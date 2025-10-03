Sarah Toscano, testo e significato di “Caos”, nono brano contenuto nell’album “Met Gala”

Sarah Toscano, Caos: significato del testo della nona traccia dell’album Met Gala fuori dal 3 ottobre 2025 per Warner Music.
Dopo l’EP d’esordio pubblicato subito dopo la vittoria ad Amici nel 2025, la giovane popstar pubblica il suo primo vero disco.
SARAH TOSCANO, “Caos“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
“CAOS” nasce subito dopo l’esperienza di Amici e porta con sé la voglia di sperimentare: una canzone parlata ma intrisa di pop, con un mood ispirato al pop anni Duemila di Nelly Furtado. È un autoritratto sincero: la vita frenetica, gli impegni, la corsa continua. Un ritmo che non tutti sanno reggere, ma che definisce chi è Sarah Toscano. Scritto con Andrea Spigaroli e prodotto da Riccardo Scirè.
TESTO DEL BRANO
Uno, due, tre… vai
Oh guardaci adesso che bel casino
dicevi rimani ma sei sparito
come un colpevole
mi fidavo di te
oh ma che male male
tu si che lo sai fare
allora dimmi ancora
s’il vous plait
Per te ero venere
E poi mi hai distrutto
Per te avrei fatto di tutto
Ora c’è una voragine fra me e te
E non ritorno più indietro
restano pezzi di vetro
Forse era troppo too much
Tu troppo lento io troppo fast
ballo da sola nel club
scusa ora non ho time
Ehi tu
benvenuto dentro al mio caos
sono solamente
tutte le cose che non hai capito di
ehi tu
benvenuto dentro al mio caos
sono solamente
tutte le cose che non hai capito di me
me
me
tutte le cose che non hai capito di me
Sembrava mi avessi chiamato per darmi una bella notizia
invece finisce che poi litighiamo quindi hasta la vista
oh mamma meno male
tu si che lo sai fare
ma non mi dire ancora
s’il vous plait
Per te ero venere
E poi mi hai distrutto
Per te avrei fatto di tutto
Ora c’è una voragine tra me e te
E non ritorno più indietro
restano pezzi di vetro
Forse era troppo too much
Tu troppo lento io troppo fast
ballo da sola nel club
scusa ora non ho time
ehi tu
benvenuto dentro al mio caos
sono solamente
tutte le cose che non hai capito di
ehi tu
benvenuto dentro al mio caos
sono solamente
tutte le cose che non hai capito di me
me
me
tutte le cose che non hai capito di me