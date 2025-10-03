Sarah Toscano, testo e significato di “Caos”, nono brano contenuto nell’album “Met Gala”

Sarah Toscano, Caos: significato del testo della nona traccia dell’album Met Gala fuori dal 3 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo l’EP d’esordio pubblicato subito dopo la vittoria ad Amici nel 2025, la giovane popstar pubblica il suo primo vero disco.

SARAH TOSCANO, “Caos“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

“CAOS” nasce subito dopo l’esperienza di Amici e porta con sé la voglia di sperimentare: una canzone parlata ma intrisa di pop, con un mood ispirato al pop anni Duemila di Nelly Furtado. È un autoritratto sincero: la vita frenetica, gli impegni, la corsa continua. Un ritmo che non tutti sanno reggere, ma che definisce chi è Sarah Toscano. Scritto con Andrea Spigaroli e prodotto da Riccardo Scirè.

TESTO DEL BRANO

Uno, due, tre… vai

Oh guardaci adesso che bel casino

dicevi rimani ma sei sparito

come un colpevole

mi fidavo di te

oh ma che male male

tu si che lo sai fare

allora dimmi ancora

s’il vous plait

Per te ero venere

E poi mi hai distrutto

Per te avrei fatto di tutto

Ora c’è una voragine fra me e te

E non ritorno più indietro

restano pezzi di vetro

Forse era troppo too much

Tu troppo lento io troppo fast

ballo da sola nel club

scusa ora non ho time

Ehi tu

benvenuto dentro al mio caos

sono solamente

tutte le cose che non hai capito di

ehi tu

benvenuto dentro al mio caos

sono solamente

tutte le cose che non hai capito di me

me

me

tutte le cose che non hai capito di me

Sembrava mi avessi chiamato per darmi una bella notizia

invece finisce che poi litighiamo quindi hasta la vista

oh mamma meno male

tu si che lo sai fare

ma non mi dire ancora

s’il vous plait

Per te ero venere

E poi mi hai distrutto

Per te avrei fatto di tutto

Ora c’è una voragine tra me e te

E non ritorno più indietro

restano pezzi di vetro

Forse era troppo too much

Tu troppo lento io troppo fast

ballo da sola nel club

scusa ora non ho time

ehi tu

benvenuto dentro al mio caos

sono solamente

tutte le cose che non hai capito di

ehi tu

benvenuto dentro al mio caos

sono solamente

tutte le cose che non hai capito di me

me

me

tutte le cose che non hai capito di me