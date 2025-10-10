Annalisa, testo e significato di “Chiodi”, ottavo brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

Annalisa, Chiodi: significato del testo dell’ottava traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.
Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.
Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”
ANNALISA, “chiodi“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
Il fuoco del disco qui è amore, come una corda tesa in equilibrio tra ciò che ci fa sentire amplificati, potenziati, e ciò che ci mette continuamente alla prova.
Testo e musica di Annalisa Scarrone, Davide Simonetta e Alessandro Raina.
TESTO DEL BRANO
Le serenate e la tua estetica
cerco di sotto la mia gonna anni ’80
scusami sono stata pessima
mi sa che ho fatto una grandissima cazzata
la guerra fredda tra di noi
bevi un caffè, io bevo te
che sai di uomo e di ragazzo
perché perché
dici che tutto è matematica
mi sa che è solo una grandissima cazzata
Nella doccia da più di due ore
senza colazione
con la maledetta sensazione
di camminare sopra ai chiodi, cioè
come quando ti innamori di chi odi, di te
ovunque sei dimmelo tu
se era paura o quella voglia disperata
sto esagerando devo darmi una calmata
ma non succede mai mai mai
è evidente
mai mai mai
è evidente
La macedonia nella plastica
fare la spesa è una pellicola anni ’80
ora non sono molto lucida
ma questo amore è una catastrofe annunciata
la guerra santa tra di noi Io muovo il re
tu muovi me
ci sentirà tutto il palazzo
perché perché
magari sono io, che stupida
ma il nostro amore è una catastrofe annunciata
Nella doccia da più di due ore
senza colazione
con la maledetta sensazione
di camminare sopra ai chiodi, cioè
come quando ti innamori di chi odi, di te
ovunque sei dimmelo tu
se era paura o quella voglia disperata
sto esagerando devo darmi una calmata
ma non succede mai mai mai
è evidente
mai mai mai
è evidente
Diavolo con te non ce la faccio
a non soffrire, no
se non lo facciamo subito
muoio con stile, no
sento che ti ho perso se ti chiamo adesso
ma non voglio uscire
ho la maledetta sensazione
Di camminare sopra ai chiodi, cioè
come quando ti innamori di chi odi, di te
ovunque sei dimmelo tu
se era paura o quella voglia disperata
sto esagerando devo darmi una calmata
ma non succede mai mai mai
è evidente
mai mai mai
è evidente
mai mai mai
è evidente
mai mai mai
veramente