Annalisa, testo e significato di “Emanuela”, settimo brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

Annalisa, Emanuela: significato del testo della settima traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”

ANNALISA, “emanuela“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Sullo sfondo delle peculiari sfaccettature e personalità osservabili in una discoteca affollata si consuma un episodio emotivo meno divertente, vissuto da una prospettiva insolita. Chi ascolta è trasportato in questa sorta di set cinematografico da una narrazione piena di ironia ma anche pungenti verità.

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci e Davide Simonetta.

TESTO DEL BRANO

La mia pelle bianca

sembra viola sotto i fari

discoteche occidentali

lei vuole fragole con panna

i maschi si alzano le mani

come fanno gli animali

vedo crisi culturali, film esotici

siamo tutti molto umani

tutti piccoli così

picchi emozionali

chissà se naturali

prendo gli antibiotici

Solo perché siamo da soli e non mi va

mi sfiori e dovrò dirlo Emanuela

io me ne vado mentre dici “ma che fretta c’era”

non provare a baciare una strega

che poi fa male

la verità, non è romantica

per niente erotica

e non si può scappare, non dalla verità

perché non ha pietà

e piangeva e piangeva

Emanuela

Emanuela

Settimana santa

anche se non si è credenti

datti un giorno e ti riprendi

volo aria dinamica

ci riusciamo stando fermi

siamo brutti e siamo belli

e vedo crisi esistenziali

stereotipi

siamo tutti molto umani

tutti piccoli così

sesso e mercenari

artisti con le ali

prendo gli antibiotici

Solo perché siamo da soli e non mi va

mi sfiori e dovrò dirlo Emanuela

io me ne vado mentre dici “ma che fretta c’era”

non provare a baciare una strega

che poi fa male

la verità, non è romantica

per niente erotica

e non si può scappare, non dalla verità

perché non ha pietà

e piangeva e piangeva

Emanuela

maledetta dove sei?

Emanuela

che io me ne voglio andare

sono piena

quando ti accontenti godi

così così

prendo gli antibiotici

Solo perché siamo da soli e non mi va

mi sfiori e dovrò dirlo Emanuela

io me ne vado mentre dici “ma che fretta c’era”

non provare a baciare una strega

che poi fa male

la verità, non è romantica

per niente erotica

e non si può scappare, non dalla verità

perché non ha pietà

e piangeva piangeva piangeva

Emanuela