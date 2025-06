Certificazioni FIMI 25: ben 13 album, tra italiani e internazionali, certificati questa settimana

Certificazioni FIMI settimana 25, lunedì 23 giugno 2025.

Questa settimana pochi singoli certificati ma tantissimi album. Si va da Marracash a Claudio Baglioni, da Daniele Silvestri a Luchè.

Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie

SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 25 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Mentre per quel che riguarda la musica italiana si attendono le prime certificazioni per i brani estivi c’è un brano internazionale che, nonostante non sia per nulla estivo, si sta rivelando un grande successo. Parliamo Ordinary di Alex Warren.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Tantissimi album certificati questa settimana…

Conquistano il disco d’oro per le oltre 25.000 copie/unit°.

+-=÷× (Tour Collection) – Ed Sheeran

– Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water – Limp Bizkit

– 11:11 – Maluma

– The Secret of Us – Gracie Abrams

– Invasion of Privacy – Cardi B

– All Hope Is Gone – Slipknot

– Euphoria (O.S.T.) – Artisti Vari

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 25 del 2025 a singoli e album italiani.