24 Marzo 2026
di
Monica Landro
Spunti di vista
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24 Marzo 2026

Amici, D’Alessio vs Pettinelli: il successo non lo decide né l’artista né la radio

Tra radio, piattaforme digitali e investimenti, il dibattito rivela un sistema più complesso, e meno puro, di quanto sembri

Spunti di vista di Monica Landro
Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli durante il loro confronto ad Amici
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Quello che è successo ad Amici tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli è interessante non tanto per chi “ha ragione”, ma perché porta alla luce un vecchio conflitto più volte dibattuto: chi decide davvero il successo di una canzone?

La frase di D’Alessio “Io i dischi li faccio, tu li metti” è netta, assoluta, non lascia spazio al dialogo. Da una parte chi crea, dall’altra chi distribuisce. Ma questa frase, che una volta avrebbe potuto avere senso, oggi risulta troppo semplicistica e non più aderente al settore musicale.

La verità, come spesso accade, sta in mezzo. E forse, soprattutto, sta nel sistema.

Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli ad Amici: chi decide il successo di una canzone?

Il produttore, l’artista, il discografico costruiscono un brano con un obiettivo preciso: funzionare. Non esiste più (ammesso che sia mai esistito davvero) la purezza artistica del “fare musica e basta”. Ogni pezzo nasce dentro una strategia: suono, sezioni del brano, featuring, tempistiche. Si lavora perché quel brano abbia le caratteristiche per diventare un successo e il parametro cambia nel tempo. Oggi per esempio, il parametro è l’algoritmo, che con l’arte nulla ha a che fare e che basterebbe solo questo a fare cambiare mestiere ai puristi della musica.

Dall’altra parte, il mondo radiofonico ha un potere meno creativo ma altrettanto determinante: quello della visibilità; in parole semplici se lo suoni otto volte al giorno, non crei certo il brano, ma ne costruisci la familiarità. E la familiarità, nella musica pop, è spesso la vera porta d’ingresso al successo.

Un brano ignorato dalle radio difficilmente diventa mainstream, è questo che sostiene in sintesi la Pettinelli. Ma è altrettanto vero il contrario: un brano non necessariamente straordinario, se sostenuto da una rotazione massiccia, può trasformarsi in tormentone. Non per merito, ma per esposizione.

E qui emerge la zona grigia: questa verità rende sterile il dibattito “chi ha ragione?”. Perché entrambi hanno ragione, e allo stesso tempo entrambi torto, se pretendono un primato assoluto.

Successo musicale oggi: da TikTok a Spotify, passando per Amici e la TV

Oggi, infatti, la situazione è completamente diversa. La radio, così come la discografia, non è più il centro esclusivo del sistema. Piattaforme come TikTok, Spotify o la stessa esposizione televisiva, Amici in primis, hanno ridefinito le strade del successo.

Un brano può nascere su TikTok (vedi TonyPitony ma anche Eddie Brock) consolidarsi su Spotify e arrivare in radio quando è già “caldo”.

Il caso di TonyPitony è emblematico: la sua popolarità nasce e cresce all’interno della piattaforma, attraverso contenuti brevi, immediati, condivisibili. Nessuna spinta radiofonica iniziale, nessuna costruzione discografica tradizionale. Eppure riesce a costruire un seguito reale fino ad arrivare, senza passare dai canali classici, su un palco iconico come quello del Festival di Sanremo.

Un discorso analogo vale per Eddie Brock, la cui crescita segue logiche simili: esposizione social, costruzione di una fanbase autonoma rispetto ai circuiti radiofonici. Anche in questo caso, la radio non è il motore del successo, ma semmai un passaggio successivo. Ma anche qui il traguardo è lo stesso: il palco dell’Ariston.

In questi casi il processo si ribalta: non è più la radio a decretare il successo, ma è il successo, costruito altrove, a rendere la radio una conseguenza, non una condizione.

Radio, investimenti e strategie: come si costruisce davvero il successo di un brano

E allora la domanda cambia: non è più “chi decide il successo?” ma “come quel successo viene costruito?”.

Le campagne promozionali, gli accordi, gli investimenti in visibilità, dalle playlist editoriali alle sponsorizzazioni social, continuano a essere la benzina di molti successi. Non sempre vince il brano migliore. Spesso vince quello più sostenuto.

In questo senso, il dibattito tra D’Alessio e Pettinelli perde la sua apparente semplicità: entrambi parlano da dentro un sistema che però è sempre più distante dall’idea pura di una canzone che emerge solo per il suo valore.

Viene quasi spontaneo ribaltare la discussione.

Alla Pettinelli si potrebbe chiedere: con quale criterio una radio sceglie cosa programmare?

E a D’Alessio: con quale criterio oggi si costruisce una canzone?

Domande scomode, perché rivelano che le risposte non sono mai completamente artistiche, né completamente meritocratiche.

gigi D’Alessio e anna Pettinelli e il successo musicale: un sistema da capire

E così quello scambio ad Amici, che molti liquidano con una presa di posizione social, meriterebbe un approfondimento più autentico, schietto e sincero.

Non siamo di fronte a una verità da scegliere, ma a un meccanismo da comprendere.

E no, non è puro e genuino.

 

All Music Italia

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