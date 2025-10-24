Tiziano Ferro, testo e significato di “Le piace”, decima traccia contenuta nell’album “Sono un grande”

Tiziano Ferro, Le Piace: significato del testo della decima traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music.
Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.
TIZIANO FERRO, “le piace”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
Se dovessi fare una classifica delle canzoni che ho più ascoltato del mio nuovo album allora direi, senza ombra di dubbio, questa. Parla di mia figlia, di quando era più piccola ovviamente perché è stata scritta nel primo anno di paternità ed è un altro un altro omaggio alla bellezza, alla gioia di essere padre, l’orgoglio di essere padre, la responsabilità ma parla anche della tenerezza, della bellezza del rapporto tra padre e figlia, un rapporto molto diverso, almeno per la mia esperienza, tra quello padre e figlio.
A riascoltarla oggi devo dire che è una polaroid abbastanza a fuoco di quello che è lei ancora oggi. Anche questo è un inno alla gioia.
Testo di Tiziano Ferro Musica di: Tiziano Ferro, Stefano Tognini. Prodotta da Zef, Marco Sonzini
TESTO DEL BRANO
Perché ti amo davvero non chiedo molto
Diventare qualcosa
Non solo un volto
Non solo un respiro
Anche qualche frase
Anche se è lei così
E le piace…
Quando suona Battisti da una piccola radio
Quando cala la notte e alle 6.00 è già buio
Quando prende la mano e accarezza l’anello
Quando crolla dal sonno su me e crollo anch’io
Quando scrivo di notte e sto sveglio per lei
Quando ballo e lei balla però non si sa mai
Quando indico il cielo e le chiedo il suo nome
Ci perdiamo nell’acqua
E Le piace le piace le piace
Perché chi ama davvero non chiede molto
Diventare la pagina di un racconto
Perdere qualche guerra e ispirare pace
Anche se lei è così
E le piace…
Quando suona Battisti da una piccola radio
Quando cala la notte e alle 6.00 è già buio
Quando prende la mano e accarezza l’anello
Quando crolla dal sonno su me e crollo anch’io
Quando scrivo di notte e sto sveglio per lei
Quando ballo e lei balla però non si sa mai
Quando indico il cielo e le chiedo il suo nome
Ci perdiamo nell’acqua
E le piace le piace le piace
Amore mio ridammi pace
Dormi su di me
Anche se c’è luce
La aspettano
La amano
Ma lei la conosco veramente solo io
Perché a lei piace
Quando suona Battisti da una piccola radio
Quando cala la notte e alle 6.00 è già buio
Quando prende la mano e accarezza l’anello
Quando crolla dal sonno su me e crollo anch’io
Quando scrivo di notte e sto sveglio per lei
Quando parlo e lei parla però non si sa mai
Quando indico il cielo e le chiedo il suo nome
Ci perdiamo nell’acqua e
E le piace le piace
E piace anche a me