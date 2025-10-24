Tiziano Ferro, testo e significato di “Gioia”, sesta traccia contenuta nell’album “Sono un grande”

Tiziano Ferro, Gioia: significato del testo della sesta traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music.

Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.

TIZIANO FERRO, “Gioia”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Questa è una canzone che parla di gioia, di una bimba che nasce, di una bellezza unica che è quella della quale scrivo da ormai quasi tre anni, ovvero quella delle nuove vite. Diventare zio è diverso dal diventare padre; c’è la stessa tenerezza ma con una leggerezza e una bellezza che hanno un grado di poesia differente, arrivo a dire intoccabile. Il significato di un figlio/una figlia lo conosciamo tutti, non è paragonabile ad un/una nipote ma per me vedere mio fratello, a cui sono così legato, diventare padre e abbracciare mia nipote, sentirmi chiamare zio per la prima volta è stato emozionante, un privilegio meraviglioso.

Sento da zio la stessa responsabilità che sento da fratello, da padre, da figlio e da nipote anch’io. Sono rapporti che si costruiscono in due, prendono delle strade ognuna diversa dall’altra e ci tenevo che la mia strada con quella bambina iniziasse con una canzone, quello che zio Tiziano fa quando prova un’emozione molto forte, bellissima (ma anche bruttissima, divertentissima, drammaticissima) e quindi eccola qui, una canzone pervasa di vita nuova, di bellezza.

Quando Zef mi ha fatto sentire il beat a cui stava lavorando, ed era così bello, solare, tutto ha trovato il suo posto: forse questo brano è più di tutte le altre canzoni quello che porta tra le braccia l’immagine di ciò che è la felicità per me adesso. In un disco pieno di vita nuova non poteva mancare la gioia per una nuova vita.

Testo di Tiziano Ferro Musica di: Tiziano Ferro, Stefano Tognini. Prodotta da Zef, Madfingerz

TESTO DEL BRANO

C’era un uomo nel mio specchio

Questa mattina all’alba

Che con un pugno ha rotto il vetro

Ed ha risposto a ogni domanda

E tanto tanto, ho chiesto tanto, tutto

Lui mi ha risposto

Non tornare indietro

Poi mi ha sorriso e stretto a sé

Ha urlato

In te ci credo per davvero

Ho fede in te, ho fede in te

In questa bimba e sua madre

Ho fede in lui, la sua innocenza immortale

Ho fede in noi che ci bastava un abbraccio

Ho fede in me straziato di

Gioia

E poi di dolore

E questa è la gioia

Che vince il dolore

Sì questa è la gioia

Che ha vinto il dolore

E questa è la gioia

Che vince il dolore

Gioia è venuta al mondo, perché?

Gioia mi ha chiesto l’amore cos’è?

Le ho detto: l’amore è la prima volta che vidi il tuo sorriso

Sussurrai “benvenuta” e tu mi hai sorriso

Gioia, dolore

Gioia, dolore

Gioia e dolore

Gioia e dolore

E dolore e gioia

Questa è la storia

Di quando vinsero i buoni

Vinse la gioia

Risponderò a cinque semplici lettere

Devastato di paura, non riesco a smettere

Cinque lettere sole che valgono vita, morte, attesa, amore e fede

E fede in Dio come non hai mai avuto

E fede in te come avresti dovuto

E fede in noi che a diecimila miglia

Scriviamo una storia, eterna, tua figlia

Che vince il dolore

Che diventa gioia

Che vince il dolore

E torna la gioia

Che vince il dolore

Che diventa gioia

Che vince il dolore

E torna la…

Me lo disse in sogno Dio

E te lo dice dal fondo dell’anima, zio

Ascolta mamma e tuo padre sbagliare

La tua compassione sarà il tuo altare

Dove celebrare questa meraviglia

Oggi è nata una bambina

È nata una famiglia

Vivendo di gioia

Che vince il dolore

E torna la gioia

Che affonda il dolore

E ancora la gioia

Che annienta il dolore

E torna la gioia

Che affonda il dolore

Gioia venuta al mondo, perché?

Gioia mi ha chiesto l’amore cos’è?

E ho detto l’amore è la prima volta che vidi il tuo sorriso

Sussurrai “benvenuta” e tu mi hai sorriso

Gioia, dolore

Gioia, dolore

Gioia e dolore

Gioia e dolore

E dolore e gioia

Questa è la storia

Di quando vinsero i buoni

Vinse la gioia

Dolore

Gioia e dolore

Gioia e dolore

Gioia e dolore

Vince l’amore

Gioia e dolore

Gioia e dolore

Gioia e dolore

Gioia e dolore

Vince l’amore