Certificazioni FIMI 27: Ultimo, Alfa e Achille Lauro gli ultimi certificati del 1° semestre 2025

Certificazioni FIMI settimana 27, lunedì 7 luglio 2025.

Da Ultimo ad Achille Lauro passando per Alfa… andiamo a scoprire le ultime certificazioni del primo semestre 2025.

Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie

SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 27 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nel giorno in cui il suo disco viene proclamato come il terzo disco più venduto in Italia nel primo semestre 2025, DTMF di Bad Bunny si aggiudica il Disco di platino.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco di platino questa settimana per Absolution dei Muse.

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 27 del 2025 a singoli e album italiani.