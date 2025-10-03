3 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
3 Ottobre 2025

Sarah Toscano, testo e significato di “Desco”, terzo brano contenuto nell’album “Met Gala”

"Met Gala" è il primo album della cantante, fuori da ottobre 2025 per Warner Music

Artista del mese di All Music Italia
Sarah Toscano Desco testo significato
Condividi su:

Sarah Toscano, Desco: significato del testo della terza traccia dell’album Met Gala fuori dal 3 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo l’EP d’esordio pubblicato subito dopo la vittoria ad Amici nel 2025, la giovane popstar pubblica il suo primo vero disco.

SARAH TOSCANO, “Desco“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Con DESCO Sarah si spinge su un terreno nuovo, flirtando con sonorità country guidate dalla chitarra. È un invito a lasciarsi andare senza curarsi dei giudizi altrui, provando tutto sulla propria pelle e accettando anche il rischio di pentirsi delle proprie scelte. Il titolo gioca con un doppio senso: da un lato il tavolo dei commensali, dall’altro un locale milanese molto in voga al momento, simbolo di libertà e leggerezza.

Una scrittura a sei mani con gli autori sotto management con Mamo Giovenco, Nuvola e Rondine, prodotta da GRND.

TESTO DEL BRANO

Scoppia un incendio
e mi ci butto dentro
canto alla stelle nel parcheggio di un club
non me la sento
ma chiedo scusa al desco
se sono uscita e ho fatto il vento dal bar

Ho rovinato lune di miele
cambiato nome e quartiere
se domani mi gira cambio città
forse no, non so cos’è il pericolo
forse no, ma niente panico

E lo so non sono come dicono
e lo so che vivo sempre in bilico
si lo so
che poi mi pento
però mi piace superare sempre il limite

E lo so mi perdo per un brivido
e lo so che a volte non mi regolo
ma perché no
ma perché no
se mi poi pento e brucio tutto in un falò
ma perché no

Ho giocato con gli avvocati
stringo mani poi tiro i dadi
non ho voglia di fare affari
tanto so non fa per me
pianificare il futuro
e dare la vita in mano a qualcuno
scrivere a penna sul muro
cose che non capirà nessuno
mai
io stanotte mi butto in mezzo ai guai
ma niente panico

E lo so non sono come dicono
e lo so che vivo sempre in bilico
si lo so
che poi mi pento
peró mi piace superare sempre il limite

E lo so mi perdo per un brivido
e lo so che a volte non mi regolo
ma perché no
ma perché no
se mi poi pento e brucio tutto in un faló

E lo so non sono come dicono
e lo so che vivo sempre in bilico
ma si lo so
che poi mi pento
peró mi piace superare sempre il limite

E lo so mi perdo per un brivido
e lo so che a volte non mi regolo
ma perché no
ma perché no
se mi poi pento e brucio tutto in un faló
ma perché no

 

All Music Italia

Articoli più letti

Emma Brutta storia testo significato 1

"Brutta storia", il ritorno di Emma: un nuovo capitolo co-firmato con Olly, Paolo Antonacci e Juli
X Factor 2025 Bootcamp prima puntata, i voti e le pagelle dei concorrenti con commenti e giudizi 2

X Factor 2025 Bootcamp: la voce di Delia Buglisi s'impone nella prima puntata, ma il resto convince a metà
Pagelle nuovi singoli 3 ottobre 2025 da Emma a Fiorella Mannoia, da Luk3 a Ruggero 3

Pagelle nuovi singoli 3 ottobre 2025: Emma torna con forza, Fiorella Mannoia regina del popolo
Irama Live 2025 all'Arena di Verona: scaletta e recensione 4

Irama trasforma l'Arena di Verona in un'enorme casa accogliente: "Benvenuti!"
Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 5

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
New Music Friday 3 ottobre 2025 – Radio Date nuovi singoli in uscita 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 3 ottobre 2025
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 8

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici 25 anticipazioni puntata 5 ottobre con Gaia, Sarah Toscano e Mida 10

Amici 25, spoiler seconda puntata di domenica 5 ottobre 2025: cinque allievi in sfida

Cerca su A.M.I.