Tiziano Ferro, testo e significato di “Meritiamo di più”, undicesima traccia contenuta nell’album “Sono un grande”

Tiziano Ferro, Meritiamo di più: significato del testo dell’undicesima traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music.

Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.

TIZIANO FERRO, “Meritiamo di più”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Ho voluto chiudere questo disco con questa canzone perché è un brano che urla chiusura, è un inno a favore di se stessi, verso la conquista di nuove terre, un inno alla giustizia verso se stessi perché spesso siamo i primi a non capire, accettare il nostro valore, diventiamo prima di tutto vittime. Se ho deciso di intitolare questo disco Sono un grande è perché dobbiamo tutti insieme dirci che Meritiamo di più, dobbiamo credere in noi stessi.

Ho scritto questo disco senza credere di essere io un grande ma con la consapevolezza di essere stato fortunato e allora porto avanti questa responsabilità con questa canzone.



Testo di Tiziano Ferro, Roberto Casalino Musica di: Roberto Casalino, Nicco Verrienti. Prodotta da Bias, Marco Sonzini

TESTO DEL BRANO

A volte mi ripeto

Non è niente

Chi guarda il mondo

con un fare indifferente

Quegli sguardi giudicanti

Li ho incontrati pure io

Sarebbe meglio lasciarli andare

Sarà che mi è successo proprio ieri

Avere tutto e tutto a un tratto

Averlo sotto i piedi

Io lo so come si sente chi ha vissuto nell’oblio

Nemmeno il tempo di parlare

Un po’ con Dio

La vita va

La vita va

La vita va

E tutto quello che non conta poi

Scompare ma

La vita va

La vita va

La vita va

E io non so perché

Ma qui sto bene

Sono perso

Nel Paradiso di chi sa

Che il tempo è tutto

Però rimango qui con te

Perché ci meritiamo di più

Di più

Di più adesso e

Sono certo

Che ho fatto del mio meglio

Eppure tremo

Nel mettere una mano sul tuo viso

Spero che se ti ho deluso

Lo hai capito che ha ferito anche me

Ricordami delle giornate andate

Mille cose da fare, neanche il tempo

Di mangiare insieme

Un bacio tuo fugace

Che sapeva un po’ d’addio

Non ce lo siamo detti mai

Ma era un addio

La vita va

La vita va

La vita va

E io non so perché

Ma qui sto bene

Sono perso

Nel Paradiso di chi sa

Che il tempo è tutto

Però rimango qui con te

Perché ci meritiamo di più

Di più

Di più adesso e

Sono certo

Che ho fatto del mio meglio

Eppure tremo

Nel mettere una mano sul tuo viso

Spero che se ti ho deluso

Lo hai capito

Ed il sole era meno sole

la notte ora è meno notte

che forse un po’ di rancore sopravvive

ma poche ore prima che muoia il giorno

su questa ninna nanna

Abbraccia anche il dolore più profondo

Che tra poco

È già l’alba

Perché ci meritiamo di più

Di più

Di più adesso e

Sono certo

Che ho fatto del mio meglio

Eppure tremo

Nel mettere una mano sul tuo viso

Spero che se ti ho deluso

Lo hai capito che ha ferito

Anche me

Che ha ferito anche me