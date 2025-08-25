Certificazioni FIMI 34: con il platino ai The Kolors Sanremo 2025 supera 3 milioni di copie certificate

Certificazioni FIMI settimana 34, lunedì 25 agosto 2025.
Questa settimana la musica italiana vede certificati tra gli album due dei grandi che hanno fatto la storia del cantautorato… Lucio Dalla e Pino Daniele.
Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:
- ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
- SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000
Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.
CERTIFICAZIONI FIMI settimana 34 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI
Nessun singoli internazionale ottiene certificazioni questa settimana in Italia.
CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI
Nemmeno tra gli album questa settimana abbiamo nuove certificazioni.
