Ernia: testo di “Cattive intenzioni” brano contenuto in “Io non ho paura” in feat. con Salmo

Ernia Cattive intenzioni testo del brano contenuto nell’album Io non ho paura fuori dal 18 novembre per Island Records.

In questa canzone Ernia collabora per la prima volta con “Il profeta del rap”, Salmo.

ERNIA Cattive intenzioni TESTO E AUDIO

Con la tua Minnie

Sembra che tu voglia allenarti a fare dei figli

Ape ai Navigli

State per salire, tu già te la sogghigni

Andava tutto bene, poi è arrivato lui

Caxxo

Siga in bocca

Se il culo è pesca, la fixa è albicocca

Penso che sia un frutteto la Bicocca

Se muoio metti pure questa sopra il mio epitaffio

E chiudi il tappo, prima che fotta il marketing a Taffo

I miei miti davvero da bambino

No Totti, né del Piero, Gambino

Compro casa, per i soldi un bilo

Se fumo il sigaro fra sembro Zlatan di profilo

Quattro in mate, avevo latte+ in classe

La spina dorsale in via Espinasse

Per le rime mi faran dottore all’acme

E per aver bucato il volto più dell’acne

Sopra un autotune in Matteo resilienza

Era tutto autotunnato, io ho la resistenza

Chi dice che io voglio i soldi, si sbaglia

Io voglio farla franca come tutti in Italia

Siam fuori come cani sciolti

E abbiamo pieni i pantaloni

Dentro non ci trovi dei soldi

Ma solo cattive intenzioni

A casa tu non ci tornare

Che cosa fai frate abbandoni?

Ho una lista di cosa fare, piena di cattive intenzioni

Con la tua Minnie

Sembra che tu voglia allenarti a fare dei figli

Ape ai Navigli

State per salire, tu già te la sogghigni

Andava tutto bene, poi è arrivato lui

Eo, ‘tacci vostra

Ancora che annate in giro

Non ce fate un euro co sta merda

State a piagne da ‘na vita e non ve pensa nessuno

Ma annate a rubbà che è meglio, senti a me

Ya

Il tuo giorno sfortunato mio giorno di paga

Vomito barricata sopra le tue scarpe Prada

Ti sei vestito da coglione al mio pranzo di gala

Vuoi fare il rapper di strada ma sembri Lady Gaga

Levati la spocchia, guardo dal mirino la tua testa che scoppia

È un po’ che l’ho capito fra no friend nell’industria

Colpo di frusta in bocca come a …

Amo la vita street, si ma spari a parte

Col mic faccio kick tipo sparring partner

Se, fatevi sotto

Voi siete tutti sottosviluppati, noi sviluppati sotto

In mezzo a queste iene sono Tim Roth

E famme nu bucchino, Johnny deepthroat

La tua fine è un buon inizio

Ricordati il mio nome per il metro di giudizio

Maurizio

Siam fuori come cani sciolti

E abbiamo pieni i pantaloni

Dentro non ci trovi dei soldi

Ma solo cattive intenzioni

A casa tu non ci tornare

Che cosa fai frate abbandoni?

Ho una lista di cosa fare, piena di cattive intenzioni

Con la tua Minnie

Sembra che tu voglia allenarti a fare dei figli

Ape ai Navigli

State per salire, tu già te la sogghigni

Andava tutto bene, poi è arrivato lui