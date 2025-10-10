Annalisa, testo e significato di “Avvelenata”, sesto brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco” in feat. con Paolo Santo

Annalisa, Avvelenata: significato del testo della sesta traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music. In questo pezzo Annalisa duetta con un ospite speciale… Paolo Santo, ovvero Paolo Antonacci.

Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”

ANNALISA, “Avvelenata“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO con paolo santo

In questo brano il fuoco del titolo del disco è già nel titolo: avvelenata dalle bugie, volontarie o meno, dalle cattive abitudini, ma soprattutto dalle aspettative, in qualche modo sempre da riadattare alla realtà.

Le voci di Annalisa e Paolo Santo raccontano due punti di vista diversi e complementari di questo fragile equilibrio mentre le loro voci si legano e si confondono fino quasi a diventare una. Il risultato è un brano scanzonato, sincero, reale e surreale al tempo stesso.

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Alessandro Raina, musica di Placido Salamone

TESTO DEL BRANO

Non doveva andare così

era un bacio, un attentato da vampiro di film

ma non lo vedi che no

non siamo affini

lacrime sui sanpietrini

io non piango e tu si

di nome di si

Forse il paradiso è solo un morso di non so cosa sia

cosa sia

Ahy Carramba che sorpresa

Sono a un passo dal lasciarmi andare giù

Fino a dove sei tu

le caramelle non mi tengono su

non sono una santa

sono Anna avvelenata

ci sono ricascata

Giù fino a dove sei tu

i genitori non si baciano più

cosa sei solo un’altra

avvelenata

sarà solo una bugia

maledetto

tu tu tu tu tu tu tu

tu perché mi hai avvelenata

tu tu tu tu tu tu tu

tu mi dai la mela avvelenata

No, non c’è

un’eta per certi riti dell’amore

o per un’altra crisi

così è la vie

Non capisco niente e penso sempre troppo

vado in terapia (terapia)

Ahy Carramba che sorpresa

Sono a un passo dal lasciarmi andare giù

Fino a dove sei tu

le caramelle non mi tengono su

non sono una santa

sono Anna avvelenata

ci sono ricascata

Giù fino a dove sei tu

i genitori non si baciano più

cosa sei solo un’altra

avvelenata

sarà solo una bugia

maledetto

tu tu tu tu tu tu tu

tu perché mi hai avvelenata

tu tu tu tu tu tu tu

tu mi dai la mela avvelenata

E sono dentro un sogno di mezza estate

e mando giù di tutto anche se fa male

è solo fantasia, è solo malattia

dottore che cosa crede che sia

dovrei dormire di più

e idratarmi di più

per non finire più

giù

Fino a dove sei tu

le caramelle non mi tengono su

non sono una santa

sono Anna avvelenata

ci sono ricascata

Giù fino a dove sei tu

i genitori non si baciano più

cosa sei solo un’altra

avvelenata

sarà solo una bugia

maledetto