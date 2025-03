Certificazioni FIMI 13: con Bresh Sanremo 2025 supera il milione di copie certificate

Certificazioni FIMI settimana 13 del 2025, lunedì 30 marzo 2025.

Quattro album italiani questa settimana ottengono una nuova certificazione mentre da Sanremo 2025 arriva un nuovo disco d’oro. Sale così a nove il totale dei brani in gara certificati ad oggi. Il tutto per un totale di oltre 1 milione di copie certificate.

Passiamo subito alle nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 13 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale ottiene certificazioni questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Due dischi d’oro questa settimana per i dischi internazionali. Superano le 25.000 copie/unità necessarie per ottenerlo Flower Boy di Tyler, The Creator del 2017 e Oasis di J Balvin e bad bunny del 2019.

