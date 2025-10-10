Annalisa, testo e significato di “Emanuela”, settimo brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

Annalisa, Emanuela: significato del testo della settima traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.
Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.
Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”
ANNALISA, “emanuela“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
Sullo sfondo delle peculiari sfaccettature e personalità osservabili in una discoteca affollata si consuma un episodio emotivo meno divertente, vissuto da una prospettiva insolita. Chi ascolta è trasportato in questa sorta di set cinematografico da una narrazione piena di ironia ma anche pungenti verità.
Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci e Davide Simonetta.
TESTO DEL BRANO
La mia pelle bianca
sembra viola sotto i fari
discoteche occidentali
lei vuole fragole con panna
i maschi si alzano le mani
come fanno gli animali
vedo crisi culturali, film esotici
siamo tutti molto umani
tutti piccoli così
picchi emozionali
chissà se naturali
prendo gli antibiotici
Solo perché siamo da soli e non mi va
mi sfiori e dovrò dirlo Emanuela
io me ne vado mentre dici “ma che fretta c’era”
non provare a baciare una strega
che poi fa male
la verità, non è romantica
per niente erotica
e non si può scappare, non dalla verità
perché non ha pietà
e piangeva e piangeva
Emanuela
Emanuela
Settimana santa
anche se non si è credenti
datti un giorno e ti riprendi
volo aria dinamica
ci riusciamo stando fermi
siamo brutti e siamo belli
e vedo crisi esistenziali
stereotipi
siamo tutti molto umani
tutti piccoli così
sesso e mercenari
artisti con le ali
prendo gli antibiotici
Solo perché siamo da soli e non mi va
mi sfiori e dovrò dirlo Emanuela
io me ne vado mentre dici “ma che fretta c’era”
non provare a baciare una strega
che poi fa male
la verità, non è romantica
per niente erotica
e non si può scappare, non dalla verità
perché non ha pietà
e piangeva e piangeva
Emanuela
maledetta dove sei?
Emanuela
che io me ne voglio andare
sono piena
quando ti accontenti godi
così così
prendo gli antibiotici
Solo perché siamo da soli e non mi va
mi sfiori e dovrò dirlo Emanuela
io me ne vado mentre dici “ma che fretta c’era”
non provare a baciare una strega
che poi fa male
la verità, non è romantica
per niente erotica
e non si può scappare, non dalla verità
perché non ha pietà
e piangeva piangeva piangeva
Emanuela