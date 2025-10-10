Annalisa, testo e significato di “Dipende”, primo brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

Annalisa, Dipende: significato del testo della prima traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”

ANNALISA, “Dipende“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

È una delle canzoni più energiche di questo progetto, e il fatto che sia la traccia di apertura è un modo per far arrivare subito all’ascoltatore il fuoco, inteso come tumulto interiore, impetuosità, rabbia. Anche dal punto di vista sonoro è molto rappresentativo di tutto l’album, mantenendo un forte riferimento sintetico anni ‘80 che si sovrappone però a elementi più caldi e suonati.

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci, Davide Simonetta, musica di Giampiero Gentile, Placido Salamone

TESTO DEL BRANO

Ho pianto tutta la sera però non ti ho detto niente

A cena verrò con le mitragliette

Con te era veleno o cioccolato fondente?

Dipende

Le stelle cosa dicono?

sarà una notte lunga o un putiferio

e me la ballo nuda

Quando ti vedo

il vento muove le campane

si rompe un vetro mentre mi sale la pressione

andare via sarebbe solo che normale

non fosse che il tuo universo, non è diverso

è anche il mio

Uomo senza dignità, mi hai insultato

Ho pianto tutta la sera però non ti ho detto niente

A cena verrò con le mitragliette

Con te era veleno o cioccolato fondente?

Dipende

e mi hai lasciato un segno sul fegato con le lamette

poi dormi da me la settimana seguente

con te una cretina si innamora e si pente

dipende

le stelle cosa dicono

le stelle cosa dicono ooooh

sarà una notte lunga o un putiferio ooooh

e me la ballo nuda volente

nolente

Essere una santa da cosa dipende

fuori dal letto nessuna pietà

solita scena tragicomica

come ci vedi nell’insieme

direi che in generale mi sento poco bene

forse perché il tuo bicchiere

è solo il terzo, è anche il mio

uomo senza dignità

mi hai insultato

Ho pianto tutta la sera però non ti ho detto niente

A cena verrò con le mitragliette

Con te era veleno o cioccolato fondente?

Dipende

e mi hai lasciato un segno sul fegato con le lamette

poi dormi da me la settimana seguente

con te una cretina si innamora e si pente

dipende

le stelle cosa dicono ooooh

sarà una notte lunga o un putiferio ooooh

e me la ballo nuda volente

nolente

essere una santa da cosa dipende

Uomo senza dignità

mi hai chiamata non è mai successo in un momento di follia

Ho pianto tutta la sera però non ti ho detto niente

A cena verrò con le mitragliette

Con te era veleno o cioccolato fondente?

Dipende

le stelle cosa dicono ooooh

sarà una notte lunga o un putiferio ooooh

e me la ballo nuda volente

nolente