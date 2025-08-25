25 Agosto 2025
di
All Music Italia
Certificazioni FIMI
Condividi su:
25 Agosto 2025

Certificazioni FIMI 34: con il platino ai The Kolors Sanremo 2025 supera 3 milioni di copie certificate

Tra gli album certificati due dei grandi del cantautorato italiano

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Certificazioni FIMI settimana 34 del 2025
Condividi su:

Certificazioni FIMI settimana 34, lunedì 25 agosto 2025.

Questa settimana la musica italiana vede certificati tra gli album due dei grandi che hanno fatto la storia del cantautorato… Lucio Dalla e Pino Daniele.

Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

  • ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
  • SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 34 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singoli internazionale ottiene certificazioni questa settimana in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Nemmeno tra gli album questa settimana abbiamo nuove certificazioni.

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI della settimana 33 del 2025 a singoli e album italiani.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Damiano David The First Time testo significato traduzione 1

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Gaia significato del testo di Nuda 2

Gaia torna con "Nuda", tra nostalgia e voglia di fare clubbing con se stessa
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 3

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario
Morgan durante un incontro con i giovani al Kaulonia Tarantella Festival 2025 4

Morgan al Kaulonia Tarantella Festival: "Lucio Battisti era un genio, peccato che ci fosse questo Mogol"
Rocco Hunt e Noemi Oh Ma – Cover del nuovo singolo per l’estate 2025 5

Il desiderio di vivere ogni istante con passione e senza freni in "Oh ma" di Rocco Hunt e Noemi
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 6

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Salmo significato e testo di Flashback 7

Red Valley Festival 2025: Salmo presenta "Flashback" e attacca Achille Lauro, Ghali e...
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 8

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Marcella Bella parla di Sanremo, talent, radio e del desiderio di cantare un brano di Blanco • Descrizione SEO: Marcella Bella, a 73 anni, si racconta in un’intervista parlando di Sanremo, dei talent show 10

Marcella Bella: “Sanremo mi ha esclusa per 18 anni, vorrei un brano di Blanco. I talent? Troppi fuochi di paglia”

Cerca su A.M.I.