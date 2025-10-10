10 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
10 Ottobre 2025

Annalisa, testo e significato di “Chiodi”, ottavo brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

"Ma io sono fuoco", il nuovo disco di Annalisa, è una dichiarazione di identità in 11 canzoni

Artista del mese di All Music Italia
Annalisa Chiodi testo e significato
Condividi su:

Annalisa, Chiodi: significato del testo dell’ottava traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco

ANNALISA, “chiodi“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Il fuoco del disco qui è amore, come una corda tesa in equilibrio tra ciò che ci fa sentire amplificati, potenziati, e ciò che ci mette continuamente alla prova.
Testo e musica di Annalisa Scarrone, Davide Simonetta e Alessandro Raina.

TESTO DEL BRANO

Le serenate e la tua estetica
cerco di sotto la mia gonna anni ’80
scusami sono stata pessima
mi sa che ho fatto una grandissima cazzata
la guerra fredda tra di noi
bevi un caffè, io bevo te
che sai di uomo e di ragazzo
perché perché
dici che tutto è matematica
mi sa che è solo una grandissima cazzata

Nella doccia da più di due ore
senza colazione
con la maledetta sensazione
di camminare sopra ai chiodi, cioè
come quando ti innamori di chi odi, di te
ovunque sei dimmelo tu
se era paura o quella voglia disperata
sto esagerando devo darmi una calmata
ma non succede mai mai mai
è evidente
mai mai mai
è evidente

La macedonia nella plastica
fare la spesa è una pellicola anni ’80
ora non sono molto lucida
ma questo amore è una catastrofe annunciata
la guerra santa tra di noi Io muovo il re
tu muovi me
ci sentirà tutto il palazzo
perché perché
magari sono io, che stupida
ma il nostro amore è una catastrofe annunciata

Nella doccia da più di due ore
senza colazione
con la maledetta sensazione
di camminare sopra ai chiodi, cioè
come quando ti innamori di chi odi, di te
ovunque sei dimmelo tu
se era paura o quella voglia disperata
sto esagerando devo darmi una calmata
ma non succede mai mai mai
è evidente
mai mai mai
è evidente

Diavolo con te non ce la faccio
a non soffrire, no
se non lo facciamo subito
muoio con stile, no
sento che ti ho perso se ti chiamo adesso
ma non voglio uscire
ho la maledetta sensazione

Di camminare sopra ai chiodi, cioè
come quando ti innamori di chi odi, di te
ovunque sei dimmelo tu
se era paura o quella voglia disperata
sto esagerando devo darmi una calmata
ma non succede mai mai mai
è evidente
mai mai mai
è evidente
mai mai mai
è evidente
mai mai mai
veramente

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore 1

In attesa del nuovo album, Annalisa annuncia Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 2

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Damiano David si esibisce sul palco del Forum di Assago in occasione del suo primo concerto solista in Italia 3

Il Damiano David di oggi (forse) non ha bisogno dei Maneskin: la recensione del suo concerto ad Assago
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
new-music-friday-radio-date-41-2025 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 10 ottobre 2025
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 7

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano
Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 8

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
Salmo live al Fiera Milano Live con Lebonski Park scaletta concerto 9

Salmo live a Milano con Lebonski Park: scaletta e ospiti del concerto evento al Fiera Milano Live
Sakina interpreta Fallin ai Bootcamp di X Factor 2025 10

X Factor 2025: il caso Sakina e la risposta che ha fatto discutere. Ma chi sceglie i brani che i ragazzi cantano?

Cerca su A.M.I.