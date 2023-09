Annalisa: testo e significato di “Aria” ottava traccia dell’album “E poi siamo finiti nel vortice”

Annalisa Aria testo e significato della ottava traccia del nuovo album, “E poi siamo finiti nel vortice“, fuori per Warner Music Italy dal 29 settembre 2023.

Aria è uno dei brani del disco scritto da Annalisa con M. Salvaderi, L. Santarelli e Kende, i ROOM9, che hanno anche prodotto il pezzo.

“La ricerca della spensieratezza, la leggerezza nel pensiero, che rende leggere poi anche le gambe, vuoi ballare, vuoi solo nuotare nell’aria e non pensare a niente.”

Dimmi cosa c’è

Sembri così lontano

Dove sei stasera

Magari è solo un’impressione

Un’impressione

Sei come

vento in faccia

Cheyenne

Andiamo dove vuoi

Lo sai che sono zen

Sei tu che vai sempre più veloce

Non dire no

Cosa mi fai

Cosa mi fai fare

Io non lo so

Cinque minuti ed è già stasera

Si ancora un po’

Nuovo tatoo sulla schiena

Fammi sentire leggera

Leggera come aria

Aria

Che scivola nell’aria

Sono come aria

Aria

Qui si nuota ma nell’aria

Vieni vieni un po’

da me

Però senza avvisare

Come un temporale

Anche se è tardi non andare

Rubo le ore

Lu Lupin

Per un’ora d’amore

Non so cosa darei

Il sole sta tramontando

Non so dove

Non dire no

Cosa mi fai

Cosa mi fai fare

Io non lo so

Cinque minuti ed è già stasera

Si ancora un po’

Nuovo tatoo sulla schiena

Fammi sentire leggera

Leggera come aria

Aria

Che scivola nell’aria

Aria

Sono come aria

Aria

Qui si nuota ma nell’aria

Aria

Spero che non sia un’allucinazione

Perché davvero

So che non c’è paragone

E scivolo nell’aria

Aria

Qui si nuota ma nell’aria

Aria

Aria aria

Aria leggera

Siamo io e te

Nell’atmosfera

Un giorno che passa

Una vita intera

O solo una sera

una sera una sera

Leggera come aria

Aria

Che scivola nell’aria

Aria

Sono come aria

Aria

Qui si nuota ma nell’aria

Aria aria

Spero che non sia un’allucinazione

Perché davvero

So che non c’è paragone

E scivolo nell’aria

Aria

Qui si nuota ma nell’aria

Aria

Aria aria