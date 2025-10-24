Tiziano Ferro, testo e significato di “Milite ignoto”, quarta traccia contenuta nell’album “Sono un grande”

Tiziano Ferro, Militi Ignoto: significato del testo della quarta traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music.

Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.

TIZIANO FERRO, “Milite ignoto”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Benvenuti nell’epoca in cui ci si può scrivere una canzone dalla tomba. Milite ignoto è una canzone un po’ cinica, cinico-ironica, dark, è utilizzare il mondo che ci ha schiacciato per tentare di dire qualcosa di nuovo: il mondo ci ha schiacciato perché ormai siamo davanti alle telecamere sempre, un gesto può diventare morte pubblica, morte civile, morte personale, un errore imperdonabile.

Siamo arrivati al punto che un gesto può essere mal interpretato e trasformarsi in un disastro. Oggi si possono vivere mille vite ma al tempo stesso si vivono anche mille morti e chissà quale di queste morti sarà quella che poi segnerà veramente la fine delle cose. Il “milite ignoto” di questa canzone è colui che sta guardando il proprio funerale, che si crede finito ma che alla fine si rende conto che la sua vita non è invece ancora finita.

Io ho trattato la mia vita allo stesso modo: l’ho guardata iniziare e finire e iniziare ancora, spesso come uno spettatore molto incazzato perché mi rendevo conto che le cose stavano andando in un modo che non volevo.

L’importante è trovare consapevolezza di quello che sei e del fatto che nessuno ti può annullare, nessuno può dirti quando puoi smettere di esistere. Quel milite ignoto prenderà il nome che vuole, è già un agente segreto con un’altra identità, un’altra missione. Questa è una canzone che parla di coraggio, che invita le persone a vivere un’altra vita, ad andare avanti anche quando ti dicono, o ti sembra, che la tua vita è già finita.

Testo di Tiziano Ferro Musica di: Tiziano Ferro, Nicola Biasin. Prodotta da Bias

TESTO DEL BRANO

Come milite ignoto cammino nel buio

E ricordo chi sono solo se lo vedo

È una storia che ha perso

Nel senso che ho perso chi ero

E comunque qui rimango lo stesso

Con la schiena ferita

Ed in faccia la vita

Diranno

La raccontano i padri alle figlie

Che sognano figli con padri che non racconteremo

È una storia di gioia lo giuro

La gioia è la protagonista fino alla fine più o meno

Lo volevo davvero

Io vi amavo davvero

Oppure no

E tutti adesso parlano

E quindi adesso parlano

Come fosse la prima volta ancora

Come se fossi morto poi risorto e morto ancora

Parlano nessuno ormai ascolta più

E non rimane un cazzo se non sei nessuno

Di mille volti noti se n’è spento a caso uno

Volevo riposare ma come te

Volevo solo amare ma come te

Volevo respirare ma come te

Volevo stare in piedi ma come te

Volevo sanguinare tantissimo

E dirvi addio in modo bellissimo

E invece sulla pietra scalpita

Il giorno della ferita che mi ha reso nessuno

Come te

E non merita neanche una foto un volto

Una frase d’addio, quel noioso soldato

Un sorriso e uno sputo a quel monumento

Un uomo qualunque che un giorno si è spento

Quel corpo mutilato non l’ha mai fermato

Cercava e poi cercava e poi cercava e poi

Lui sapeva benissimo

Che vince chi fa la cosa sbagliata con la faccia adeguata

Il suo piccolo orgoglio, il suo cuore labile

Lo resero tutto fuorché memorabile

Lui che è stato un eroe

O forse un criminale

Oppure no

E tutti adesso parlano

E quindi adesso parlano

Come fosse la prima volta ancora

Come se fossi morto poi risorto e morto ancora

Parlano

Nessuno ormai ascolta più

E non rimane un cazzo se non sei nessuno

Di mille volti noti se n’è spento a caso uno

Volevo riposare ma come te

Volevo solo amare ma come te

Volevo respirare ma come te

Volevo stare in piedi ma come te

Volevo sanguinare tantissimo

E dirvi addio in modo bellissimo

E invece sulla pietra scalpita

Il giorno della ferita che mi ha reso nessuno

Non c’è tempo per i rimorsi

Città che erano casa ora sono solo posti

E volevo cambiare il mondo

Quindi cambiavo indirizzo

Chi cerca trova

Tutti vogliono cambiare vita davvero

Ma nessuno ci prova

E tutti adesso parlano

E quindi adesso parlano

Come fosse la prima volta ancora

Come se fossi morto poi risorto e morto ancora

Parlano

Nessuno ormai ascolta più

E non rimane un cazzo se non sei nessuno

Di mille volti noti se n’è spento a caso uno

Volevo riposare ma come te

Volevo solo amare ma come te

Volevo respirare ma come te

Volevo stare in piedi ma come te

Volevo sanguinare tantissimo

E dirvi addio in modo bellissimo

E invece sulla pietra scalpita

Il giorno della ferita che mi ha reso nessuno

Come te