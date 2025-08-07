7 Agosto 2025
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Ma quale musica leggera?
Condividi su:
7 Agosto 2025

Festival di Sanremo: e se dal caos nascessero due Festival paralleli? A vincere sarebbe la musica

Tra nuove registrazioni e città candidate un'editoriale per pensare a quanto sarebbero necessari alla musica due Festival

Ma quale musica leggera? di Massimiliano Longo
Festival di Sanremo 2026, l’ipotesi di due edizioni inizia a circolare
Condividi su:

Da mesi si discute del futuro del Festival di Sanremo e delle tensioni sempre più marcate tra la Rai e il Comune di Sanremo. Il contratto con il servizio pubblico è scaduto e la trattativa per il rinnovo si è rivelata più complessa del previsto. In mezzo, milioni di euro in gioco e il peso simbolico dell’evento musicale italiano per eccellenza. Ma se i Festival diventassero due?

Il piano B della Rai: marchi registrati e alternative sul tavolo

Mentre regnano ancora le incertezze la Rai ha registrato tre nuovi marchi: “Italian Song Contest”, “Festival Rai della Musica Italiana” e “Il Festival della Rai”. Un segnale chiaro: se non si troverà un accordo con Sanremo, il Festival potrebbe traslocare, cambiando pelle ma non ambizioni.

Le città in pole? Roma, logisticamente vantaggiosa e con un apparato produttivo senza rivali. Torino, già collaudata grazie all’Eurovision 2022. Poi Jesolo, forte dell’esperienza con Miss Italia, e infine Riccione, Messina e Taranto che si sono candidate ufficialmente.

Il tutto nasce da un’evidente frattura: Sanremo chiede una valorizzazione economica e mediatica maggiore per il proprio ruolo; la Rai non sembra disposta a cedere alle richieste della città. Eppure i numeri parlano chiaro: solo nell’ultima edizione, il Festival ha generato 38 milioni di euro di indotto turistico. Un tesoro difficile da lasciare andare.

Due Festival di Sanremo? Una provocazione che potrebbe diventare occasione

E se invece di scegliere si duplicasse? Due grandi Festival musicali italiani in due momenti distinti dell’anno. Uno organizzato dalla Rai, l’altro a Sanremo, eventualmente in onda su un’altra rete. Fantascienza? Forse. Ma anche una possibilità concreta di offrire più spazio alla musica italiana.

Con cast da 20-30 artisti ciascuno, la discografia avrebbe più vetrine e più varietà in momenti diversi dell’anno. I giovani emergenti non dovrebbero più contendersi una manciata di slot all’anno. E artisti ormai lontani dal giro “che conta” potrebbero tornare protagonisti.

Immaginate un secondo Festival più libero dalle logiche dello streaming e dei trend social. Un Sanremo “alternativo”, che punti sulla canzone d’autore, sull’emozione pura, sulle sorprese. Un ritorno alle origini.

Un nuovo Sanremo alternativo: si può tornare alle origini?

Il Festival di Sanremo nasceva con una ventina di canzoni interpretate da più voci: spesso i 3-5 artisti più rappresentativi del momento si alternavano nell’esecuzione dei brani selezionati. E se si tornasse a quel modello?

Immaginate un Festival dove le canzoni vengono inviate e valutate senza conoscere l’identità dell’interprete o dell’autore (o entrambe, nel caso dei cantautori). A contare sarebbe solo il valore del brano, e non la popolarità di chi lo propone. Naturalmente, potrebbero essere stabiliti dei criteri minimi di storicità discografica per evitare che diventi un festival solo per emergenti.

Il direttore artistico, in questa ipotesi, saprebbe unicamente da quale etichetta o struttura discografica proviene la proposta, senza avere accesso ai nomi degli artisti coinvolti fino al momento della selezione finale. Una modalità che ridarebbe centralità alla canzone, liberandola dalle dinamiche di mercato. Che poi le belle canzoni sul mercato sono spesso in grado di farsi spazio da sole e distinguersi, se hanno visibilità e la giusta vetrina.

E chi potrebbe guidare un progetto del genere? Fabio Fazio, già direttore artistico e conduttore di quattro edizioni del Festival, oggi in esclusiva sul Nove, ha dimostrato di avere una visione musicale personale colta o meglio, non convenzionale e legata alla popolarità. Potrebbe essere un nome giusto per dare forma a un Sanremo “altro”, quello che resterebbe nella sua città d’origine.

Due Festival, due visioni, due opportunità. E chissà: forse proprio da questa crisi potrebbe nascere la stagione più fertile per la musica italiana degli ultimi vent’anni.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Giuliana Florio e Vera Luna, due casi virali legati all’intelligenza artificiale e alla musica sui social 1

Giuliana Florio, Vera Luna e lo spettro dell'AI sulla musica. O si impara o si soccombe
Piazza San Marco di Annalisa con Marco Mengoni testo e significato 2

Annalisa e Marco Mengoni annunciano "Piazza San Marco", una ballad quasi cinematografica
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
La Rai potrebbe spostare il Festival di Sanremo 2026 da Sanremo a Torino 4

La Rai e la Città dei Fiori ai ferri corti: l'ipotesi Festival altrove ha già una città sostituta
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 5

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Mina nuovo album 2025 Dilettevoli eccedenze con cover di brani rari 7

Nuovo disco di Mina in arrivo a novembre: “Dilettevoli eccedenze” tra cover, scelte rigorose e jazz d’autore
Rocco Hunt e Noemi Oh Ma – Cover del nuovo singolo per l’estate 2025 8

Il desiderio di vivere ogni istante con passione e senza freni in "Oh ma" di Rocco Hunt e Noemi
Certificazioni FIMI di singoli e album settimana 31 del 2025 9

Certificazioni FIMI 31: Franco Battiato è immortale. Disco d'oro per Anna e la sua "Désoléé"
tormentone estate 2025 sondaggio finale votazione 10

Tormentone Estate 2025 – Sondaggio finale: scegli i tuoi 3 brani dell’estate

Cerca su A.M.I.