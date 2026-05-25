All Music Italia pubblica su Substack una lunga ricostruzione relativa ad Antonio Altini, promoter musicale già attivo nel circuito indipendente italiano, e ad alcuni artisti emergenti che raccontano di aver versato somme in anticipo per concerti mai svolti, o solo parzialmente svolti.

Tra i casi ricostruiti nel dettaglio c’è quello di Stefano Farinetti, in arte Neno, che ha scelto di raccontare pubblicamente la propria esperienza e di non restare anonimo. La sua vicenda permette di documentare, attraverso contratto, bonifici e conversazioni successive, un meccanismo segnalato anche da altri artisti emergenti.

Il pezzo pubblicato su Substack non è un post di sfogo né una sentenza, ma una ricostruzione documentale su un tema più ampio: la fragilità degli artisti emergenti quando si trovano davanti a proposte professionali che prevedono pagamenti anticipati, promesse di date live e rapporti difficili da far valere quando qualcosa non funziona.

Il pezzo ricostruisce i passaggi principali della vicenda: il contratto firmato da Neno, gli 800 euro versati in due bonifici, le date mai arrivate, le promesse di rimborso, la conversazione tra il direttore di All Music Italia, Massimiliano Longo, e Antonio Altini, e le segnalazioni arrivate alla redazione da altri emergenti che si sono trovati nella stessa situazione.

Ad Antonio Altini è stato garantito il diritto di replica scritta prima della pubblicazione di questa inchiesta. All Music Italia rimane a disposizione per ricevere eventuali documenti, precisazioni o risposte verificabili e ne darà conto con gli aggiornamenti necessari.

Il caso Antonio Altini: l’inchiesta completa su Ma quale musica leggera

L’inchiesta completa è pubblicata su “Ma quale musica leggera”, la newsletter Substack gratuita del direttore Massimiliano Longo.

Per leggerla basta iscriversi gratuitamente cliccando sul link a seguire.

Hanno pagato 800 euro a un’agenzia per dieci live mai arrivati: il caso Antonio Altini e gli artisti emergenti.

Chiunque abbia avuto esperienze simili e voglia segnalarle alla redazione può scrivere a direttore@allmusicitalia.it. Le segnalazioni saranno trattate in via riservata e nessun nome verrà pubblicato senza consenso esplicito.