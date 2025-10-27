Certificazioni FIMI 43: doppio platino per “Alaska Baby” di Cesare Cremonini. Nessun singolo certificato

Certificazioni FIMI settimana 43, lunedì 27 ottobre 2025.
Ancora una volta in questo 2025, da quando sono entrate in vigore le nuove certificazioni, nessun singolo ottiene riconoscimenti. Tra gli album troviamo invece Cesare Cremonini, la Dark Polo Gang, Simba La Rue e il grande Fabrizio De Andrè.
Vi ricordiamo, inoltre, che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:
- ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
- SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000
Ecco, dunque, tutte le certificazioni FIMI della settimana.
CERTIFICAZIONI FIMI settimana 43 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI
Nessun singolo internazionale ottiene nuove certificazioni questa settimana in Italia.
CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI
Doppio disco di platino per le oltre 100.000 copie/unità di Sour di Olivia Rodrigo (2021).
Disco d’oro per il primo disco, omonimo, di Prince Royce pubblicato nel 2010.
Ottiene il disco d’oro anche un album che è la colonna sonora di un film di animazione già cult, parliamo di KPOP Demon Hunter, edita da Island Record e pubblicata su disco lo scorso mese di giugno.
Cliccate in basso su continua per scoprire le Certificazioni FIMI della settimana 43 del 2025 relative ai singoli e agli album italiani.