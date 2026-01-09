9 Gennaio 2026
9 Gennaio 2026

Classifica EarOne settimana 2- 2026: podio tutto al femminile con Annalisa, Taylor Swift e Noemi

La prima rilevazione dell'anno vede Annalisa scalzare Noemi dal primo posto. Jovanotti è protagonista della scalata più alta.

Classifica EarOne 2026 Settimana 2. Annalisa ancora in vetta
Classifica radio EarOne settimana 2 – 2026. Il nuovo anno radiofonico prosegue nel segno di Annalisa. La seconda settimana del 2026 vede infatti Esibizionista confermarsi per la terza settimana non consecutiva in vetta. L’artista ligure guida la carica di una Top 3 tutta al femminile che vede la resistenza internazionale di Taylor Swift con The Fate Of Ophelia e il ritorno sul podio di Noemi, che con la sua Bianca guadagna una posizione vitale.

Se la vetta rimane stabile per Warner Music, la sfida per il podio è un affare che coinvolge Island/Universal e Sony Music. Nelle retrovie della top 10 si muove con decisione Sienna Spiro, mentre Jovanotti accusa un leggero calo pur restando tra i protagonisti assoluti dell’airplay.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana.

Clicca in basso su continua per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.

