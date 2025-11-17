17 Novembre 2025
di
All Music Italia
Certificazioni FIMI
17 Novembre 2025

Certificazioni FIMI 46: settimana rap tra nuova e vecchia guardia con Caparezza, Articolo 31, Geolier e Lazza

Anche questa settimana Olly porta a casa una nuova certificazione

Certificazioni FIMI settimana 46 2025 singoli e album
Certificazioni FIMI settimana 46, lunedì 17 novembre 2025.

Anche questa settimana Olly conquista una nuova nuova certificazione ma la parte del leone spetta al rap italiano, dalle nuove generazioni come Lazza, Artie 5ive e Geolier, a quelle che hanno fatto la storia, come Caparezza e Articolo 31.

Vi ricordiamo, inoltre, che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

  • ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
  • SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000 copie

Ecco, dunque, tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 46 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale ottiene nuovi riconoscimenti in Italia questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Triplo disco di platino per Harry’s House, album di Harry Styles lanciato nel 2022. Arriva al platino Heaven & Hell di Ava Max (2020).

Infine disco d’oro per Barrio Fino di Daddy Yankee (2004).

Cliccate in basso su continua per scoprire le Certificazioni FIMI della settimana 46 del 2025 relative ai singoli e agli album italiani.

All Music Italia

