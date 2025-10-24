Tiziano Ferro, testo e significato di “1-2-3”, nona traccia contenuta nell’album “Sono un grande”

Tiziano Ferro, 1-2-3: significato del testo della nona traccia del nuovo album del cantautore di Latina, Sono un grande, fuori dal 24 ottobre 2025 per Sugar Music.
Tiziano torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. Un nuovo Ferro ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica.
TIZIANO FERRO, “1-2-3”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
1-2-3 è il metodo di recupero del fiato che mi è stato insegnato quando ho iniziato ad avere degli attacchi di panico, forse tra i nemici più difficili da combattere in un periodo già così complesso della mia vita, un nemico di cui non conoscevo le regole e che ho dovuto imparare a gestire e risolvere.
Anche in questo caso ne ho parlato in una canzone perché questo è quello che faccio quando scrivo: buttare fuori, raccontare, dare sfogo ad una necessità. Ho tenuto questa canzone nel disco perché ne avevo avuto bisogno e se la scelta di pubblicare questo disco era quella di raccontare cosa mi è accaduto in questi 2 anni allora anche questo doveva esserci.
L’avevo già detto in passato ma ci tengo a ribadirlo: si parla molto poco e molto male di salute mentale. Ho la sensazione che se ne parli perché va di moda ma senza entrare mai nei dettagli più scomodi. Bisogna affrontare i propri problemi, lavorare con gli specialisti giusti, non sottovalutare, non nascondere, non demonizzare. Io ne ho parlato in passato e lo faccio anche ora, in questo disco.
Testo di Tiziano Ferro Musica di: Tiziano Ferro, Stefano Tognini. Prodotta da Zef, Marco Sonzini
TESTO DEL BRANO
Io non amo
Come mi sento
Schivo un pugno e abbasso il mento
Vorrei star meglio, per questo prego
Ancora, ancora, ancora
E mi perdono come allora
Tutte quelle cose che non dipendono da me
Quelle volte in cui avrei voluto camminare
E invece, non un passo avanti
E in una morsa il cuore è stretto
Urlo senza suono, tiro fuori ogni veleno
E guardo il cielo
Salvami dal vuoto in cui mi perdo
Stringimi ancora, ancora, ancora
Tienimi in questa vita ancora
Perché con te diventa tutto più leggero
Me lo hai detto tu
Che passerà anche l’inferno
E conta solo fino a tre
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
Io non temo se cambia il vento
Ne è passato ormai di tempo
Dall’ultima volta, e non sarà davvero l’ultima
E infatti, proprio adesso
Il cuore è a mille, senza freno
Certo che lo ammetto
Non mi sei mancata affatto
Frasi senza senso
Un altro giorno speso sul divano
Una ad una, ad una
Conto a mente ogni fortuna
Questa vita è un dono
E la consumo finché dura
E guardo il cielo
Salvami dal vuoto in cui mi perdo
Stringimi ancora, ancora, ancora
Tienimi in questa vita ancora
Perché con te diventa tutto più leggero
Me lo hai detto tu
Che passerà anche l’inferno
E conta solo fino a tre
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
E mi prenderò un po’ cura
Di ogni ferita, ogni paura
Chi lo avrebbe detto allora
Che ti avrei scritto proprio ora
Mi voglio bene adesso
Me lo ripeto spesso
Che passerà anche l’inferno
Conto fino a tre, non svengo più
Stringimi ancora, ancora, ancora
Perché con te diventa tutto più leggero
Me lo hai detto tu che passerà anche l’inferno
E conta solo fino a tre
1-2-3
1-2-3
1-2-3
Perché con te diventa tutto più leggero
Me lo hai detto tu che passerà anche l’inferno
Conta solo fino a tre
1-2-3