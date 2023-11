Sfera Ebbasta testo, significato e video di “Calcolatrici”, undicesima traccia contenuta in “X2VR” con Geolier, Simba La Rue e Baby Gang

Sfera Ebbasta Calcolatrici testo, significato e video del brano contenuto in “X2VR“, quarto album di inediti di del king della trap.

Sfera torna alle origini proponendo il secondo capitolo di una saga che ha mosso i primi passi nel 2015 con “XDVR” e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della trap e tra i suoi milioni di fan.

Sfera ebbasta calcolatrici significato del brano e autori

L’undicesima traccia dell’album è scritta da Sfera, Drillionaire, Geolier, Simba La Rue e Baby Gang.

Nel pezzo del dico in cui compaiono Simba La Rue e Baby Gang il king della trap non poteva che scegliere un gangsta-rap in cui si parla di soldi, droga e armi, un pezzo che di sicuro farà storcere il naso a chi non ama il genere.

sfera ebbasta calcolatrici testo, audio e video

Giro per Secondigliano con addosso i gioielli

Bimbi sotto casa al parco giocano a calcio-tennis

Ho tirato due stipendi sul culo di una stripper

Ma non l’ho postato, sennò so che poi te la prendi (Money Gang)

Orologi sul mio polso presi solo a listino

Mi ricordo da piccino mi prendevano in giro

Ora ho il rispetto di tutti, fra’, dovunque mi trovo

Perché sono ancora vero anche se sono famoso

E mio fratello è nel traffico anche più di un guard rail

In Spagna l’ha presa a due, qua la girerà a sei

Matematica di strada, siamo calcolatrici

Soldi sporchi poi puliti dentro bar lavatrici

Ho fratelli, no amici, ho nemici, no opps

So che, se si farà brutta, poi tu chiamerai i cops

Qua ti servono i cojones, ma tu sei un maricón

Te lo chiedo per favore se ti togli da ‘ncoppa

Nn ‘tiene cojones, nah, nah

Nun ‘e truove ‘e palle quanno e pierde ccà abbascio

Nn’tiene cojones, nah, nah

Nun te salva ‘o Rolex, ma te salva ‘o Kalash

Nn’tiene cojones, nah, nah

Non trovi le palle se le pardi ccà abbascio

Nn’tiene cojones, nah, nah

Non ti salva un Rolex, qua ti salva un Kalash

Yeah

Ccà fanno ‘e lapide primma che muore

Abito addò fanno e rapine ‘int’ê machine pe poco

‘O panorama è grigio, ‘o Panamera pure

Sta chi ‘int’â valigia tene chello e suda

‘O pate a 41 incoraggia ‘o figlio: “Bravo, studia”

Hustle, nu frate scompone e ricompone comme ‘o puzzle

Money in the grave, in the game, did the hustle

O scè, nu’ parlà accussì, ‘o ssaje ca te regnimmo ‘e buche proprio comme ‘o waffle

Richard Mille ‘ncopp’ô destro, brilla può sinistro

dint’ê molle nun ce vanno, ‘int’ô locale nun ce ballo

Ma ce vaco pe nu set e cu ll’incasso

m’accatto tutte ‘e cullane ‘e ‘sti rapper, ch”e cullane però

Nn’tiene cojones, nah, nah

Nun ‘e truove ‘e palle quanno e pierde ccà abbascio

Nn’tiene cojones, nah, nah

Nun te salva ‘o Rolex, ma te salva ‘o Kalash

Nn’tiene cojones, nah, nah

Non trovi le palle se le pardi ccà abbascio

Nn’tiene cojones, nah, nah

Non ti salva un Rolex, qua ti salva un Kalash

Nn’tiene cojo–

Ehi

La rue, la vrai, ah

Baby Gang, Gang

Pow, pow, pow, ah

Gang, Gang, Gang, Gang

Ah