Tiziano Ferro, testo e significato di “L’amore è Re”, ottava traccia contenuta nell’album “Sono un grande”

Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a rimettersi in gioco

Tiziano Ferro L'amore è re testo significato
Tiziano Ferro, L’amore è Re: significato del testo dell’ottava traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music.

Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.

TIZIANO FERRO, “l’amore è re”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

A parte i figli, in questi ultimi anni l’elemento più importante nella mia vita sono stati gli amici, le amiche soprattutto.

Questa canzone è dedicata alle donne, alle mie amiche che nelle loro vite complesse, perfette e scombinate allo stesso tempo sono riuscite sempre a fare l’amalgama tra un mattone e l’altro per aiutarmi a ricostruire la mia vita. Mentre canto questa canzone vedo tutti i loro visi, le vedo forti, deboli, vive, un attimo prima pronte a crollare e l’attimo dopo già protagoniste del capitolo successivo della loro vita. Loro che ti sanno ascoltare, in maniera costruttiva, ti fanno sentire capito. Non è una gara di amicizia uomo/donna, è solo la constatazione di ciò che quelle donne straordinarie fanno e hanno fatto per me. È un grazie a loro.

Testo di Tiziano Ferro, Roberto Casalino Musica di: Tiziano Ferro, Roberto Casalino. Prodotta da Zef, Alessandro De Crescenzo, Marco Sonzini

TESTO DEL BRANO

Ciao leone, ciao leone dimmi come stai
Non dimenticare questo tempo da scorpione
Perché amore
Negli occhi tuoi intravedo tutto
Il peso del mondo
E io non ti riconosco
E tu

L’amore è re
Perché non sei nata per fregartene
Perché tu non sai giocare ma sai combattere
Come fosse sempre e solo scelta tua
Perché per te sorella mia
L’amore è
Sola
Calda
Vera
Come sole sulla schiena nuda e
Sete
Nero
Oblio
Tu cammina cammina cammina cammina cammina
Forte
Madre
Diva
Mentre il cielo ti tradiva
Santa
Senza un Dio
Se non hai fede in te
Ce l’avrò io
Ciao leone, ciao mio cuore
Dimmi dove vai
Non sei nata per stare al riparo
Dalla vita e il suo bagliore
Il freddo è solo di passaggio
Prenditi il mio abbraccio
Prendi il mio coraggio
E tu
L’amore è re
Perché non sei nata per fregartene
Perché tu non sai giocare ma sai combattere
Come fosse sempre e solo scelta tua
Perché per te sorella mia
L’amore è
Sola
Calda
Vera
Come sole sulla schiena nuda e
Sete
Nero
Oblio
Tu cammina cammina cammina cammina cammina
Forte
Madre
Diva
Mentre il cielo ti tradiva
Santa
Senza un Dio
Se non hai fede in te
Malinconia o per terrore
Non volevi fosse a causa tua
Non volevo fosse a casa mia
È lui che ti ha messo al mondo e fatto piangere
Per la prima volta quando
Rimanesti qui fino all’ alba (che poi)
Rimanesti fino alla notte
Scegli come uscire dall’alba
Senza dare fuoco alla città
E a noi due

Calda
Vera
Come sole sulla schiena nuda e
Sete
Nero
Oblio
Tu cammina cammina cammina cammina cammina
Forte
Madre
Diva
Mentre il cielo ti tradiva
Santa
Senza un Dio
Se non hai fede in te
Ce l’avrò io

 

