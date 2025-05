Sfera Ebbasta: “Io il Milly da X Factor me lo sono preso”. Un giudice, un milione di euro e una vincitrice da lui dimenticata

Era il 2019 quando Sfera Ebbasta, il King della trap italiana e artista più certificato in era FIMI, sedeva al tavolo dei giudici della tredicesima edizione di X Factor. Una sola partecipazione, che però lo vide trionfare: a vincere quell’anno fu una giovanissima 16enne, Sofia Tornambene, oggi conosciuta con il nome d’arte Kimono.

Sfera non tornò più a ricoprire quel ruolo e, a giudicare dalle sue stesse parole, il motivo è semplice: il milione di euro guadagnato bastava e avanza.

x factor: da salmo a sfera ebbasta

Il retroscena è emerso in questi giorni, durante la presentazione del nuovo album di Salmo, Ranch. Alla domanda di un giornalista sul suo possibile coinvolgimento passato in X Factor, il rapper ha raccontato:

«Mi hanno messo davanti un computer con degli artisti che cantavano e una figura da giudicare. Dovevo fare tre persone, ne ho viste dieci. Ho iniziato a dire cose tecniche anche dure, e loro volevano proprio quel personaggio. Mi hanno offerto soldi, sempre di più. Sono arrivati fino al milione. Poi ho mollato tutto, non perché non mi piaceva il programma, ma perché avevo accettato di fare una serie tv. Non volevo andare a X Factor a piangere. Con la musica mi emoziono, mi sarei messo a piangere davanti a un ragazzo che canta con il cuore.»

Nel racconto Salmo fa riferimento all’anno di questo episodio, il 2019. Non cita mai il collega ma va da sé che il suo posto venne poi preso da Sfera Ebbasta che approdò al tavolo dei giudici della 13esima edizione del programma.

“Io il Milly da X Factor me lo sono preso”: il post di Sfera

A confermare il tutto ci ha pensato lo stesso Sfera, che su Threads ha scritto:

«Io il Milly da X Factor me lo sono preso senza pensarci due volte»

Un post che ha raccolto oltre 3.000 like ma anche molti commenti critici. In molti hanno invitato il trapper a non iniziare un dissing con Salmo, o a pensare di più alla musica:

“Sfe ti voglio bene, non iniziare questa partita persa in partenza” “Perchè non avevi una credibilità da perdere, Salmo è rimasto coerente e non ci è andato” “Infatti c’è una grossa differenza tra il tuo ultimo disco e quello della persona in questione” “Fa er bravo, hai fatto un progetto buono e una marea de monnezza” “Potrai avere anche più soldi di tutti ma non avrai mai la penna di Salmo” “Grandissimo! Ora prova a fare di nuovo musica decente” “E vabbè che la carriera da artista l’hai sfanculata da un bel po’, continua a fare numeri solo per il tuo nome senza tirare mai fuori un testo pensato, probabilmente non riesci a farlo proprio più un testo serio, usi le lirica dei Club Dogo nascondendoti nel fatto che stai citando le leggende unicamente perchè non sai più di che parlare, continua a far uscire plastica tanto che ti cambia i milly li fai lo stesso“

Insomma gran parte dei commenti recrimina a Sfera Ebbasta di essere da tempo più interessato a fare i soldi piuttosto che musica che resista nel tempo.

E Sofia Tornambene? Il talento “dimenticato” alla faccia del milione

Al di là dei commenti, resta una riflessione importante: nonostante potere, fama e un milione guadagnato in TV, Sfera Ebbasta avrebbe potuto (o dovuto) supportare con più convinzione l’artista che ha portato alla vittoria, Sofia Tornambene.

All’epoca dei fatti aveva solo 16 anni. Dopo il trionfo, un periodo di crisi e l’uscita dal circuito delle major, Sofia è tornata con il nome Kimono, pubblicando nuova musica con Dischi dei Sognatori e suonando dal vivo in tutta Italia. Ma una spinta, un supporto in più da chi aveva puntato su di lei sul palco e che grazie a lei ha portato a casa la vittoria, avrebbe fatto la differenza.

E forse sarebbe stato anche un bel messaggio per le nuove generazioni di artisti. Un messaggio che va oltre i numeri, i soldi, e il famigerato “Milly”.