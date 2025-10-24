24 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
24 Ottobre 2025

Tiziano Ferro, testo e significato di “1-2-3”, nona traccia contenuta nell’album “Sono un grande”

Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a rimettersi in gioco

Artista del mese di All Music Italia
Tiziano Ferro 1-2-3 testo significato
Condividi su:

Tiziano Ferro, 1-2-3: significato del testo della nona traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music.

Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.

TIZIANO FERRO, “1-2-3”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

1-2-3 è il metodo di recupero del fiato che mi è stato insegnato quando ho iniziato ad avere degli attacchi di panico, forse tra i nemici più difficili da combattere in un periodo già così complesso della mia vita, un nemico di cui non conoscevo le regole e che ho dovuto imparare a gestire e risolvere.

Anche in questo caso ne ho parlato in una canzone perché questo è quello che faccio quando scrivo: buttare fuori, raccontare, dare sfogo ad una necessità. Ho tenuto questa canzone nel disco perché ne avevo avuto bisogno e se la scelta di pubblicare questo disco era quella di raccontare cosa mi è accaduto in questi 2 anni allora anche questo doveva esserci.

L’avevo già detto in passato ma ci tengo a ribadirlo: si parla molto poco e molto male di salute mentale. Ho la sensazione che se ne parli perché va di moda ma senza entrare mai nei dettagli più scomodi. Bisogna affrontare i propri problemi, lavorare con gli specialisti giusti, non sottovalutare, non nascondere, non demonizzare. Io ne ho parlato in passato e lo faccio anche ora, in questo disco.

Testo di Tiziano Ferro Musica di: Tiziano Ferro, Stefano Tognini. Prodotta da Zef, Marco Sonzini

TESTO DEL BRANO

Io non amo
Come mi sento
Schivo un pugno e abbasso il mento
Vorrei star meglio, per questo prego
Ancora, ancora, ancora
E mi perdono come allora
Tutte quelle cose che non dipendono da me
Quelle volte in cui avrei voluto camminare
E invece, non un passo avanti
E in una morsa il cuore è stretto
Urlo senza suono, tiro fuori ogni veleno

E guardo il cielo
Salvami dal vuoto in cui mi perdo
Stringimi ancora, ancora, ancora
Tienimi in questa vita ancora
Perché con te diventa tutto più leggero
Me lo hai detto tu
Che passerà anche l’inferno
E conta solo fino a tre
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
Io non temo se cambia il vento
Ne è passato ormai di tempo
Dall’ultima volta, e non sarà davvero l’ultima
E infatti, proprio adesso
Il cuore è a mille, senza freno
Certo che lo ammetto
Non mi sei mancata affatto
Frasi senza senso
Un altro giorno speso sul divano
Una ad una, ad una
Conto a mente ogni fortuna
Questa vita è un dono
E la consumo finché dura

E guardo il cielo
Salvami dal vuoto in cui mi perdo
Stringimi ancora, ancora, ancora
Tienimi in questa vita ancora
Perché con te diventa tutto più leggero
Me lo hai detto tu
Che passerà anche l’inferno
E conta solo fino a tre
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
E mi prenderò un po’ cura
Di ogni ferita, ogni paura
Chi lo avrebbe detto allora
Che ti avrei scritto proprio ora
Mi voglio bene adesso
Me lo ripeto spesso
Che passerà anche l’inferno
Conto fino a tre, non svengo più

Stringimi ancora, ancora, ancora
Perché con te diventa tutto più leggero
Me lo hai detto tu che passerà anche l’inferno
E conta solo fino a tre
1-2-3
1-2-3
1-2-3

Perché con te diventa tutto più leggero
Me lo hai detto tu che passerà anche l’inferno
Conta solo fino a tre
1-2-3

 

All Music Italia

Articoli più letti

Sanremo 2026 – i rumors sui Big in gara secondo All Music Italia 1

Sanremo 2026: poco più di un mese all'annuncio, i rumors sul cast dei Big: da Elodie con Rkomi al sogno Tedua
Carlo Conti annuncia i convocati alle audizioni di Sanremo Giovani 2025 2

Sanremo Giovani 2025: oltre 500 candidati e 34 convocati alle audizioni dal vivo. Ecco i nomi selezionati
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 3

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Angelina Mango mylove 5

Angelina Mango, testo e significato di "mylove", ottavo brano contenuto nell'album "caramé"
Charlie Charles: testo e significato di "Attacchi di Panico" feat Blanco 6

Charlie Charles: "Attacchi di Panico" feat Blanco è il primo singolo de "La Bella Confusione"
7

Warner Music Italy: sui social spuntano due profili verificati... arrivano le nuove label?
pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025 8

Pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025: Angelina Mango, Irama, Leon Faun, trigno... chi convince e chi no
New Music Friday 24 ottobre: singoli più attesi settimana 43/2025 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 24 ottobre 2025
Damiano David The First Time testo significato traduzione 10

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"

Cerca su A.M.I.