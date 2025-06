Rock Targato Italia 2025: come partecipare, categorie, premi e regolamento

Rock Targato Italia 2025: aperte le iscrizioni per la 36ª edizione del contest storico della musica indipendente.

Dopo oltre tre decenni di storia, Rock Targato Italia torna con la sua 36ª edizione e con una chiamata rivolta agli artisti emergenti italiani. Un concorso che ha segnato la nascita di alcuni tra i più importanti nomi del rock italiano, dai Subsonica ai Timoria, passando per Le Vibrazioni e i Marlene Kuntz.

La nuova edizione conferma lo spirito originario del progetto: offrire visibilità, sviluppo e possibilità concrete a chi propone musica originale, senza etichette e fuori dai circuiti convenzionali.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Il concorso è aperto a gruppi e artisti solisti senza contratti in esclusiva (discografici, editoriali o manageriali), con brani originali in qualsiasi lingua o dialetto. Non sono ammesse cover e non ci sono limiti d’età.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Per iscriversi è previsto un contributo spese di:

40 euro per artisti solisti

80 euro per band

Il pagamento deve avvenire tramite PayPal all’indirizzo: francosainini@divinazionemilano.it (causale: nome e cognome + nome artista).

rock targato italia 2025: COME ISCRIVERSI

L’iscrizione si effettua compilando il modulo disponibile su rocktargatoitalia.it. È richiesto l’invio di:

un video inedito (MP4) con il brano di partecipazione, preceduto da una breve presentazione

una biografia dell’artista o band

indicazione del genere musicale e della regione di provenienza

link ai social e ai canali ufficiali (Instagram, Facebook, YouTube, TikTok)

Il video, se conforme, verrà pubblicato sul canale YouTube ufficiale del contest. È previsto anche un premio speciale per il video più creativo. La scadenza per partecipare è fissata alle ore 18:00 del 26 luglio 2025.

COME FUNZIONA IL CONCORSO

La selezione iniziale avverrà tramite valutazione dei video da parte di una Giuria di Qualità, che considererà originalità, qualità artistica, stile e presenza scenica, ma anche l’attività promozionale e social degli artisti.

Gli artisti selezionati saranno intervistati da professionisti del settore e i contenuti pubblicati sui social ufficiali e sul canale YouTube del festival.

FINALI NAZIONALI

Le Finali si svolgeranno a Milano nell’autunno 2025. Ogni finalista porterà sul palco tre brani originali, per un massimo di 15 minuti di performance.

Una nuova Giuria di Qualità valuterà le esibizioni sulla base di:

Interpretazione

tecnica

testi

composizione

originalità

L’organizzazione metterà a disposizione impianto audio, luci e backline di base.

rock targato italia 2025: I PREMI IN PALIO

Il Gran Premio Rock Targato Italia consisterà in:

una campagna promozionale nazionale di 4 mesi a cura dell’Ufficio Stampa Divi In Azione (Milano)

la pubblicazione di un singolo da parte dell’etichetta Terzo Millennio Records su tutti i digital store con relativa promozione

Saranno assegnati anche:

Premio Stefano Ronzani – per il brano con i contenuti sociali/culturali più rilevanti

– per il brano con i contenuti sociali/culturali più rilevanti Premio Città di Milano – assegnato in base al voto del pubblico

Come da tradizione, sarà inoltre pubblicata la Playlist ufficiale Rock Targato Italia con i brani selezionati, promossa a livello nazionale. I brani dovranno essere inediti e liberi da vincoli editoriali e discografici.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per tutti i dettagli, il regolamento ufficiale e il form di iscrizione:

👉 www.rocktargatoitalia.it/iscriviti-al-contest