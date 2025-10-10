10 Ottobre 2025
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Artista del mese
Condividi su:
10 Ottobre 2025

Annalisa, testo e significato di “Delusa”, terzo brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

"Ma io sono fuoco", il nuovo disco di Annalisa, è una dichiarazione di identità in 11 canzoni

Artista del mese di Massimiliano Longo
Annalisa Delusa testo e significato
Condividi su:

Annalisa, Delusa: significato del testo della terza traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco

ANNALISA, “delusa“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Elaborare una delusione davanti al mondo, senza vergognarsi di ammettere che le cose non sono andate come avremmo voluto. Questo è ciò che si propone di fare questo brano, che non si sofferma mai sulla delusione stessa ma rappresenta la forza della reazione.

Dal punto di vista sonoro la forza va di pari passo con le chitarre, distorte, arrabbiate, ma amalgamante perfettamente con l’anima electropop di questo brano.

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci e Davide Simonetta

TESTO DEL BRANO

Delusa

Cosa direbbero adesso se parlassero i muri
la verità è che sono stata disperata, derubata
e quindi basta fare la brava
no, no, no
no non mi fido di te anche se tu me lo giuri
anche mia madre lo diceva
meglio odiata ma sincera
e non si passa sotto la scala
non si esce sani dagli ’80
lo so che sei cresciuta nella giungla, ragazza
no non ti vergognare è affascinante quella lacrima sul volto
ma non è vero che piangevo di nascosto

Pensavo quante cose che non rifarei
Nessuna
Credo che Gesù fosse una lei
Delusa
come me in una sera di quelle in cui sono nera
io non ti conosco e sai chi sei
sei Giuda
fai sentire me come anche lei
Delusa
scandalo nel buio di mezzanotte in punto
mia bella ragazza delusa

Cosa direbbero adesso se parlassero i muri
ne avremmo da parlare
ma per fortuna state zitti sulle mogli, sui delitti
mi fa santa il pubblico a casa
no, non si esce sani dagli ’80
lo so che sei cresciuta nella giungla, ragazza
ma non ti vergognare è affascinante quella lacrima sul volto
ma non è vero che piangevo di nascosto

Quante quante cose che non rifarei
Nessuna
Credo che Gesù fosse una lei
Delusa
come me in una sera di quelle in cui sono nera
io non ti conosco e sai chi sei
sei Giuda
fai sentire me come anche lei
Delusa
scandalo nel buio di mezzanotte in punto
mia bella ragazza delusa
che si perde, si prende e si usa
che sei sente passata, presente e futuro

Delusa a a a
chissà se morirà
delusa a a a
col cielo blu
buttato giù
caduta, delusa
Ma non ti devi vergognare

Quante quante cose che non rifarei
Nessuna
Credo che Gesù fosse una lei
Delusa
come me in una sera di quelle in cui sono nera
io non ti conosco e sai chi sei
sei Giuda
fai sentire me come anche lei
Delusa
scandalo nel buio di mezzanotte in punto
mia bella ragazza delusa

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore 1

In attesa del nuovo album, Annalisa annuncia Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 2

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Damiano David si esibisce sul palco del Forum di Assago in occasione del suo primo concerto solista in Italia 3

Il Damiano David di oggi (forse) non ha bisogno dei Maneskin: la recensione del suo concerto ad Assago
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
new-music-friday-radio-date-41-2025 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 10 ottobre 2025
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 7

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano
Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 8

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
Salmo live al Fiera Milano Live con Lebonski Park scaletta concerto 9

Salmo live a Milano con Lebonski Park: scaletta e ospiti del concerto evento al Fiera Milano Live
Sakina interpreta Fallin ai Bootcamp di X Factor 2025 10

X Factor 2025: il caso Sakina e la risposta che ha fatto discutere. Ma chi sceglie i brani che i ragazzi cantano?

Cerca su A.M.I.