Tiziano Ferro, testo e significato di “L’amore è Re”, ottava traccia contenuta nell’album “Sono un grande”

Tiziano Ferro, L’amore è Re: significato del testo dell’ottava traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music.

Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.

TIZIANO FERRO, “l’amore è re”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

A parte i figli, in questi ultimi anni l’elemento più importante nella mia vita sono stati gli amici, le amiche soprattutto.

Questa canzone è dedicata alle donne, alle mie amiche che nelle loro vite complesse, perfette e scombinate allo stesso tempo sono riuscite sempre a fare l’amalgama tra un mattone e l’altro per aiutarmi a ricostruire la mia vita. Mentre canto questa canzone vedo tutti i loro visi, le vedo forti, deboli, vive, un attimo prima pronte a crollare e l’attimo dopo già protagoniste del capitolo successivo della loro vita. Loro che ti sanno ascoltare, in maniera costruttiva, ti fanno sentire capito. Non è una gara di amicizia uomo/donna, è solo la constatazione di ciò che quelle donne straordinarie fanno e hanno fatto per me. È un grazie a loro.

Testo di Tiziano Ferro, Roberto Casalino Musica di: Tiziano Ferro, Roberto Casalino. Prodotta da Zef, Alessandro De Crescenzo, Marco Sonzini

TESTO DEL BRANO

Ciao leone, ciao leone dimmi come stai

Non dimenticare questo tempo da scorpione

Perché amore

Negli occhi tuoi intravedo tutto

Il peso del mondo

E io non ti riconosco

E tu

L’amore è re

Perché non sei nata per fregartene

Perché tu non sai giocare ma sai combattere

Come fosse sempre e solo scelta tua

Perché per te sorella mia

L’amore è

Sola

Calda

Vera

Come sole sulla schiena nuda e

Sete

Nero

Oblio

Tu cammina cammina cammina cammina cammina

Forte

Madre

Diva

Mentre il cielo ti tradiva

Santa

Senza un Dio

Se non hai fede in te

Ce l’avrò io

Ciao leone, ciao mio cuore

Dimmi dove vai

Non sei nata per stare al riparo

Dalla vita e il suo bagliore

Il freddo è solo di passaggio

Prenditi il mio abbraccio

Prendi il mio coraggio

E tu

L’amore è re

Perché non sei nata per fregartene

Perché tu non sai giocare ma sai combattere

Come fosse sempre e solo scelta tua

Perché per te sorella mia

L’amore è

Sola

Calda

Vera

Come sole sulla schiena nuda e

Sete

Nero

Oblio

Tu cammina cammina cammina cammina cammina

Forte

Madre

Diva

Mentre il cielo ti tradiva

Santa

Senza un Dio

Se non hai fede in te

Malinconia o per terrore

Non volevi fosse a causa tua

Non volevo fosse a casa mia

È lui che ti ha messo al mondo e fatto piangere

Per la prima volta quando

Rimanesti qui fino all’ alba (che poi)

Rimanesti fino alla notte

Scegli come uscire dall’alba

Senza dare fuoco alla città

E a noi due

Calda

Vera

Come sole sulla schiena nuda e

Sete

Nero

Oblio

Tu cammina cammina cammina cammina cammina

Forte

Madre

Diva

Mentre il cielo ti tradiva

Santa

Senza un Dio

Se non hai fede in te

Ce l’avrò io