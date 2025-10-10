Annalisa, testo e significato di “Chiodi”, ottavo brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

Annalisa, Chiodi: significato del testo dell’ottava traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”

ANNALISA, “chiodi“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Il fuoco del disco qui è amore, come una corda tesa in equilibrio tra ciò che ci fa sentire amplificati, potenziati, e ciò che ci mette continuamente alla prova.

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Davide Simonetta e Alessandro Raina.

TESTO DEL BRANO

Le serenate e la tua estetica

cerco di sotto la mia gonna anni ’80

scusami sono stata pessima

mi sa che ho fatto una grandissima cazzata

la guerra fredda tra di noi

bevi un caffè, io bevo te

che sai di uomo e di ragazzo

perché perché

dici che tutto è matematica

mi sa che è solo una grandissima cazzata

Nella doccia da più di due ore

senza colazione

con la maledetta sensazione

di camminare sopra ai chiodi, cioè

come quando ti innamori di chi odi, di te

ovunque sei dimmelo tu

se era paura o quella voglia disperata

sto esagerando devo darmi una calmata

ma non succede mai mai mai

è evidente

mai mai mai

è evidente

La macedonia nella plastica

fare la spesa è una pellicola anni ’80

ora non sono molto lucida

ma questo amore è una catastrofe annunciata

la guerra santa tra di noi Io muovo il re

tu muovi me

ci sentirà tutto il palazzo

perché perché

magari sono io, che stupida

ma il nostro amore è una catastrofe annunciata

Nella doccia da più di due ore

senza colazione

con la maledetta sensazione

di camminare sopra ai chiodi, cioè

come quando ti innamori di chi odi, di te

ovunque sei dimmelo tu

se era paura o quella voglia disperata

sto esagerando devo darmi una calmata

ma non succede mai mai mai

è evidente

mai mai mai

è evidente

Diavolo con te non ce la faccio

a non soffrire, no

se non lo facciamo subito

muoio con stile, no

sento che ti ho perso se ti chiamo adesso

ma non voglio uscire

ho la maledetta sensazione

Di camminare sopra ai chiodi, cioè

come quando ti innamori di chi odi, di te

ovunque sei dimmelo tu

se era paura o quella voglia disperata

sto esagerando devo darmi una calmata

ma non succede mai mai mai

è evidente

mai mai mai

è evidente

mai mai mai

è evidente

mai mai mai

veramente