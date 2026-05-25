25 Maggio 2026
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Ma quale musica leggera?
Condividi su:
25 Maggio 2026

Antonio Altini, gli emergenti italiani e quei bonifici istantanei che non tornano indietro

Dieci concerti promessi, 800 euro versati, zero date svolte. La nostra inchiesta su Ma quale musica leggera.

Ma quale musica leggera? di Massimiliano Longo
Stefano Farinetti in arte Neno suona dal vivo - inchiesta su Antonio Altini e gli emergenti italiani
Condividi su:

All Music Italia pubblica su Substack una lunga ricostruzione relativa ad Antonio Altini, promoter musicale già attivo nel circuito indipendente italiano, e ad alcuni artisti emergenti che raccontano di aver versato somme in anticipo per concerti mai svolti, o solo parzialmente svolti.

Tra i casi ricostruiti nel dettaglio c’è quello di Stefano Farinetti, in arte Neno, che ha scelto di raccontare pubblicamente la propria esperienza e di non restare anonimo. La sua vicenda permette di documentare, attraverso contratto, bonifici e conversazioni successive, un meccanismo segnalato anche da altri artisti emergenti.

Il pezzo pubblicato su Substack non è un post di sfogo né una sentenza, ma una ricostruzione documentale su un tema più ampio: la fragilità degli artisti emergenti quando si trovano davanti a proposte professionali che prevedono pagamenti anticipati, promesse di date live e rapporti difficili da far valere quando qualcosa non funziona.

Il pezzo ricostruisce i passaggi principali della vicenda: il contratto firmato da Neno, gli 800 euro versati in due bonifici, le date mai arrivate, le promesse di rimborso, la conversazione tra il direttore di All Music Italia, Massimiliano Longo, e Antonio Altini, e le segnalazioni arrivate alla redazione da altri emergenti che si sono trovati nella stessa situazione.

Ad Antonio Altini è stato garantito il diritto di replica scritta prima della pubblicazione di questa inchiesta. All Music Italia rimane a disposizione per ricevere eventuali documenti, precisazioni o risposte verificabili e ne darà conto con gli aggiornamenti necessari.

Il caso Antonio Altini: l’inchiesta completa su Ma quale musica leggera

L’inchiesta completa è pubblicata su Ma quale musica leggera”, la newsletter Substack gratuita del direttore Massimiliano Longo.

Per leggerla basta iscriversi gratuitamente cliccando sul link a seguire.

Antonio Altini e gli emergenti italiani: l'inchiesta di Massimiliano Longo su Ma quale musica leggera

Hanno pagato 800 euro a un’agenzia per dieci live mai arrivati: il caso Antonio Altini e gli artisti emergenti.

Chiunque abbia avuto esperienze simili e voglia segnalarle alla redazione può scrivere a direttore@allmusicitalia.it. Le segnalazioni saranno trattate in via riservata e nessun nome verrà pubblicato senza consenso esplicito.

All Music Italia

Articoli più letti

Logo Dalla Strada al Palco Special, la finale in onda stasera 23 maggio su Rai 1 con Carlo Conti, Mara Venier, Nek 1

Alfio Russo vincitore di Dalla Strada al Palco Special 2026: classifica e finalisti
New Music Friday 22 maggio 2026, le pagelle ai nuovi singoli di Ultimo, Fresh Mula, Alfa con Jovanotti, Clara con Sangiovanni, Elettra Lamborghini 2

Pagelle Nuovi Singoli 22 maggio 2026: Clara e Sangiovanni (3), Ultimo (6,5), Fresh Mula (7,5)
Ultimo al pianoforte in una foto in bianco e nero per il singolo Romantica 3

Ultimo, Romantica anticipa l’album Il giorno che aspettavo
Ultimo annuncia il concerto evento La favola per sempre a Roma Tor Vergata il 4 luglio 2026 sold out 4

Ultimo prepara il concerto più grande della sua carriera: Venditti sarà a Tor Vergata
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 5

Shiva chiude il tour nei palazzetti: scaletta, ospiti e finale a Torino
Riccardo Stimolo di Amici 25 annuncia l'uscita del primo EP Dentro Diluvia 6

Riccardo Stimolo: la discografia scommette su "Dentro Diluvia" dopo le paure post-Amici
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tiziano Ferro annuncia il tour STADI26 con dieci date negli stadi italiani nel 2026 8

Tiziano Ferro, conto alla rovescia per il tour: da Lignano a Milano
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 10

Geolier prepara gli stadi 2026 e svela una parte della scaletta live

Cerca su A.M.I.