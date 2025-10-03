3 Ottobre 2025
3 Ottobre 2025

Sarah Toscano, testo e significato di “Dopo di te”, sesto brano contenuto nell’album “Met Gala”

"Met Gala" è il primo album della cantante, fuori da ottobre 2025 per Warner Music

Sarah Toscano Dopo di te testo significato
Sarah Toscano, Dopo di te: significato del testo della sesta traccia dell’album Met Gala fuori dal 3 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo l’EP d’esordio pubblicato subito dopo la vittoria ad Amici nel 2025, la giovane popstar pubblica il suo primo vero disco.

SARAH TOSCANO, “Dopo di te“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Il brano affronta quel momento fragile in cui una relazione finisce e resta il compito di ricostruirsi. “DOPO DI TE” racconta il vuoto, le domande senza risposta e la sensazione di dover ripartire mentre tutto attorno sembra immobile. È un viaggio emotivo nato in studio con Nuvola e plasmato dalla produzione di GRND.

TESTO DEL BRANO

Sono 18 anni che mi parlano d’amore
solo con quelle frasi dette oramai scontate
cercherò nel vento la scia del tuo sapore
mentre torno a casa, una boccata d’aria

Da chi ha sempre da dire, riempie i silenzi
e non ti lascia finire quello che pensi
noi che parlavamo sempre senza dire mai
niente forse è niente per te

Dopo di me
è tutto da rifare
e fuori è sempre uguale
io non ci ho capito niente
ma cosa devo fare
di quello che rimane
ah

Sbatto la porta ma non fa rumore
sento gridare ma non il mio nome
e poi a cosa serve avere ragione
se dopo di te
mi sembra tutto poco
mi sembra tutto vuoto

La prima notte passata a contare le ore aspettando il mattino
a rigirarmi nel letto, macchiare col trucco anche il tuo cuscino
cosa ne sai tu
che sei andato avanti
non mi ricordo piú
siamo mai stati importanti?
odi chi ha sempre da dire, riempie i silenzi
e non ti lascia finire quello che pensi
noi che parlavamo sempre senza dire mai
niente forse è niente per te

Dopo di me
è tutto da rifare
e fuori è sempre uguale
io non ci ho capito niente
ma cosa devo fare
di quello che rimane
ah

Sbatto la porta ma non fa rumore
sento gridare ma non il mio nome
e poi a cosa serve avere ragione
se dopo di te
mi sembra tutto poco
mi sembra tutto vuoto

Dopo di me
è tutto da rifare
e fuori è sempre uguale
io non ci ho capito niente
ma cosa devo fare
di quello che rimane
ah

Sbatto la porta ma non fa rumore
sento gridare ma non il mio nome
e poi a cosa serve avere ragione
se dopo di te
mi sembra tutto poco
mi sembra tutto vuoto

