24 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
24 Ottobre 2025

Tiziano Ferro, testo e significato di “Le piace”, decima traccia contenuta nell’album “Sono un grande”

Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a rimettersi in gioco

Artista del mese di All Music Italia
Tiziano Ferro Le piace testo significato
Condividi su:

Tiziano Ferro, Le Piace: significato del testo della decima traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music.

Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.

TIZIANO FERRO, “le piace”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Se dovessi fare una classifica delle canzoni che ho più ascoltato del mio nuovo album allora direi, senza ombra di dubbio, questa. Parla di mia figlia, di quando era più piccola ovviamente perché è stata scritta nel primo anno di paternità ed è un altro un altro omaggio alla bellezza, alla gioia di essere padre, l’orgoglio di essere padre, la responsabilità ma parla anche della tenerezza, della bellezza del rapporto tra padre e figlia, un rapporto molto diverso, almeno per la mia esperienza, tra quello padre e figlio.

A riascoltarla oggi devo dire che è una polaroid abbastanza a fuoco di quello che è lei ancora oggi. Anche questo è un inno alla gioia.

Testo di Tiziano Ferro Musica di: Tiziano Ferro, Stefano Tognini. Prodotta da Zef, Marco Sonzini

TESTO DEL BRANO

Perché ti amo davvero non chiedo molto
Diventare qualcosa
Non solo un volto
Non solo un respiro
Anche qualche frase
Anche se è lei così
E le piace…

Quando suona Battisti da una piccola radio
Quando cala la notte e alle 6.00 è già buio
Quando prende la mano e accarezza l’anello
Quando crolla dal sonno su me e crollo anch’io
Quando scrivo di notte e sto sveglio per lei
Quando ballo e lei balla però non si sa mai
Quando indico il cielo e le chiedo il suo nome
Ci perdiamo nell’acqua
E Le piace le piace le piace

Perché chi ama davvero non chiede molto
Diventare la pagina di un racconto
Perdere qualche guerra e ispirare pace
Anche se lei è così
E le piace…

Quando suona Battisti da una piccola radio
Quando cala la notte e alle 6.00 è già buio
Quando prende la mano e accarezza l’anello
Quando crolla dal sonno su me e crollo anch’io
Quando scrivo di notte e sto sveglio per lei
Quando ballo e lei balla però non si sa mai
Quando indico il cielo e le chiedo il suo nome
Ci perdiamo nell’acqua
E le piace le piace le piace

Amore mio ridammi pace
Dormi su di me
Anche se c’è luce
La aspettano
La amano
Ma lei la conosco veramente solo io
Perché a lei piace

Quando suona Battisti da una piccola radio
Quando cala la notte e alle 6.00 è già buio
Quando prende la mano e accarezza l’anello
Quando crolla dal sonno su me e crollo anch’io
Quando scrivo di notte e sto sveglio per lei
Quando parlo e lei parla però non si sa mai
Quando indico il cielo e le chiedo il suo nome
Ci perdiamo nell’acqua e
E le piace le piace
E piace anche a me

 

All Music Italia

Articoli più letti

Sanremo 2026 – i rumors sui Big in gara secondo All Music Italia 1

Sanremo 2026: poco più di un mese all'annuncio, i rumors sul cast dei Big: da Elodie con Rkomi al sogno Tedua
Carlo Conti annuncia i convocati alle audizioni di Sanremo Giovani 2025 2

Sanremo Giovani 2025: oltre 500 candidati e 34 convocati alle audizioni dal vivo. Ecco i nomi selezionati
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 3

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Angelina Mango mylove 5

Angelina Mango, testo e significato di "mylove", ottavo brano contenuto nell'album "caramé"
Charlie Charles: testo e significato di "Attacchi di Panico" feat Blanco 6

Charlie Charles: "Attacchi di Panico" feat Blanco è il primo singolo de "La Bella Confusione"
7

Warner Music Italy: sui social spuntano due profili verificati... arrivano le nuove label?
pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025 8

Pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025: Angelina Mango, Irama, Leon Faun, trigno... chi convince e chi no
New Music Friday 24 ottobre: singoli più attesi settimana 43/2025 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 24 ottobre 2025
Damiano David The First Time testo significato traduzione 10

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"

Cerca su A.M.I.