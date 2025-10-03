Sarah Toscano, testo e significato di “Met Gala”, brano che dà il nome all’album d’esordio

Sarah Toscano, Met Gala: significato del testo della prima traccia dell’album Met Gala fuori dal 3 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo l’EP d’esordio pubblicato subito dopo la vittoria ad Amici nel 2025, la giovane popstar pubblica il suo primo vero disco.

SARAH TOSCANO, “MET GALA“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

La title track MET GALA nasce in studio da Sarah Toscano con Gianpiero Gentile e Raffaele Esposito ed è prodotta da Due.

Pensata come un omaggio al celebre evento americano, descrive la sensazione del sentirsi divi anche solo per un attimo. Il brano è diretto e immediato, e incarna la voglia di affermarsi: dopo l’apertura malinconica e nostalgica, infatti, mostra uno sguardo aperto al futuro. Non a caso è la traccia che apre l’album, quasi come un mantra personale, un incoraggiamento, un invito a ripetere i propri desideri ad alta voce perché, così facendo, prima o poi non possono che avverarsi.

TESTO DEL BRANO

Dentro a un albergo o una villa

sopra a una macchina sport bella vita

mi saluti tua mamma ancora mi ama

tu ripassa, io come Nascar

veloce correrò via

un viaggio come medicina terapia

fare tutta la westcoast pensavo adesso

non torno piú

Ma c’era luce sulla costiera

e l’oceano era una galera

e ora piove piove sopra cose che io non ho più

vera dentro gli occhi di cera

la tua immagine quella sera

e ora anche se piove piove piove

Brilleró come al met gala

tutta dorata come al met gala

paparazzi come al met gala

tutta la notte come…

Diamanti e cristalli da million dollar

ho il tuo nome sopra la targa

ah

cantavamo un pezzo di mina in stanza

io ti chiedo ancora ancora

sotto una luna nera lucida

di restare insieme controcorrente

diamanti e cristalli da million dollar

io ti chiedo ancora ancora

Cinque gradi mani fredde non sento piú il brivido

faccio drive in vedo rosso sei collirio

ho tutto di te ma di me ti ho dato il minimo

Pensieri di troppo

mi fanno un livido

veleno nel corpo

ti do l’antidoto

non mi riconosco

neanche da sola

Ma c’era luce sulla costiera

e l’oceano era una galera

e ora piove piove sopra cose che io non ho più

vera dentro gli occhi di cera

la tua immagine quella sera

e ora anche se piove piove piove

Brillerò come al met gala

tutta dorata al met gala

paparazzi come

Diamanti e cristalli da million dollar

ho il tuo nome sopra la targa

cantavamo un pezzo di mina in stanza

io ti chiedo ancora ancora

sotto una luna nera lucida

di restare insieme controcorrente

diamanti e cristalli da million dollar

io ti chiedo ancora ancora

Brilleró come al met gala

tutta dorata come al met gala

paparazzi come al met gala

tutta la notte come…

Brilleró come al met gala

tutta dorata come al met gala

paparazzi come al met gala

tutta la notte come…