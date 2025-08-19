Certificazioni FIMI 33: disco d’oro per Ultimo, Cremonini & Elisa, mentre Geolier…

Certificazioni FIMI settimana 33, martedì 19 agosto 2025.
Questa settimana aumenta il bottino del rap italiano, con ben quattro artisti che ottengono certificazioni per i rispettivi album: Dio Lo Sa – Geolier, Hustle Mixtape – Capo Plaza, Arte –MamboLosco e Bendicion – Boro.
Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:
- ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
- SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000
Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.
CERTIFICAZIONI FIMI settimana 33 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI
W Sound, Beéle & Ovy On The Drums ottengono il disco di platino con La Plena, mentre Bad Bunny continua a riscuotere successo anche in Italia e ottiene l’oro con Baile Inolvidable e il doppio platino con l’album Debí Tirar Más Fotos.
CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI
Questa settimana sono due gli album internazionali raggiungono il traguardo del disco d’oro: More Than You Know e Staying At Tamara’s.
The Game dei Queen, invece, conquista il disco di platino.
Ma il dato più importante è, senza alcun dubbio, lo straordinario risultato ottenuto dai Pink Floyd con The Dark Side Of the Moon, che sale a otto dischi di platino, con oltre 400.000 mila copie/unità soltanto in era FIMI, ovvero dal 2009 ad oggi: un traguardo quasi impossibile per un album in Italia!
