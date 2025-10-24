Tiziano Ferro, testo e significato di “Gioia”, sesta traccia contenuta nell’album “Sono un grande”

Tiziano Ferro, Gioia: significato del testo della sesta traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music.
Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.
TIZIANO FERRO, “Gioia”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
Questa è una canzone che parla di gioia, di una bimba che nasce, di una bellezza unica che è quella della quale scrivo da ormai quasi tre anni, ovvero quella delle nuove vite. Diventare zio è diverso dal diventare padre; c’è la stessa tenerezza ma con una leggerezza e una bellezza che hanno un grado di poesia differente, arrivo a dire intoccabile. Il significato di un figlio/una figlia lo conosciamo tutti, non è paragonabile ad un/una nipote ma per me vedere mio fratello, a cui sono così legato, diventare padre e abbracciare mia nipote, sentirmi chiamare zio per la prima volta è stato emozionante, un privilegio meraviglioso.
Sento da zio la stessa responsabilità che sento da fratello, da padre, da figlio e da nipote anch’io. Sono rapporti che si costruiscono in due, prendono delle strade ognuna diversa dall’altra e ci tenevo che la mia strada con quella bambina iniziasse con una canzone, quello che zio Tiziano fa quando prova un’emozione molto forte, bellissima (ma anche bruttissima, divertentissima, drammaticissima) e quindi eccola qui, una canzone pervasa di vita nuova, di bellezza.
Quando Zef mi ha fatto sentire il beat a cui stava lavorando, ed era così bello, solare, tutto ha trovato il suo posto: forse questo brano è più di tutte le altre canzoni quello che porta tra le braccia l’immagine di ciò che è la felicità per me adesso. In un disco pieno di vita nuova non poteva mancare la gioia per una nuova vita.
Testo di Tiziano Ferro Musica di: Tiziano Ferro, Stefano Tognini. Prodotta da Zef, Madfingerz
TESTO DEL BRANO
C’era un uomo nel mio specchio
Questa mattina all’alba
Che con un pugno ha rotto il vetro
Ed ha risposto a ogni domanda
E tanto tanto, ho chiesto tanto, tutto
Lui mi ha risposto
Non tornare indietro
Poi mi ha sorriso e stretto a sé
Ha urlato
In te ci credo per davvero
Ho fede in te, ho fede in te
In questa bimba e sua madre
Ho fede in lui, la sua innocenza immortale
Ho fede in noi che ci bastava un abbraccio
Ho fede in me straziato di
Gioia
E poi di dolore
E questa è la gioia
Che vince il dolore
Sì questa è la gioia
Che ha vinto il dolore
E questa è la gioia
Che vince il dolore
Gioia è venuta al mondo, perché?
Gioia mi ha chiesto l’amore cos’è?
Le ho detto: l’amore è la prima volta che vidi il tuo sorriso
Sussurrai “benvenuta” e tu mi hai sorriso
Gioia, dolore
Gioia, dolore
Gioia e dolore
Gioia e dolore
E dolore e gioia
Questa è la storia
Di quando vinsero i buoni
Vinse la gioia
Risponderò a cinque semplici lettere
Devastato di paura, non riesco a smettere
Cinque lettere sole che valgono vita, morte, attesa, amore e fede
E fede in Dio come non hai mai avuto
E fede in te come avresti dovuto
E fede in noi che a diecimila miglia
Scriviamo una storia, eterna, tua figlia
Che vince il dolore
Che diventa gioia
Che vince il dolore
E torna la gioia
Che vince il dolore
Che diventa gioia
Che vince il dolore
E torna la…
Me lo disse in sogno Dio
E te lo dice dal fondo dell’anima, zio
Ascolta mamma e tuo padre sbagliare
La tua compassione sarà il tuo altare
Dove celebrare questa meraviglia
Oggi è nata una bambina
È nata una famiglia
Vivendo di gioia
Che vince il dolore
E torna la gioia
Che affonda il dolore
E ancora la gioia
Che annienta il dolore
E torna la gioia
Che affonda il dolore
Gioia venuta al mondo, perché?
Gioia mi ha chiesto l’amore cos’è?
E ho detto l’amore è la prima volta che vidi il tuo sorriso
Sussurrai “benvenuta” e tu mi hai sorriso
Gioia, dolore
Gioia, dolore
Gioia e dolore
Gioia e dolore
E dolore e gioia
Questa è la storia
Di quando vinsero i buoni
Vinse la gioia
Dolore
Gioia e dolore
Gioia e dolore
Gioia e dolore
Vince l’amore
Gioia e dolore
Gioia e dolore
Gioia e dolore
Gioia e dolore
Vince l’amore