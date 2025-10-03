Sarah Toscano, testo e significato di “Desco”, terzo brano contenuto nell’album “Met Gala”

Sarah Toscano, Desco: significato del testo della terza traccia dell’album Met Gala fuori dal 3 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo l’EP d’esordio pubblicato subito dopo la vittoria ad Amici nel 2025, la giovane popstar pubblica il suo primo vero disco.

SARAH TOSCANO, “Desco“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Con DESCO Sarah si spinge su un terreno nuovo, flirtando con sonorità country guidate dalla chitarra. È un invito a lasciarsi andare senza curarsi dei giudizi altrui, provando tutto sulla propria pelle e accettando anche il rischio di pentirsi delle proprie scelte. Il titolo gioca con un doppio senso: da un lato il tavolo dei commensali, dall’altro un locale milanese molto in voga al momento, simbolo di libertà e leggerezza.

Una scrittura a sei mani con gli autori sotto management con Mamo Giovenco, Nuvola e Rondine, prodotta da GRND.

TESTO DEL BRANO

Scoppia un incendio

e mi ci butto dentro

canto alla stelle nel parcheggio di un club

non me la sento

ma chiedo scusa al desco

se sono uscita e ho fatto il vento dal bar

Ho rovinato lune di miele

cambiato nome e quartiere

se domani mi gira cambio città

forse no, non so cos’è il pericolo

forse no, ma niente panico

E lo so non sono come dicono

e lo so che vivo sempre in bilico

si lo so

che poi mi pento

però mi piace superare sempre il limite

E lo so mi perdo per un brivido

e lo so che a volte non mi regolo

ma perché no

ma perché no

se mi poi pento e brucio tutto in un falò

ma perché no

Ho giocato con gli avvocati

stringo mani poi tiro i dadi

non ho voglia di fare affari

tanto so non fa per me

pianificare il futuro

e dare la vita in mano a qualcuno

scrivere a penna sul muro

cose che non capirà nessuno

mai

io stanotte mi butto in mezzo ai guai

ma niente panico

E lo so non sono come dicono

e lo so che vivo sempre in bilico

si lo so

che poi mi pento

peró mi piace superare sempre il limite

E lo so mi perdo per un brivido

e lo so che a volte non mi regolo

ma perché no

ma perché no

se mi poi pento e brucio tutto in un faló

E lo so non sono come dicono

e lo so che vivo sempre in bilico

ma si lo so

che poi mi pento

peró mi piace superare sempre il limite

E lo so mi perdo per un brivido

e lo so che a volte non mi regolo

ma perché no

ma perché no

se mi poi pento e brucio tutto in un faló

ma perché no