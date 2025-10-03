3 Ottobre 2025
Artista del mese
Sarah Toscano, testo e significato di “Met Gala”, brano che dà il nome all’album d’esordio

"Met Gala" è il primo album della cantante, fuori da ottobre 2025 per Warner Music

Sarah Toscano, Met Gala: significato del testo della prima traccia dell’album Met Gala fuori dal 3 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo l’EP d’esordio pubblicato subito dopo la vittoria ad Amici nel 2025, la giovane popstar pubblica il suo primo vero disco.

SARAH TOSCANO, “MET GALA“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

La title track MET GALA nasce in studio da Sarah Toscano con Gianpiero Gentile e Raffaele Esposito ed è prodotta da Due.

Pensata come un omaggio al celebre evento americano, descrive la sensazione del sentirsi divi anche solo per un attimo. Il brano è diretto e immediato, e incarna la voglia di affermarsi: dopo l’apertura malinconica e nostalgica, infatti, mostra uno sguardo aperto al futuro. Non a caso è la traccia che apre l’album, quasi come un mantra personale, un incoraggiamento, un invito a ripetere i propri desideri ad alta voce perché, così facendo, prima o poi non possono che avverarsi.

TESTO DEL BRANO

Dentro a un albergo o una villa
sopra a una macchina sport bella vita
mi saluti tua mamma ancora mi ama
tu ripassa, io come Nascar
veloce correrò via
un viaggio come medicina terapia
fare tutta la westcoast pensavo adesso
non torno piú

Ma c’era luce sulla costiera
e l’oceano era una galera
e ora piove piove sopra cose che io non ho più
vera dentro gli occhi di cera
la tua immagine quella sera
e ora anche se piove piove piove

Brilleró come al met gala
tutta dorata come al met gala
paparazzi come al met gala
tutta la notte come…

Diamanti e cristalli da million dollar
ho il tuo nome sopra la targa
ah
cantavamo un pezzo di mina in stanza
io ti chiedo ancora ancora
sotto una luna nera lucida
di restare insieme controcorrente
diamanti e cristalli da million dollar
io ti chiedo ancora ancora

Cinque gradi mani fredde non sento piú il brivido
faccio drive in vedo rosso sei collirio
ho tutto di te ma di me ti ho dato il minimo

Pensieri di troppo
mi fanno un livido
veleno nel corpo
ti do l’antidoto
non mi riconosco
neanche da sola

Ma c’era luce sulla costiera
e l’oceano era una galera
e ora piove piove sopra cose che io non ho più
vera dentro gli occhi di cera
la tua immagine quella sera
e ora anche se piove piove piove

Brillerò come al met gala
tutta dorata al met gala
paparazzi come

Diamanti e cristalli da million dollar
ho il tuo nome sopra la targa
cantavamo un pezzo di mina in stanza
io ti chiedo ancora ancora
sotto una luna nera lucida
di restare insieme controcorrente
diamanti e cristalli da million dollar
io ti chiedo ancora ancora

Brilleró come al met gala
tutta dorata come al met gala
paparazzi come al met gala
tutta la notte come…

Brilleró come al met gala
tutta dorata come al met gala
paparazzi come al met gala
tutta la notte come…

 

