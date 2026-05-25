Tra le certificazioni FIMI della settimana 21 del 2026 ci sono quattro singoli italiani, diversi firmati da artisti rap e urban. Si parte da Buio davanti di Lazza, che arriva al secondo platino, e si continua con l’oro di A noi non serve far l’amore di Olly con Juli.
Le soglie FIMI in vigore
Per orientarsi nella lista, queste sono le soglie attualmente in vigore per le certificazioni in Italia.
- Album Oro: 25.000 unità
- Album Platino: 50.000 unità
- Singoli Oro: 100.000 unità
- Singoli Platino: 200.000 unità
Le unità sono calcolate sommando vendite fisiche, download digitali e stream convertiti secondo i parametri stabiliti da FIMI insieme a Deloitte.
Album internazionali certificati
- 3° PLATINO – “Legend” di Bob Marley & The Wailers (USM)
- PLATINO – “Songs About Jane” di Maroon 5 (A&M)
- ORO – “Confessions on a Dance Floor” di Madonna (Warner Music)
- ORO – “Cosmo’s Factory” di Creedence Clearwater Revival (IMS-Concord)
Singoli internazionali certificati
Nessun singolo internazionale certificato in questa settimana.