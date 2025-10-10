Annalisa, testo e significato di “Avvelenata”, sesto brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco” in feat. con Paolo Santo

Annalisa, Avvelenata: significato del testo della sesta traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music. In questo pezzo Annalisa duetta con un ospite speciale… Paolo Santo, ovvero Paolo Antonacci.
Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.
Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”
ANNALISA, “Avvelenata“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO con paolo santo
In questo brano il fuoco del titolo del disco è già nel titolo: avvelenata dalle bugie, volontarie o meno, dalle cattive abitudini, ma soprattutto dalle aspettative, in qualche modo sempre da riadattare alla realtà.
Le voci di Annalisa e Paolo Santo raccontano due punti di vista diversi e complementari di questo fragile equilibrio mentre le loro voci si legano e si confondono fino quasi a diventare una. Il risultato è un brano scanzonato, sincero, reale e surreale al tempo stesso.
Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Alessandro Raina, musica di Placido Salamone
TESTO DEL BRANO
Non doveva andare così
era un bacio, un attentato da vampiro di film
ma non lo vedi che no
non siamo affini
lacrime sui sanpietrini
io non piango e tu si
di nome di si
Forse il paradiso è solo un morso di non so cosa sia
cosa sia
Ahy Carramba che sorpresa
Sono a un passo dal lasciarmi andare giù
Fino a dove sei tu
le caramelle non mi tengono su
non sono una santa
sono Anna avvelenata
ci sono ricascata
Giù fino a dove sei tu
i genitori non si baciano più
cosa sei solo un’altra
avvelenata
sarà solo una bugia
maledetto
tu tu tu tu tu tu tu
tu perché mi hai avvelenata
tu tu tu tu tu tu tu
tu mi dai la mela avvelenata
No, non c’è
un’eta per certi riti dell’amore
o per un’altra crisi
così è la vie
Non capisco niente e penso sempre troppo
vado in terapia (terapia)
Ahy Carramba che sorpresa
Sono a un passo dal lasciarmi andare giù
Fino a dove sei tu
le caramelle non mi tengono su
non sono una santa
sono Anna avvelenata
ci sono ricascata
Giù fino a dove sei tu
i genitori non si baciano più
cosa sei solo un’altra
avvelenata
sarà solo una bugia
maledetto
tu tu tu tu tu tu tu
tu perché mi hai avvelenata
tu tu tu tu tu tu tu
tu mi dai la mela avvelenata
E sono dentro un sogno di mezza estate
e mando giù di tutto anche se fa male
è solo fantasia, è solo malattia
dottore che cosa crede che sia
dovrei dormire di più
e idratarmi di più
per non finire più
giù
Fino a dove sei tu
le caramelle non mi tengono su
non sono una santa
sono Anna avvelenata
ci sono ricascata
Giù fino a dove sei tu
i genitori non si baciano più
cosa sei solo un’altra
avvelenata
sarà solo una bugia
maledetto