25 Maggio 2026
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All Music Italia
Certificazioni FIMI
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25 Maggio 2026

Certificazioni FIMI settimana 21 2026: secondo platino Lazza, oro Olly e Juli

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Certificazioni FIMI settimana 21 2026 con Lazza, Sick Luke, Olly e J-Ax
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Tra le certificazioni FIMI della settimana 21 del 2026 ci sono quattro singoli italiani, diversi firmati da artisti rap e urban. Si parte da Buio davanti di Lazza, che arriva al secondo platino, e si continua con l’oro di A noi non serve far l’amore di Olly con Juli.

Le soglie FIMI in vigore

Per orientarsi nella lista, queste sono le soglie attualmente in vigore per le certificazioni in Italia.

  • Album Oro: 25.000 unità
  • Album Platino: 50.000 unità
  • Singoli Oro: 100.000 unità
  • Singoli Platino: 200.000 unità

Le unità sono calcolate sommando vendite fisiche, download digitali e stream convertiti secondo i parametri stabiliti da FIMI insieme a Deloitte.

Album internazionali certificati

  • 3° PLATINO“Legend” di Bob Marley & The Wailers (USM)
  • PLATINO“Songs About Jane” di Maroon 5 (A&M)
  • ORO“Confessions on a Dance Floor” di Madonna (Warner Music)
  • ORO“Cosmo’s Factory” di Creedence Clearwater Revival (IMS-Concord)

Singoli internazionali certificati

Nessun singolo internazionale certificato in questa settimana.

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