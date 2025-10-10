10 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
10 Ottobre 2025

Annalisa, testo e significato di “Avvelenata”, sesto brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco” in feat. con Paolo Santo

"Ma io sono fuoco", il nuovo disco di Annalisa, è una dichiarazione di identità in 11 canzoni

Artista del mese di All Music Italia
Annalisa Avvelenata testo e significato
Condividi su:

Annalisa, Avvelenata: significato del testo della sesta traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music. In questo pezzo Annalisa duetta con un ospite speciale… Paolo Santo, ovvero Paolo Antonacci.

Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco

ANNALISA, “Avvelenata“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO con paolo santo

In questo brano il fuoco del titolo del disco è già nel titolo: avvelenata dalle bugie, volontarie o meno, dalle cattive abitudini, ma soprattutto dalle aspettative, in qualche modo sempre da riadattare alla realtà.

Le voci di Annalisa e Paolo Santo raccontano due punti di vista diversi e complementari di questo fragile equilibrio mentre le loro voci si legano e si confondono fino quasi a diventare una. Il risultato è un brano scanzonato, sincero, reale e surreale al tempo stesso.

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Alessandro Raina, musica di Placido Salamone

TESTO DEL BRANO

Non doveva andare così
era un bacio, un attentato da vampiro di film
ma non lo vedi che no
non siamo affini
lacrime sui sanpietrini
io non piango e tu si
di nome di si

Forse il paradiso è solo un morso di non so cosa sia
cosa sia
Ahy Carramba che sorpresa
Sono a un passo dal lasciarmi andare giù
Fino a dove sei tu
le caramelle non mi tengono su
non sono una santa
sono Anna avvelenata
ci sono ricascata

Giù fino a dove sei tu
i genitori non si baciano più
cosa sei solo un’altra
avvelenata
sarà solo una bugia
maledetto
tu tu tu tu tu tu tu
tu perché mi hai avvelenata
tu tu tu tu tu tu tu
tu mi dai la mela avvelenata

No, non c’è
un’eta per certi riti dell’amore
o per un’altra crisi
così è la vie

Non capisco niente e penso sempre troppo
vado in terapia (terapia)
Ahy Carramba che sorpresa
Sono a un passo dal lasciarmi andare giù
Fino a dove sei tu
le caramelle non mi tengono su
non sono una santa
sono Anna avvelenata
ci sono ricascata

Giù fino a dove sei tu
i genitori non si baciano più
cosa sei solo un’altra
avvelenata
sarà solo una bugia
maledetto
tu tu tu tu tu tu tu
tu perché mi hai avvelenata
tu tu tu tu tu tu tu
tu mi dai la mela avvelenata

E sono dentro un sogno di mezza estate
e mando giù di tutto anche se fa male
è solo fantasia, è solo malattia
dottore che cosa crede che sia
dovrei dormire di più
e idratarmi di più
per non finire più
giù
Fino a dove sei tu
le caramelle non mi tengono su
non sono una santa
sono Anna avvelenata
ci sono ricascata

Giù fino a dove sei tu
i genitori non si baciano più
cosa sei solo un’altra
avvelenata
sarà solo una bugia
maledetto

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore 1

In attesa del nuovo album, Annalisa annuncia Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 2

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Damiano David si esibisce sul palco del Forum di Assago in occasione del suo primo concerto solista in Italia 3

Il Damiano David di oggi (forse) non ha bisogno dei Maneskin: la recensione del suo concerto ad Assago
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
new-music-friday-radio-date-41-2025 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 10 ottobre 2025
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 7

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano
Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 8

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
Salmo live al Fiera Milano Live con Lebonski Park scaletta concerto 9

Salmo live a Milano con Lebonski Park: scaletta e ospiti del concerto evento al Fiera Milano Live
Sakina interpreta Fallin ai Bootcamp di X Factor 2025 10

X Factor 2025: il caso Sakina e la risposta che ha fatto discutere. Ma chi sceglie i brani che i ragazzi cantano?

Cerca su A.M.I.