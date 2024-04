Michele Bravi, testo e significato di “Leggi dell’universo”

Michele Bravi, “Leggi dell’universo“: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno del concept album “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” (EMI Records Italy / Universal Music Group – qui la nostra intervista).

Già disponibile in tutti i digital store e in formato fisico, il disco è liberamente ispirato agli scritti di Oliver Sacks ed è diviso in tre capitoli musicali: lo sguardo, l’immagine e l’iride.

Lo sguardo è cosa vorremmo vedere con gli altri. L’immagine è cosa vediamo degli altri. L’iride è cosa cerchiamo di non far vedere agli altri.

MICHELE BRAVI, “leggi dell’universo”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Districare le leggi dell’universo diventa possibile nell’immaginazione. In un gioco tra paradossi, gravità e fasi lunari, il tappeto stellare diventa una coperta sotto la quale fare l’amore.

Una canzone – scritta e prodotta da Michele Bravi – in cui è inevitabile lasciare gli ormeggi del reale e affidarsi al soffio dell’impossibile. L’orchestra che si contrae e si espande come onda del mare racconta il ritmo e l’armonia del creato in tutta la sua potenza violenta e disarmante bellezza.

MICHELE BRAVI, “leggi dell’universo”: testo DEL BRANO

Autori: Michele Bravi, Marco Paganelli, Lorenzo Vizzini

Pensa a cosa sarebbe se insieme

Districassimo tutte le leggi dell’universo

E fare cose illogiche quasi insensate

Pensa che bello ad esempio amarsi

Sopra il letto di un fiume

Costruiremo insieme una conchiglia dove andremo ad abitare

Così prenderemo sonno ascoltando la voce del mare

Saprei insegnarti a convivere con ogni paradosso

E proverei anche a proteggerti dal peso della gravità

Potrei capire tutto quanto il tuo alfabeto

Tenerlo in bocca come fosse un mio segreto

Anche se sembra impossibile rifare tutto l’universo

Lo rifarei solo per te

Se tutto diventasse luna

Potrei impedire alla marea

Di cancellare i nostri passi dalla sabbia della sera

Impedirei anche al tempo di invecchiare

Correndo più veloce della luce

Capovolgendo il senso delle cose

Costruiremo insieme una conchiglia dove andremo ad abitare

Per spiegare l’universo ascoltando la voce del mare

Saprei insegnarti a convivere con ogni paradosso

E proverei anche a proteggerti dal peso della gravità

Potrei capire tutto quanto il tuo alfabeto

Tenerlo in bocca come fosse un mio segreto

Anche se sembra impossibile rifare tutto l’universo

Lo rifarei solo per te

Lo rifarei solo per te

Potrei capire tutto quanto il tuo alfabeto

Tenerlo in bocca come fosse un mio segreto

Anche se sembra impossibile rifare tutto l’universo

Lo rifarei solo per te