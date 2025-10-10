Annalisa, testo e significato di “Delusa”, terzo brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

Annalisa, Delusa: significato del testo della terza traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.
Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.
Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”
ANNALISA, “delusa“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
Elaborare una delusione davanti al mondo, senza vergognarsi di ammettere che le cose non sono andate come avremmo voluto. Questo è ciò che si propone di fare questo brano, che non si sofferma mai sulla delusione stessa ma rappresenta la forza della reazione.
Dal punto di vista sonoro la forza va di pari passo con le chitarre, distorte, arrabbiate, ma amalgamante perfettamente con l’anima electropop di questo brano.
Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci e Davide Simonetta
TESTO DEL BRANO
Delusa
Cosa direbbero adesso se parlassero i muri
la verità è che sono stata disperata, derubata
e quindi basta fare la brava
no, no, no
no non mi fido di te anche se tu me lo giuri
anche mia madre lo diceva
meglio odiata ma sincera
e non si passa sotto la scala
non si esce sani dagli ’80
lo so che sei cresciuta nella giungla, ragazza
no non ti vergognare è affascinante quella lacrima sul volto
ma non è vero che piangevo di nascosto
Pensavo quante cose che non rifarei
Nessuna
Credo che Gesù fosse una lei
Delusa
come me in una sera di quelle in cui sono nera
io non ti conosco e sai chi sei
sei Giuda
fai sentire me come anche lei
Delusa
scandalo nel buio di mezzanotte in punto
mia bella ragazza delusa
Cosa direbbero adesso se parlassero i muri
ne avremmo da parlare
ma per fortuna state zitti sulle mogli, sui delitti
mi fa santa il pubblico a casa
no, non si esce sani dagli ’80
lo so che sei cresciuta nella giungla, ragazza
ma non ti vergognare è affascinante quella lacrima sul volto
ma non è vero che piangevo di nascosto
Quante quante cose che non rifarei
Nessuna
Credo che Gesù fosse una lei
Delusa
come me in una sera di quelle in cui sono nera
io non ti conosco e sai chi sei
sei Giuda
fai sentire me come anche lei
Delusa
scandalo nel buio di mezzanotte in punto
mia bella ragazza delusa
che si perde, si prende e si usa
che sei sente passata, presente e futuro
Delusa a a a
chissà se morirà
delusa a a a
col cielo blu
buttato giù
caduta, delusa
Ma non ti devi vergognare
Quante quante cose che non rifarei
Nessuna
Credo che Gesù fosse una lei
Delusa
come me in una sera di quelle in cui sono nera
io non ti conosco e sai chi sei
sei Giuda
fai sentire me come anche lei
Delusa
scandalo nel buio di mezzanotte in punto
mia bella ragazza delusa