Certificazioni FIMI 30: thasup continua a macinare numeri, nuovo traguardo per Achille Lauro

Certificazioni FIMI settimana 30, martedì 29 luglio 2025.

A cinque anni dal suo esordio discografico, thasup conquista il sesto disco di platino per 23 6451, uno degli album che negli ultimi hanno ha cambiato in modo evidente il sound nel nostro Paese.

A poco più di tre mesi dall’uscita, anche il nuovo album di Achille Lauro – Comuni mortali – conquista il disco di platino.

Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie

SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 30 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Disco d’oro per I Adore You di Hugel, Topic & Arash feat. Daecolm e Voy A Llevarte Pa PR di Bad Bunny.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco d’oro per le oltre 50.000 copie certificate per l’O.S.T. di The Blues Brothers, Only Human di Calum Scott e Illmatic di Nas.

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 30 del 2025 a singoli e album italiani.