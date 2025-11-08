La Messa – Maria. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025

La Messa – Maria, testo e significato del brano presentato in gara a Sanremo Giovani 2025.
24 artisti in gara, quattro puntate in seconda serata su Rai 2 con 4 scontri a eliminazione diretta che porteranno 12 artisti in semifinale, quindi 6 in finale, e solo due sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. A giudicare la Commissione presieduta dal Direttore Artistico Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.
Chi è La Messa?
La Messa è un duo torinese formato da Serena Mastrulli e Marco Zamuner, nato ufficialmente nel 2019. Fin dagli esordi, il progetto si è distinto per l’approccio libero e contaminato alla musica, in bilico tra elettronica, alternative rock e urban pop, senza mai farsi ingabbiare in un genere unico.
Il debutto discografico arriva nel dicembre 2020, nel pieno della pandemia, con il singolo L’amore ai tempi del Corona. Da lì in poi il duo ha costruito passo dopo passo la propria identità artistica, guadagnando spazio nelle playlist editoriali di Spotify e Apple Music, fino alla pubblicazione dell’EP IIII nel 2022.
Nel 2025 sono tornati con nuovi brani, tra cui maremaremare e Bambina, confermando l’attitudine a mescolare stili, suggestioni e linguaggi. Entrati nel roster di Time Records con il management di Metatron, La Messa continua a evolversi, portando avanti un’estetica musicale che si nutre di libertà creativa e sperimentazione.
Sanremo Giovani 2025 – LA MESSA – MARIA significato del brano
Il brano racconta una storia d’amore finita male, tra ironia e disincanto. “Pizza americana” diventa la metafora di quel comfort banale e malinconico che resta dopo una delusione, quando si cerca di ridere del dolore per non affondarci dentro.
Maria testo
Maria
ne è passato di tempo
io e te
sopra fiori e lillà
e tu
rincorrevi la notte
e mi aprivi le porte
della felicità
Maria
oggi sono contento
per te
sono in questa città
e Dio
non so più volte
ti ho giurato che niente
niente ci cambierà
Maria come sei bella
Maria come si fa
e se cadrà una stella
un fiore nascerà
un giorno sta morendo
la luna brillerà
leggera come il vento
Maria ritornerà
Maria
tutto passa col tempo
noi due
con un cuore a metà
e Dio
farà finta di niente
con le tende socchiuse
e la radio che va
Maria come sei bella
Maria come si fa
e se cadrà una stella
un fiore nascerà
un giorno sta morendo
la luna brillerà
leggera come il vento
Maria ritornerà