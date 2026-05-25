Tra le certificazioni FIMI della settimana 21 del 2026 ci sono quattro singoli italiani, diversi firmati da artisti rap e urban. Si parte da Buio davanti di Lazza, che arriva al secondo platino, e si continua con l’oro di A noi non serve far l’amore di Olly con Juli.

Le soglie FIMI in vigore

Per orientarsi nella lista, queste sono le soglie attualmente in vigore per le certificazioni in Italia.

Album Oro : 25.000 unità

: 25.000 unità Album Platino : 50.000 unità

: 50.000 unità Singoli Oro : 100.000 unità

: 100.000 unità Singoli Platino: 200.000 unità

Le unità sono calcolate sommando vendite fisiche, download digitali e stream convertiti secondo i parametri stabiliti da FIMI insieme a Deloitte.

Album internazionali certificati

3° PLATINO – “Legend” di Bob Marley & The Wailers (USM)

– di (USM) PLATINO – “Songs About Jane” di Maroon 5 (A&M)

– di (A&M) ORO – “Confessions on a Dance Floor” di Madonna (Warner Music)

– di (Warner Music) ORO – “Cosmo’s Factory” di Creedence Clearwater Revival (IMS-Concord)

Singoli internazionali certificati

Nessun singolo internazionale certificato in questa settimana.