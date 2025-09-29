29 Settembre 2025
Certificazioni FIMI 39: doppio disco di platino per Alfa, oro per Brunori Sas e Irene Grandi

Continua, dunque, il successo del cantautore genovese, reduce da un'estate ai vertici delle classifiche con "A Me Mi Piace"

Certificazioni FIMI settimana 39, lunedì 29 settembre 2025.

Una sola settimana non è bastata per ricaricare le pile ed ecco che, anche questa settimana, sono stati certificati soltanto cinque album e quattro singoli, di cui tre internazionali.

Vi ricordiamo, inoltre, che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

  • ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
  • SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco, dunque, tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 39 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Questa settimana in Italia sono stati certificati tre brani internazionali. Si tratta di Ordinary di Alex Warren, che raggiunge il disco di platino, e di Halo di Samurai Jay e Vito Salamanca che, insieme a Sailor Song di Gigi Perez, conquista il disco d’oro.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Questa settimana sono tre anche i dischi internazionali certificati. E se i primi due, ovvero 1962 – 1966 (The Red Album) dei Beatles e Good Kid M.A.A.D. City di Kendrick Lamar, si tingono di platino, il terzo – Dirt di Alice In Chains – deve accontentarsi dell’oro.

Cliccate in basso su continua per scoprire le Certificazioni FIMI della settimana 39 del 2025 relative ai singoli e agli album italiani.

