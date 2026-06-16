La polemica nata dopo il concerto di Cesare Cremonini all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano non riguarda davvero solo Cesare Cremonini.

Dopo la data milanese di CREMONINILIVE26, diversi spettatori hanno raccontato sui social disagi legati all’organizzazione: ingressi difficili da individuare, lunghe camminate, accesso all’area a concerto già iniziato, visuale ridotta e audio non sempre adeguato.

L’artista è intervenuto rispondendo a un commento e spostando la discussione sul senso dei grandi eventi live:

“Pensa che questi concerti li facevano anche 50 anni fa senza schermi, senza una passerella da 100 metri e con la tecnologia audio dei nostri nonni. Il pubblico non sentiva un cazzo ma capiva cosa stava accadendo. Oggi il pubblico ha lo stesso ego degli artisti. Per questo voglio fermare questa macchina. Il concetto di grande evento è stupendo ma porta fuori strada rispetto alla musica attuale”.

Una riflessione interessante, ma arrivata dentro una polemica molto concreta. Perché chi si è lamentato non stava contestando l’idea del grande concerto in sé. Stava dicendo di aver pagato un biglietto e di non aver potuto vivere lo show in modo soddisfacente.

Da qui nasce una domanda che il settore musicale sembra evitare da tempo: un concerto è un successo perché vende tanti biglietti oppure perché chi partecipa vive una bella esperienza?

La corsa ai grandi eventi

Negli ultimi anni il racconto della musica live si è trasformato. Ogni annuncio sembra dover battere il precedente: più spettatori, più date, venue più grandi, location più particolari, record da comunicare.

Il risultato è che spesso si finisce per parlare più dei numeri che della musica.

Non si vende soltanto uno spettacolo. Si vende l’idea di partecipare a qualcosa di enorme: un’esperienza collettiva, un appuntamento storico, un momento da condividere sui social.

Non c’è nulla di sbagliato in questo. Ma ogni modello ha un prezzo.

I mega eventi funzionano quando la promessa è chiara

I mega eventi ci sono sempre stati nella storia della musica. Basti pensare a Woodstock nel 1969, dove il cuore dell’esperienza era esserci prima ancora di chi si esibiva sul palco.

In Italia ci abbiamo provato oltre vent’anni fa con eventi come l’Heineken Jammin’ Festival e il Monza Rock Festival. Successi? Dipende dal punto di vista. Da quello delle vendite sicuramente sì. Da quello della fidelizzazione all’evento molto meno.

In molti casi il pubblico non andava al festival. Andava a vedere l’headliner. Se c’era Vasco Rossi, funzionava. Se non c’era, cambiava tutto.

Vasco Rossi resta una delle poche eccezioni italiane capaci di trasformare il grande raduno in rito collettivo. Lo ha fatto con Modena Park nel 2017, con oltre 225 mila paganti, e continua a farlo negli stadi.

Lo fa Ligabue con Campovolo. Lo fa Jovanotti con il Jova Beach Party, dove il concerto è solo il punto di arrivo di una giornata costruita come esperienza. E probabilmente, viste le premesse, ci riuscirà anche Ultimo con Tor Vergata.

Questi modelli funzionano quando la promessa è chiara.

Se vendi un’esperienza collettiva, il pubblico accetta più facilmente alcuni compromessi. Se vendi un concerto, invece, il pubblico si aspetta prima di tutto di vedere e sentire il concerto.

È probabilmente qui che nasce il dibattito di questi giorni. Perché molti spettatori non hanno contestato lo spettacolo di Cesare Cremonini, ma la possibilità di viverlo pienamente.

Dopo il Covid il live è diventato centrale

La corsa ai grandi eventi non nasce dal nulla.

Dopo il Covid la musica dal vivo ha assunto un ruolo ancora più centrale. Per mesi il rapporto tra artisti e pubblico è passato attraverso streaming, social network e piattaforme digitali.

Quando i concerti sono tornati, il pubblico ha ricominciato a cercare esperienze collettive. Non solo spettacoli, ma occasioni di condivisione.

Da quel momento la crescita degli artisti sembra seguire una traiettoria quasi obbligata: i piccoli annunciano i club, quelli di fascia media i palazzetti, chi fa grandi numeri arriva agli stadi.

E i big?

I big cercano qualcosa oltre gli stadi.

Perché una volta riempiti San Siro e l’Olimpico, il passo successivo non è più solo un nuovo tour. È un evento.

Il sold out è davvero la misura del successo?

Negli ultimi anni sembra essersi affermata un’equazione semplice.

Più biglietti venduti uguale più successo. Più persone presenti uguale evento migliore.

Non è una discussione nuova. Già nel 2024 ci eravamo chiesti quanto i numeri raccontati dal settore coincidessero con la realtà del mercato, analizzando il fenomeno degli sconti ai concerti e dei sold out costruiti attraverso convenzioni e promozioni.

Ma siamo sicuri che funzioni davvero così?

Un concerto sold out può essere organizzato male. Un concerto con meno spettatori può lasciare un ricordo migliore. Un evento da 80.000 persone può essere straordinario, ma può anche trasformarsi in una giornata fatta di traffico, code, attese e distanze.

La domanda allora cambia.

Non è più quanti biglietti sono stati venduti. È quanti spettatori tornano a casa soddisfatti.

Forse siamo arrivati alla fine di un ciclo

La storia della musica live è fatta di cicli.

Si parte dai club. Si passa ai teatri. Poi ai palasport. Poi agli stadi. E infine ai grandi eventi.

Quando però una formula raggiunge il suo punto massimo, spesso nasce il desiderio opposto: recuperare una dimensione più umana, più vicina, più semplice.

Non sarebbe sorprendente se nei prossimi anni vedessimo sempre più artisti tornare a investire su format meno mastodontici.

Non per mancanza di pubblico. Ma per scelta.

Perché a volte il vero lusso non è suonare davanti a 100.000 persone. È riuscire a guardarle negli occhi.

La domanda che il settore dovrebbe porsi

La riflessione aperta da questa vicenda va oltre un singolo artista, una singola location o un singolo concerto.

Riguarda il modo in cui oggi raccontiamo il successo nella musica dal vivo.

Perché se alla fine l’unica cosa che conta è il comunicato stampa del giorno dopo, allora tutti vincono sempre: tutti fanno il record, tutti registrano il sold out, tutti celebrano il trionfo.

Ma il pubblico?

Forse la domanda giusta è un’altra.

Un concerto è un successo quando è sold out oppure quando chi vi ha partecipato esce emozionato e soddisfatto?