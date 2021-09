Blanco: “David” testo e visual video

Blanco “David” testo e video.

Prima traccia dell’album di debutto dell’artista, Blu celeste. Qui a seguire testo e visual video.

BLANCO david TESTO E VIDEO

Prodotto da: Illmatic Film Group

Executive producer: Jacopo Pica

Regia e montaggio: Simone Peluso

Foto: Manuel Grazia

Giù, giù, giù

Sotto spighe di grano

Spezzate dal vento

Reduce dalla guerra

Accarezza la terra

Cresciuti sotto un fiore

Nascosti con i segreti

Creati da Dio, sparsi nell’universo

Come il padre che hai perso

So che inferno

Resta con me,

Non sarai sola, sola, sola

Mi prendo cura di te

Sola, sola, sola

Mi prendo cura di te

Non ti manca niente

Anche se fai l’indifferente

Da sola tra la gente

Come il David a Firenze

Emozioni forti da tremare

Ricordi spenti da abusare

C’è chi non può

c’è chi non può capire

C’è chi non vuol soffrire

C’è chi non sa, c’è chi non sa assorbire

Il peso dei segreti

Cresciuti sotto un fiore

Nascosti con i segreti

Creati da Dio, sparsi nell’universo

Come il padre che hai perso

So che inferno

Resta con me,

Non sarai sola, sola, sola

Mi prendo cura di te

Sola, sola, sola

Mi prendo cura di te

Non ti manca niente

Anche se fai l’indifferente

Da sola tra la gente

Come il David a Firenze