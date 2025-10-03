Sarah Toscano, testo e significato di “Dopo di te”, sesto brano contenuto nell’album “Met Gala”

Sarah Toscano, Dopo di te: significato del testo della sesta traccia dell’album Met Gala fuori dal 3 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo l’EP d’esordio pubblicato subito dopo la vittoria ad Amici nel 2025, la giovane popstar pubblica il suo primo vero disco.

SARAH TOSCANO, “Dopo di te“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Il brano affronta quel momento fragile in cui una relazione finisce e resta il compito di ricostruirsi. “DOPO DI TE” racconta il vuoto, le domande senza risposta e la sensazione di dover ripartire mentre tutto attorno sembra immobile. È un viaggio emotivo nato in studio con Nuvola e plasmato dalla produzione di GRND.

TESTO DEL BRANO

Sono 18 anni che mi parlano d’amore

solo con quelle frasi dette oramai scontate

cercherò nel vento la scia del tuo sapore

mentre torno a casa, una boccata d’aria

Da chi ha sempre da dire, riempie i silenzi

e non ti lascia finire quello che pensi

noi che parlavamo sempre senza dire mai

niente forse è niente per te

Dopo di me

è tutto da rifare

e fuori è sempre uguale

io non ci ho capito niente

ma cosa devo fare

di quello che rimane

ah

Sbatto la porta ma non fa rumore

sento gridare ma non il mio nome

e poi a cosa serve avere ragione

se dopo di te

mi sembra tutto poco

mi sembra tutto vuoto

La prima notte passata a contare le ore aspettando il mattino

a rigirarmi nel letto, macchiare col trucco anche il tuo cuscino

cosa ne sai tu

che sei andato avanti

non mi ricordo piú

siamo mai stati importanti?

odi chi ha sempre da dire, riempie i silenzi

e non ti lascia finire quello che pensi

noi che parlavamo sempre senza dire mai

niente forse è niente per te

Dopo di me

è tutto da rifare

e fuori è sempre uguale

io non ci ho capito niente

ma cosa devo fare

di quello che rimane

ah

Sbatto la porta ma non fa rumore

sento gridare ma non il mio nome

e poi a cosa serve avere ragione

se dopo di te

mi sembra tutto poco

mi sembra tutto vuoto

Dopo di me

è tutto da rifare

e fuori è sempre uguale

io non ci ho capito niente

ma cosa devo fare

di quello che rimane

ah

Sbatto la porta ma non fa rumore

sento gridare ma non il mio nome

e poi a cosa serve avere ragione

se dopo di te

mi sembra tutto poco

mi sembra tutto vuoto