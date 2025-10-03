Sarah Toscano, testo e significato di “Matchpoint”, ultimo brano contenuto nell’album “Met Gala”

Sarah Toscano, Matchpoint: significato del testo della decima traccia dell’album Met Gala fuori dal 3 ottobre 2025 per Warner Music.
Dopo l’EP d’esordio pubblicato subito dopo la vittoria ad Amici nel 2025, la giovane popstar pubblica il suo primo vero disco.
SARAH TOSCANO, “Matchpoint”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
“CAOS” nasce subito dopo l’esperienza di Amici e porta con sé la voglia di sperimentare: una canzone parlata ma intrisa di pop, con un mood ispirato al pop anni Duemila di Nelly Furtado. È un autoritratto sincero: la vita frenetica, gli impegni, la corsa continua. Un ritmo che non tutti sanno reggere, ma che definisce chi è Sarah Toscano. Scritto con Andrea Spigaroli e prodotto da Riccardo Scirè.
TESTO DEL BRANO
Hey tu non mi chiami da un tot
riappari per fare match point
lo sai non ci casco da un po’
non piango disperatamente
Sai che
ti ho lasciato il segno nero con l’eyeliner
fatto da me sembri un quadro di Kandinsky
mi stai addosso
lo vedo non resisti
insisti insisti insisti
Nightmare
mi ritrovo in situazioni complicate
tipo te quando mi fai gli occhi tristi
mi dispiace ma odio gli imprevisti
insisti insisti
E non chiedo scusa se
per tante troppe volte penso a me
ma disperatamente
dico arrivederci ma il futuro chi lo sa
programmare no, non è una mia capacità
me la vivo un po’ come mi va
sempre disperatamente
Hey tu non mi chiami da un tot
riappari per fare match point
lo sai non ci casco da un po’
non piango disperatamente
Hey tu giochi solo one shot
i want you baby quanto mi annoi
lo sai che non ci casco da un po’
non piango disperatamente
game set match point
game set match point
game set match point
set match point
Sembra uno slam americano
rispondo ad ogni tuo smash
mi chiedi come mi chiamo e poi
mi parli solo di te
che noia
stai cercando solo un’altra scorciatoia
mi dispiace che proprio non capisci
e si vede dagli occhi non resisti
insisti insisti
E non chiedo scusa se
per tante troppe volte penso a me
ma disperatamente
dico arrivederci ma il futuro chi lo sa
programmare no, non è una mia capacità
me la vivo un po’ come mi va
sempre disperatamente
Hey tu non mi chiami da un tot
riappari per fare match point
lo sai non ci casco da un po’
non piango disperatamente
Hey tu giochi solo one shot
i want you baby quanto mi annoi
lo sai che non ci casco da un po’
non piango disperatamente
game set match point
game set match point
game set match point
set match point