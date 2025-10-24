Tiziano Ferro, testo e significato di “1-2-3”, nona traccia contenuta nell’album “Sono un grande”

Tiziano Ferro, 1-2-3: significato del testo della nona traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music.

Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.

TIZIANO FERRO, “1-2-3”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

1-2-3 è il metodo di recupero del fiato che mi è stato insegnato quando ho iniziato ad avere degli attacchi di panico, forse tra i nemici più difficili da combattere in un periodo già così complesso della mia vita, un nemico di cui non conoscevo le regole e che ho dovuto imparare a gestire e risolvere.

Anche in questo caso ne ho parlato in una canzone perché questo è quello che faccio quando scrivo: buttare fuori, raccontare, dare sfogo ad una necessità. Ho tenuto questa canzone nel disco perché ne avevo avuto bisogno e se la scelta di pubblicare questo disco era quella di raccontare cosa mi è accaduto in questi 2 anni allora anche questo doveva esserci.

L’avevo già detto in passato ma ci tengo a ribadirlo: si parla molto poco e molto male di salute mentale. Ho la sensazione che se ne parli perché va di moda ma senza entrare mai nei dettagli più scomodi. Bisogna affrontare i propri problemi, lavorare con gli specialisti giusti, non sottovalutare, non nascondere, non demonizzare. Io ne ho parlato in passato e lo faccio anche ora, in questo disco.

Testo di Tiziano Ferro Musica di: Tiziano Ferro, Stefano Tognini. Prodotta da Zef, Marco Sonzini

Io non amo

Come mi sento

Schivo un pugno e abbasso il mento

Vorrei star meglio, per questo prego

Ancora, ancora, ancora

E mi perdono come allora

Tutte quelle cose che non dipendono da me

Quelle volte in cui avrei voluto camminare

E invece, non un passo avanti

E in una morsa il cuore è stretto

Urlo senza suono, tiro fuori ogni veleno

E guardo il cielo

Salvami dal vuoto in cui mi perdo

Stringimi ancora, ancora, ancora

Tienimi in questa vita ancora

Perché con te diventa tutto più leggero

Me lo hai detto tu

Che passerà anche l’inferno

E conta solo fino a tre

1-2-3

1-2-3

1-2-3

1-2-3

Io non temo se cambia il vento

Ne è passato ormai di tempo

Dall’ultima volta, e non sarà davvero l’ultima

E infatti, proprio adesso

Il cuore è a mille, senza freno

Certo che lo ammetto

Non mi sei mancata affatto

Frasi senza senso

Un altro giorno speso sul divano

Una ad una, ad una

Conto a mente ogni fortuna

Questa vita è un dono

E la consumo finché dura

E guardo il cielo

Salvami dal vuoto in cui mi perdo

Stringimi ancora, ancora, ancora

Tienimi in questa vita ancora

Perché con te diventa tutto più leggero

Me lo hai detto tu

Che passerà anche l’inferno

E conta solo fino a tre

1-2-3

1-2-3

1-2-3

1-2-3

E mi prenderò un po’ cura

Di ogni ferita, ogni paura

Chi lo avrebbe detto allora

Che ti avrei scritto proprio ora

Mi voglio bene adesso

Me lo ripeto spesso

Che passerà anche l’inferno

Conto fino a tre, non svengo più

Stringimi ancora, ancora, ancora

Perché con te diventa tutto più leggero

Me lo hai detto tu che passerà anche l’inferno

E conta solo fino a tre

1-2-3

1-2-3

1-2-3

Perché con te diventa tutto più leggero

Me lo hai detto tu che passerà anche l’inferno

Conta solo fino a tre

1-2-3