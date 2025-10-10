Annalisa, testo e significato di “Io sono”, nono brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

Annalisa, Io sono: significato del testo dell’ottava traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.
Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.
Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”
ANNALISA, “Io sono“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
In questa canzone si mettono a nudo con ironia miserie e nobiltà dei nostri giorni, e la conseguente esigenza di sospendere la realtà, silenziare i pensieri ballandoci sopra e dimenticarli, per un tempo non specificato, affermando la propria identità in maniera ancora più forte, quasi tribale.
Testo e musica di Annalisa Scarrone, Alessandro Raina, Paolo Antonacci e Davide Simonetta.
TESTO DEL BRANO
Atmosfere tristi
mantra positivi
Io entro
Io pago
Io sono
Fuori non esisti
ah poveri Cristi
Io sudo
Io ballo
Io sono
Per entrare nella storia
per pudore, per pietà
per capire l’arte e il sesso
per un po’ di libertà
per sanguinare
farti male veramente
c’è bisogno di una certa sensibilità
una certa sensibilità
Arrivederci, addio
questa notte ho un Dio solo
per il momento addio
se mi chiami tu non ci sono
decidi tu il movimento a ritmo
ballo per lo spirito
prego per il fisico
perché se no non vivo
essere o non essere
tu non lo so ma io sono
Stiamo per estinguerci
ah, vorrei un bisturi
Io non cambio, non cambio
Io sono
bellezza nucleare
col timer emozionale
Per entrare nella storia
per pudore, per pietà
per capire l’arte e il sesso
per un po’ di libertà
per sanguinare
farti male veramente
c’è bisogno di una certa sensibilità
una certa sensibilità
Arrivederci, addio
questa notte ho un Dio solo
per il momento addio
se mi chiami tu non ci sono
decidi tu il movimento a ritmo
ballo per lo spirito
prego per il fisico
perché se no non vivo
essere o non essere
tu non lo so ma io sono
è così che io sono
è così
ballo per lo spirito
prego per il fisico
ballo per lo spirito
prego per il fisico
ballo per lo spirito
prego per il fisico
essere o non essere
Precipito in un movimento a ritmo
ballo per lo spirito
prego per il fisico
perché se no non vivo
essere o non essere
tu non lo so mai io sono