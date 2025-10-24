Tiziano Ferro, testo e significato di “Le piace”, decima traccia contenuta nell’album “Sono un grande”

Tiziano Ferro, Le Piace: significato del testo della decima traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music.

Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.

TIZIANO FERRO, “le piace”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Se dovessi fare una classifica delle canzoni che ho più ascoltato del mio nuovo album allora direi, senza ombra di dubbio, questa. Parla di mia figlia, di quando era più piccola ovviamente perché è stata scritta nel primo anno di paternità ed è un altro un altro omaggio alla bellezza, alla gioia di essere padre, l’orgoglio di essere padre, la responsabilità ma parla anche della tenerezza, della bellezza del rapporto tra padre e figlia, un rapporto molto diverso, almeno per la mia esperienza, tra quello padre e figlio.

A riascoltarla oggi devo dire che è una polaroid abbastanza a fuoco di quello che è lei ancora oggi. Anche questo è un inno alla gioia.



Testo di Tiziano Ferro Musica di: Tiziano Ferro, Stefano Tognini. Prodotta da Zef, Marco Sonzini

TESTO DEL BRANO

Perché ti amo davvero non chiedo molto

Diventare qualcosa

Non solo un volto

Non solo un respiro

Anche qualche frase

Anche se è lei così

E le piace…

Quando suona Battisti da una piccola radio

Quando cala la notte e alle 6.00 è già buio

Quando prende la mano e accarezza l’anello

Quando crolla dal sonno su me e crollo anch’io

Quando scrivo di notte e sto sveglio per lei

Quando ballo e lei balla però non si sa mai

Quando indico il cielo e le chiedo il suo nome

Ci perdiamo nell’acqua

E Le piace le piace le piace

Perché chi ama davvero non chiede molto

Diventare la pagina di un racconto

Perdere qualche guerra e ispirare pace

Anche se lei è così

E le piace…

Quando suona Battisti da una piccola radio

Quando cala la notte e alle 6.00 è già buio

Quando prende la mano e accarezza l’anello

Quando crolla dal sonno su me e crollo anch’io

Quando scrivo di notte e sto sveglio per lei

Quando ballo e lei balla però non si sa mai

Quando indico il cielo e le chiedo il suo nome

Ci perdiamo nell’acqua

E le piace le piace le piace

Amore mio ridammi pace

Dormi su di me

Anche se c’è luce

La aspettano

La amano

Ma lei la conosco veramente solo io

Perché a lei piace

Quando suona Battisti da una piccola radio

Quando cala la notte e alle 6.00 è già buio

Quando prende la mano e accarezza l’anello

Quando crolla dal sonno su me e crollo anch’io

Quando scrivo di notte e sto sveglio per lei

Quando parlo e lei parla però non si sa mai

Quando indico il cielo e le chiedo il suo nome

Ci perdiamo nell’acqua e

E le piace le piace

E piace anche a me