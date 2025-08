Certificazioni FIMI 31: Franco Battiato è immortale. Disco d’oro per Anna e la sua “Désoléé”

Certificazioni FIMI settimana 31, lunedì 4 agosto 2025.

Dopo ben 44 anni dalla sua uscita, uno degli album più importanti e fondamentali della musica italiana La voce del padrone di Franco Battiato ha ottenuto il doppio disco di platino.

Arriva il disco d’oro per le oltre 50.000 unità/copie vendute anche per Anna e la sua Désoléé.

Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie

SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 31 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale è stato certificato questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per Origins degli Imagine Dragons. Disco di platino rispettivamente per In The Court Of The Crimson King (CD) di King Crimson e Planet Her di Doja Cat.

