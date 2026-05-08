Le classifiche FIMI della settimana 19 del 2026, dal 1 al 7 maggio, confermano Shiva al numero 1 della Top Album con Vangelo per la quarta settimana consecutiva e Samurai Jay insieme a Vito Salamanca al primo posto della Top Singoli con Ossessione per l’undicesima settimana di fila.
Esordio al numero due della classifica album per Nerissima Serpe, che debutta primo in quella del fisico e piazza tre brani in Top 100.
Top Album FIMI: Nerissima Serpe debutta al 2, Juli cala al 7
Primo posto per Shiva con Vangelo (Milano Ovest, Sony Music), subito dietro, Nerissima Serpe debutta alla 2 con l’album Nerissima (EMI Records/Universal Music). Sul podio torna anche Geolier con Tutto è possibile (Atlantic Records/Warner).
Ai piani alti si segnala il calo di Juli, che la scorsa settimana aveva debuttato al numero 2 con Solito Cinema (Epic Records/Sony Music), perde cinque posizioni e finisce al 7. Sale invece Olly con Tutta vita (Sempre) (Epic Records/Sony Music) al 4, dopo 80 settimane di permanenza. Sale entrando in Top 10 Michael Jackson con Michael: Songs from the Motion Picture (Legacy Recordings/Sony Music) portandosi alla 5.
Le nuove entrate in Top 100 Album della settimana 19
Tra le nuove entrate della settimana, oltre al debutto di Nerissima Serpe al 2, troviamo i Nu Genea debuttano alla 53 con People of the Moon (NG Records).
Top 20 Album FIMI settimana 19 2026
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- Shiva – Vangelo (Milano Ovest, Sony Music)
- Nerissima Serpe – Nerissima (EMI Records) (NEW)
- Geolier – Tutto è possibile (Atlantic Records)
- Olly – Tutta vita (Sempre) (Epic Records)
- Michael Jackson – Michael: Songs from the Motion Picture (O.S.T.) (Legacy Recordings)
- Madame – Disincanto (Sugar Music)
- Juli – Solito Cinema (Epic Records)
- Kid Yugi – Anche gli eroi muoiono (EMI Records)
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Rimas Entertainment)
- Achille Lauro – Comuni immortali (Atlantic Records)
- Artie 5ive – La Bellavita (Trenches Records, Warner Music)
- Michael Jackson – Number Ones (Epic Records, Legacy Recordings)
- Bresh – Mediterraneo (Epic Records)
- Geolier – Dio lo sa – Atto II (Atlantic Records)
- Blanco – Ma’ (EMI Records)
- BTS – Arirang (EMI Records)
- Fulminacci – Calcinacci (Maciste Dischi)
- Sfera Ebbasta & Shiva – Santana Money Gang (Cupido, Universal Music)
- Vasco Rossi – Il Supervissuto (O.S.T.) (EMI Records)
- Kid Yugi – Tutti i nomi del diavolo (EMI Records)