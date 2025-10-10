Annalisa, testo e significato di “Io sono”, nono brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

Annalisa, Io sono: significato del testo dell’ottava traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”

ANNALISA, “Io sono“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

In questa canzone si mettono a nudo con ironia miserie e nobiltà dei nostri giorni, e la conseguente esigenza di sospendere la realtà, silenziare i pensieri ballandoci sopra e dimenticarli, per un tempo non specificato, affermando la propria identità in maniera ancora più forte, quasi tribale.

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Alessandro Raina, Paolo Antonacci e Davide Simonetta.

TESTO DEL BRANO

Atmosfere tristi

mantra positivi

Io entro

Io pago

Io sono

Fuori non esisti

ah poveri Cristi

Io sudo

Io ballo

Io sono

Per entrare nella storia

per pudore, per pietà

per capire l’arte e il sesso

per un po’ di libertà

per sanguinare

farti male veramente

c’è bisogno di una certa sensibilità

una certa sensibilità

Arrivederci, addio

questa notte ho un Dio solo

per il momento addio

se mi chiami tu non ci sono

decidi tu il movimento a ritmo

ballo per lo spirito

prego per il fisico

perché se no non vivo

essere o non essere

tu non lo so ma io sono

Stiamo per estinguerci

ah, vorrei un bisturi

Io non cambio, non cambio

Io sono

bellezza nucleare

col timer emozionale

Per entrare nella storia

per pudore, per pietà

per capire l’arte e il sesso

per un po’ di libertà

per sanguinare

farti male veramente

c’è bisogno di una certa sensibilità

una certa sensibilità

Arrivederci, addio

questa notte ho un Dio solo

per il momento addio

se mi chiami tu non ci sono

decidi tu il movimento a ritmo

ballo per lo spirito

prego per il fisico

perché se no non vivo

essere o non essere

tu non lo so ma io sono

è così che io sono

è così

ballo per lo spirito

prego per il fisico

ballo per lo spirito

prego per il fisico

ballo per lo spirito

prego per il fisico

essere o non essere

Precipito in un movimento a ritmo

ballo per lo spirito

prego per il fisico

perché se no non vivo

essere o non essere

tu non lo so mai io sono