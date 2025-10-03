Sarah Toscano, testo e significato di “Desco”, terzo brano contenuto nell’album “Met Gala”

Sarah Toscano, Desco: significato del testo della terza traccia dell’album Met Gala fuori dal 3 ottobre 2025 per Warner Music.
Dopo l’EP d’esordio pubblicato subito dopo la vittoria ad Amici nel 2025, la giovane popstar pubblica il suo primo vero disco.
SARAH TOSCANO, “Desco“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
Con DESCO Sarah si spinge su un terreno nuovo, flirtando con sonorità country guidate dalla chitarra. È un invito a lasciarsi andare senza curarsi dei giudizi altrui, provando tutto sulla propria pelle e accettando anche il rischio di pentirsi delle proprie scelte. Il titolo gioca con un doppio senso: da un lato il tavolo dei commensali, dall’altro un locale milanese molto in voga al momento, simbolo di libertà e leggerezza.
Una scrittura a sei mani con gli autori sotto management con Mamo Giovenco, Nuvola e Rondine, prodotta da GRND.
TESTO DEL BRANO
Scoppia un incendio
e mi ci butto dentro
canto alla stelle nel parcheggio di un club
non me la sento
ma chiedo scusa al desco
se sono uscita e ho fatto il vento dal bar
Ho rovinato lune di miele
cambiato nome e quartiere
se domani mi gira cambio città
forse no, non so cos’è il pericolo
forse no, ma niente panico
E lo so non sono come dicono
e lo so che vivo sempre in bilico
si lo so
che poi mi pento
però mi piace superare sempre il limite
E lo so mi perdo per un brivido
e lo so che a volte non mi regolo
ma perché no
ma perché no
se mi poi pento e brucio tutto in un falò
ma perché no
Ho giocato con gli avvocati
stringo mani poi tiro i dadi
non ho voglia di fare affari
tanto so non fa per me
pianificare il futuro
e dare la vita in mano a qualcuno
scrivere a penna sul muro
cose che non capirà nessuno
mai
io stanotte mi butto in mezzo ai guai
ma niente panico
E lo so non sono come dicono
e lo so che vivo sempre in bilico
si lo so
che poi mi pento
peró mi piace superare sempre il limite
E lo so mi perdo per un brivido
e lo so che a volte non mi regolo
ma perché no
ma perché no
se mi poi pento e brucio tutto in un faló
E lo so non sono come dicono
e lo so che vivo sempre in bilico
ma si lo so
che poi mi pento
peró mi piace superare sempre il limite
E lo so mi perdo per un brivido
e lo so che a volte non mi regolo
ma perché no
ma perché no
se mi poi pento e brucio tutto in un faló
ma perché no