Certificazioni FIMI 14: “Innamorato” di Blanco è doppio platino mentre AMA fa… “90”

Certificazioni FIMI settimana 14 2024.

Settimana ricca e molto varia quella che si è appena conclusa. Trovano infatti spazio rapper e trapper ma anche grandi brani del passato di artisti del calibro di De Andrè, Battisti e Caselli.

Arrivano inoltre 3 nuovi dischi di platino e un disco d’oro per Sanremo 2024. Con la certificazione di “Ti muovi” di Diodato salgono a 90 i brani certificati dei cinque Festival di Amadeus.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Conquistano il DISCO DI PLATINO in Italia questa settimana “I’ll be missing you” di Puff Daddy feat. Faith Evans & 112. ORO per “When i come around” dei Green Day, “Meltdown” di Travis Scott, “She’s the one” di Robbie Williams e “Music sounds better with you” di Stardust.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI Supera le 50.000 unità e raggiunge il DISCO DI PLATINO “Dawn FM” di The Weeknd. DISCO D’ORO per “Dummy” di Portishead e “Let go” di Avril Lavigne.