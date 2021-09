Blanco: “Figli di puttana” testo e visual video

Blanco “Figli di puttana“ testo e video.

Terza traccia dell’album di debutto dell’artista, Blu celeste. Qui a seguire testo e visual video.

BLANCO FIGLI DI PUTTANA TESTO E VIDEO

Prodotto da: Illmatic Film Group

Executive producer: Jacopo Pica

Regia e montaggio: Simone Peluso

Foto: Manuel Grazia

Fottuti figli di puttana

Siamo scappati di casa

Come animali randagi

Scatenati, scatenati

Non dormo queste notti

Tengo gli occhi aperti

E adoro quando scopiamo

E poi torno a pezzi

E ho l’alcol nella testa

Continuo a perdermi

Con te che pressi, mi chiami

Sembra un film

Come in ogni film però finisce

Finisce che nessuno mi capisce

Star male a volte sai mi ripulisce

Fanculo poi mi passa e poi guarisce

Chiamo un amico mio

Che sa cosa vuol dire chiamo un amico mio

Che sa farmi fuggire da ogni tipo di problema

Siamo…

Fottuti figli di puttana

Siamo scappati di casa

Come animali randagi

Scatenati, scatenati

Fottuti figli di puttana

Siamo scappati di casa

Come animali randagi

Scatenati, scatenati

Correre per strada solo a piedi nudi

La vita è una sola meglio se la godi

Ma che bello è

Se uno schema non c’è

Se la vivi con me

Non diventa un clichè

Chiamo un amico mio

Che sa cosa vuol dire chiamo un amico mio

Che sa farmi fuggire da ogni tipo di problema

Noi due cresciuti insieme

Siamo…

Fottuti figli di puttana

Siamo scappati di casa

Come animali randagi

Scatenati, scatenati

Fottuti figli di puttana

Siamo scappati di casa

Come animali randagi

Scatenati, scatenati