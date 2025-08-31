Da cantautore ad autore: i brani scritti da Tananai per altri artisti

Da cantautori ad autori: le canzoni scritte da Tananai per altri artisti.

Oggi prosegue la nostra serie di appuntamenti in cui riscopriamo i brani che artisti conosciuti principalmente come autori e interpreti delle proprie canzoni – quindi cantautori – hanno scelto di affidare ad altri cantanti o, in alcuni casi, hanno scritto appositamente per loro.

In questo episodio il protagonista è uno degli artisti più trasversali e imprevedibili dell’ultima generazione: Tananai.

Cliccate in basso su continua per scoprire le canzoni scritte da Alberto Cotta Ramusino – questo il suo vero nome – per altri artisti.