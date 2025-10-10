10 Ottobre 2025
di
Artista del mese


Annalisa, testo e significato di “Dipende”, primo brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

"Ma io sono fuoco", il nuovo disco di Annalisa, è una dichiarazione di identità in 11 canzoni

Annalisa Dipende testo e significato
Annalisa, Dipende: significato del testo della prima traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco

ANNALISA, “Dipende“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

È una delle canzoni più energiche di questo progetto, e il fatto che sia la traccia di apertura è un modo per far arrivare subito all’ascoltatore il fuoco, inteso come tumulto interiore, impetuosità, rabbia. Anche dal punto di vista sonoro è molto rappresentativo di tutto l’album, mantenendo un forte riferimento sintetico anni ‘80 che si sovrappone però a elementi più caldi e suonati.

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, musica di Giampiero Gentile, Placido Salamone

TESTO DEL BRANO

Ho pianto tutta la sera però non ti ho detto niente
A cena verrò con le mitragliette
Con te era veleno o cioccolato fondente?
Dipende

Le stelle cosa dicono?
sarà una notte lunga o un putiferio
e me la ballo nuda

Quando ti vedo
il vento muove le campane
si rompe un vetro mentre mi sale la pressione
andare via sarebbe solo che normale
non fosse che il tuo universo, non è diverso
è anche il mio

Uomo senza dignità, mi hai insultato

Ho pianto tutta la sera però non ti ho detto niente
A cena verrò con le mitragliette
Con te era veleno o cioccolato fondente?
Dipende
e mi hai lasciato un segno sul fegato con le lamette
poi dormi da me la settimana seguente
con te una cretina si innamora e si pente
dipende
le stelle cosa dicono
le stelle cosa dicono ooooh
sarà una notte lunga o un putiferio ooooh
e me la ballo nuda volente
nolente

Essere una santa da cosa dipende
fuori dal letto nessuna pietà
solita scena tragicomica
come ci vedi nell’insieme
direi che in generale mi sento poco bene
forse perché il tuo bicchiere
è solo il terzo, è anche il mio
uomo senza dignità
mi hai insultato

Ho pianto tutta la sera però non ti ho detto niente
A cena verrò con le mitragliette
Con te era veleno o cioccolato fondente?
Dipende
e mi hai lasciato un segno sul fegato con le lamette
poi dormi da me la settimana seguente
con te una cretina si innamora e si pente
dipende
le stelle cosa dicono ooooh
sarà una notte lunga o un putiferio ooooh
e me la ballo nuda volente
nolente
essere una santa da cosa dipende

Uomo senza dignità
mi hai chiamata non è mai successo in un momento di follia

Ho pianto tutta la sera però non ti ho detto niente
A cena verrò con le mitragliette
Con te era veleno o cioccolato fondente?
Dipende
le stelle cosa dicono ooooh
sarà una notte lunga o un putiferio ooooh
e me la ballo nuda volente
nolente

 

