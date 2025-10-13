13 Ottobre 2025
di
Certificazioni FIMI
13 Ottobre 2025

Certificazioni FIMI 41: l’album di Taylor Swift, The life of a Showgirl, è disco d’oro in una sola settimana

Tra i protagonisti anche Luchè, Ernia, Olly, Anna e Achille Lauro

Certificazioni FIMI settimana 41, lunedì 13 ottobre 2025.

Settimana che vede il trionfo della musica internazionale grazie a Taylor Swift. Anche questa settimana Olly porta a casa un nuovo riconoscimento.

Vi ricordiamo, inoltre, che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

  • ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
  • SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco, dunque, tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 41 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Un brano internazionale ottiene la certificazione disco di platino questa settimana in Italia. Si tratta di Capaz (merengueton) di  Alleh & Yorghaki.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Tre dischi d’oro di cui uno record questa settimana. Non capita praticamente mai infatti che un album internazionale raggiunga il disco d’oro nel nostro paese in una sola settimana. Ci riesce Taylor Swift con il suo ultimo, e divisivo, album: The Life of a showgirl.

Disco d’oro anche per Melodrama di Lorde e Hotel Montana di Yung Snapp.

Cliccate in basso su continua per scoprire le Certificazioni FIMI della settimana 41 del 2025 relative ai singoli e agli album italiani.

Cerca su A.M.I.