Annalisa, testo e significato di “Delusa”, terzo brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

Annalisa, Delusa: significato del testo della terza traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”

ANNALISA, “delusa“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Elaborare una delusione davanti al mondo, senza vergognarsi di ammettere che le cose non sono andate come avremmo voluto. Questo è ciò che si propone di fare questo brano, che non si sofferma mai sulla delusione stessa ma rappresenta la forza della reazione.

Dal punto di vista sonoro la forza va di pari passo con le chitarre, distorte, arrabbiate, ma amalgamante perfettamente con l’anima electropop di questo brano.

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci e Davide Simonetta

TESTO DEL BRANO

Delusa

Cosa direbbero adesso se parlassero i muri

la verità è che sono stata disperata, derubata

e quindi basta fare la brava

no, no, no

no non mi fido di te anche se tu me lo giuri

anche mia madre lo diceva

meglio odiata ma sincera

e non si passa sotto la scala

non si esce sani dagli ’80

lo so che sei cresciuta nella giungla, ragazza

no non ti vergognare è affascinante quella lacrima sul volto

ma non è vero che piangevo di nascosto

Pensavo quante cose che non rifarei

Nessuna

Credo che Gesù fosse una lei

Delusa

come me in una sera di quelle in cui sono nera

io non ti conosco e sai chi sei

sei Giuda

fai sentire me come anche lei

Delusa

scandalo nel buio di mezzanotte in punto

mia bella ragazza delusa

Cosa direbbero adesso se parlassero i muri

ne avremmo da parlare

ma per fortuna state zitti sulle mogli, sui delitti

mi fa santa il pubblico a casa

no, non si esce sani dagli ’80

lo so che sei cresciuta nella giungla, ragazza

ma non ti vergognare è affascinante quella lacrima sul volto

ma non è vero che piangevo di nascosto

Quante quante cose che non rifarei

Nessuna

Credo che Gesù fosse una lei

Delusa

come me in una sera di quelle in cui sono nera

io non ti conosco e sai chi sei

sei Giuda

fai sentire me come anche lei

Delusa

scandalo nel buio di mezzanotte in punto

mia bella ragazza delusa

che si perde, si prende e si usa

che sei sente passata, presente e futuro

Delusa a a a

chissà se morirà

delusa a a a

col cielo blu

buttato giù

caduta, delusa

Ma non ti devi vergognare

Quante quante cose che non rifarei

Nessuna

Credo che Gesù fosse una lei

Delusa

come me in una sera di quelle in cui sono nera

io non ti conosco e sai chi sei

sei Giuda

fai sentire me come anche lei

Delusa

scandalo nel buio di mezzanotte in punto

mia bella ragazza delusa