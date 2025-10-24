Tiziano Ferro, testo e significato di “Meritiamo di più”, undicesima traccia contenuta nell’album “Sono un grande”

Tiziano Ferro, Meritiamo di più: significato del testo dell’undicesima traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music.
Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.
TIZIANO FERRO, “Meritiamo di più”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
Ho voluto chiudere questo disco con questa canzone perché è un brano che urla chiusura, è un inno a favore di se stessi, verso la conquista di nuove terre, un inno alla giustizia verso se stessi perché spesso siamo i primi a non capire, accettare il nostro valore, diventiamo prima di tutto vittime. Se ho deciso di intitolare questo disco Sono un grande è perché dobbiamo tutti insieme dirci che Meritiamo di più, dobbiamo credere in noi stessi.
Ho scritto questo disco senza credere di essere io un grande ma con la consapevolezza di essere stato fortunato e allora porto avanti questa responsabilità con questa canzone.
Testo di Tiziano Ferro, Roberto Casalino Musica di: Roberto Casalino, Nicco Verrienti. Prodotta da Bias, Marco Sonzini
TESTO DEL BRANO
A volte mi ripeto
Non è niente
Chi guarda il mondo
con un fare indifferente
Quegli sguardi giudicanti
Li ho incontrati pure io
Sarebbe meglio lasciarli andare
Sarà che mi è successo proprio ieri
Avere tutto e tutto a un tratto
Averlo sotto i piedi
Io lo so come si sente chi ha vissuto nell’oblio
Nemmeno il tempo di parlare
Un po’ con Dio
La vita va
La vita va
La vita va
E tutto quello che non conta poi
Scompare ma
La vita va
La vita va
La vita va
E io non so perché
Ma qui sto bene
Sono perso
Nel Paradiso di chi sa
Che il tempo è tutto
Però rimango qui con te
Perché ci meritiamo di più
Di più
Di più adesso e
Sono certo
Che ho fatto del mio meglio
Eppure tremo
Nel mettere una mano sul tuo viso
Spero che se ti ho deluso
Lo hai capito che ha ferito anche me
Ricordami delle giornate andate
Mille cose da fare, neanche il tempo
Di mangiare insieme
Un bacio tuo fugace
Che sapeva un po’ d’addio
Non ce lo siamo detti mai
Ma era un addio
La vita va
La vita va
La vita va
E io non so perché
Ma qui sto bene
Sono perso
Nel Paradiso di chi sa
Che il tempo è tutto
Però rimango qui con te
Perché ci meritiamo di più
Di più
Di più adesso e
Sono certo
Che ho fatto del mio meglio
Eppure tremo
Nel mettere una mano sul tuo viso
Spero che se ti ho deluso
Lo hai capito
Ed il sole era meno sole
la notte ora è meno notte
che forse un po’ di rancore sopravvive
ma poche ore prima che muoia il giorno
su questa ninna nanna
Abbraccia anche il dolore più profondo
Che tra poco
È già l’alba
Perché ci meritiamo di più
Di più
Di più adesso e
Sono certo
Che ho fatto del mio meglio
Eppure tremo
Nel mettere una mano sul tuo viso
Spero che se ti ho deluso
Lo hai capito che ha ferito
Anche me
Che ha ferito anche me