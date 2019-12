Aspettando Sanremo 2020. Viaggio nelle canzoni da riscoprire Ep.4

A seguito di una probabile esclusione dalla rosa dei big in gara la cantante ha pubblicato nei post polemici nei confronti del Direttore artistico della kermesse.

Un amore che va preservato, ma che non è immune alla fine. Ecco "Pezzi dello stesso cuore", il nuovo singolo del cantautore siciliano Salinitro.

Come ogni anno tra gli addetti ai lavori e discografici inizia a girare "la lista" dei presunti big del Festival.

Lo scritto Federico Traversa recensisce per noi in modo approfondito l'ultimo disco di Marra.

Aperte le iscrizioni al Contest per artisti emergenti e svelata la giuria della nuova edizione.

Dopo l'ingresso di Thomas nei semifinalisti di Sanremo Giovani abbiamo ricevuto decine di messaggi sui nostri social che chiedevano un'intervista che non faremo mai.

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

"Samurai" è il titolo del singolo di Raf e D'Art, ovvero il figlio Samuele Riefoli, creato per il progetto Ringo – Insieme si Vince!.

Videointerviste a Anastasio, Alberto Urso, Giordana Angi, Boro Boro e Max Brigante, protagonisti di Up Xmas, il concerto di Natale di Tv8 registrato a Pila in Valle d'Aosta.

di Massimiliano Longo

Sette gli appuntamenti live del cantautore già confermati per il 2020.

A distanza di un anno dalla registrazione va in onda un servizio su un presunto plagio per quel che riguarda il brano "Nera". Il cantautore risponde attraverso i social.

Salmo live: annunciata la data zero in attesa di San Siro (Biglietti)

In attesa del live del 14 giugno allo Stadio San Siro, Salmo ha svelato luogo e data della data zero in cui ci sarà una grande prova generale. Ma il 2020 è anche l'anno del tour mondiale.