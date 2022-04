Biondo: testo, audio e significato di “Falling down”, settima traccia contenuta nell’album 3:33

Biondo Milano taxi testo e significato.

Falling down è la settima traccia del terzo disco di Biondo, 3:33, fuori per Ada Music Italy dal 22 aprile 2022.

In questo brano Biondo duetta con Sac1 che è autore del testo del brano che è stato composto dallo stesso Biondo con Federico Secondomè e Santino. Quest’ultimi due si sono anche occupati della produzione. Ecco come ne parla Biondo…

“Milano Taxi” è un brano nato piano e voce e anche questo nasce da un ritorno alle mie origini. Ho scelto Sac1 perché ci conosciamo e stimiamo da tempo, dunque è stato naturale fare qualcosa insieme.

Baby dimmi che poteri hai

solo tu mi fai sentire così

così bene che potrei stare male

così male che mi sembra irreale

io non voglio più sentirmi così

non ho voglia di giocare al tuo gioco

mentre prendi un’altra birra dal frigo

io mi sento meno solo e più vivo

Io non voglio il consenso di questi

certe notti riappari da me

e la fiducia è diventata un lusso

io che di lusso ho girato gli hotel

piangi perché non hai altro da dire

la verità ti fa male

non ho più niente dentro al frigo bar

tu senza l’alcol non riesci a parlare

Non hai più frasi da dirmi

neanche quelle che leggevi nei libri

Milano taxi ci siamo persi

ho cambiato casa poi 4 analisti

scusa non riesco a capirti

se parli coi nodi alla gola

mi ripetevi scappiamo a Parigi

ci siamo persi a un incrocio di Roma

Adesso mi sento più vuoto che mai

gabbia di fumo, ti odio lo giuro

che più che ti scusi più non sei d’aiuto

vorrei mandarti davvero a fanculo

ma questa volta è per sempre

il per sempre l’ho sempre sofferto

io che mi sento un apatico perso

ridere o piangere ormai fa lo stesso

dico a mia madre che va tutto ok

non mando foto non voglio mi guardi

lei sa quanto caxxo ho sofferto

è fiera di quello che ho fatto

dottore non voglio quel Valium

le gocce mi rendono estraneo

da quando qua tutto è cambiato

da quando era tutto normale

Baby dimmi che poteri hai

solo tu mi fai sentire così

così bene che potrei stare male

così male che mi sembra irreale

io non voglio più sentirmi così

non ho voglia di giocare al tuo gioco

mentre prendi un’altra birra dal frigo

io mi sento meno solo è più vivo

