Sarah Toscano, testo e significato di “Matchpoint”, ultimo brano contenuto nell’album “Met Gala”

Sarah Toscano, Matchpoint: significato del testo della decima traccia dell’album Met Gala fuori dal 3 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo l’EP d’esordio pubblicato subito dopo la vittoria ad Amici nel 2025, la giovane popstar pubblica il suo primo vero disco.

“CAOS” nasce subito dopo l’esperienza di Amici e porta con sé la voglia di sperimentare: una canzone parlata ma intrisa di pop, con un mood ispirato al pop anni Duemila di Nelly Furtado. È un autoritratto sincero: la vita frenetica, gli impegni, la corsa continua. Un ritmo che non tutti sanno reggere, ma che definisce chi è Sarah Toscano. Scritto con Andrea Spigaroli e prodotto da Riccardo Scirè.

TESTO DEL BRANO

Hey tu non mi chiami da un tot

riappari per fare match point

lo sai non ci casco da un po’

non piango disperatamente

Sai che

ti ho lasciato il segno nero con l’eyeliner

fatto da me sembri un quadro di Kandinsky

mi stai addosso

lo vedo non resisti

insisti insisti insisti

Nightmare

mi ritrovo in situazioni complicate

tipo te quando mi fai gli occhi tristi

mi dispiace ma odio gli imprevisti

insisti insisti

E non chiedo scusa se

per tante troppe volte penso a me

ma disperatamente

dico arrivederci ma il futuro chi lo sa

programmare no, non è una mia capacità

me la vivo un po’ come mi va

sempre disperatamente

Hey tu non mi chiami da un tot

riappari per fare match point

lo sai non ci casco da un po’

non piango disperatamente

Hey tu giochi solo one shot

i want you baby quanto mi annoi

lo sai che non ci casco da un po’

non piango disperatamente

game set match point

game set match point

game set match point

set match point

Sembra uno slam americano

rispondo ad ogni tuo smash

mi chiedi come mi chiamo e poi

mi parli solo di te

che noia

stai cercando solo un’altra scorciatoia

mi dispiace che proprio non capisci

e si vede dagli occhi non resisti

insisti insisti

E non chiedo scusa se

per tante troppe volte penso a me

ma disperatamente

dico arrivederci ma il futuro chi lo sa

programmare no, non è una mia capacità

me la vivo un po’ come mi va

sempre disperatamente

Hey tu non mi chiami da un tot

riappari per fare match point

lo sai non ci casco da un po’

non piango disperatamente

Hey tu giochi solo one shot

i want you baby quanto mi annoi

lo sai che non ci casco da un po’

non piango disperatamente

game set match point

game set match point

game set match point

set match point