Certificazioni FIMI 39: doppio disco di platino per Alfa, oro per Brunori Sas e Irene Grandi

Certificazioni FIMI settimana 39, lunedì 29 settembre 2025.

Una sola settimana non è bastata per ricaricare le pile ed ecco che, anche questa settimana, sono stati certificati soltanto cinque album e quattro singoli, di cui tre internazionali.

Vi ricordiamo, inoltre, che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie

SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco, dunque, tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 39 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Questa settimana in Italia sono stati certificati tre brani internazionali. Si tratta di Ordinary di Alex Warren, che raggiunge il disco di platino, e di Halo di Samurai Jay e Vito Salamanca che, insieme a Sailor Song di Gigi Perez, conquista il disco d’oro.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Questa settimana sono tre anche i dischi internazionali certificati. E se i primi due, ovvero 1962 – 1966 (The Red Album) dei Beatles e Good Kid M.A.A.D. City di Kendrick Lamar, si tingono di platino, il terzo – Dirt di Alice In Chains – deve accontentarsi dell’oro.

Cliccate in basso su continua per scoprire le Certificazioni FIMI della settimana 39 del 2025 relative ai singoli e agli album italiani.