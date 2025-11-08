La Messa – Maria. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

La Messa – Maria, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.

24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Chi è La Messa?

La Messa è un duo torinese formato da Serena Mastrulli e Marco Zamuner, nato ufficialmente nel 2019. Fin dagli esordi, il progetto si è distinto per l’approccio libero e contaminato alla musica, in bilico tra elettronica, alternative rock e urban pop, senza mai farsi ingabbiare in un genere unico.

Il debutto discografico arriva nel dicembre 2020, nel pieno della pandemia, con il singolo L’amore ai tempi del Corona. Da lì in poi il duo ha costruito passo dopo passo la propria identità artistica, guadagnando spazio nelle playlist editoriali di Spotify e Apple Music, fino alla pubblicazione dell’EP IIII nel 2022.

Nel 2025 sono tornati con nuovi brani, tra cui maremaremare e Bambina, confermando l’attitudine a mescolare stili, suggestioni e linguaggi. Entrati nel roster di Time Records con il management di Metatron, La Messa continua a evolversi, portando avanti un’estetica musicale che si nutre di libertà creativa e sperimentazione.

Sanremo Giovani 2025 – LA MESSA – MARIA significato del brano

Il brano racconta una storia d’amore finita male, tra ironia e disincanto. “Pizza americana” diventa la metafora di quel comfort banale e malinconico che resta dopo una delusione, quando si cerca di ridere del dolore per non affondarci dentro.

Maria testo

Maria

ne è passato di tempo

io e te

sopra fiori e lillà

e tu

rincorrevi la notte

e mi aprivi le porte

della felicità

Maria

oggi sono contento

per te

sono in questa città

e Dio

non so più volte

ti ho giurato che niente

niente ci cambierà

Maria come sei bella

Maria come si fa

e se cadrà una stella

un fiore nascerà

un giorno sta morendo

la luna brillerà

leggera come il vento

Maria ritornerà

Maria

tutto passa col tempo

noi due

con un cuore a metà

e Dio

farà finta di niente

con le tende socchiuse

e la radio che va

Maria come sei bella

Maria come si fa

e se cadrà una stella

un fiore nascerà

un giorno sta morendo

la luna brillerà

leggera come il vento

Maria ritornerà