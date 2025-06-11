Amici 25 daytime: cosa è successo nella seconda settimana, dal 6 all’11 ottobre 2025

Amici 25, il riassunto della prima settimana del daytime da lunedì 6 a venerdì 11 ottobre 2025: tra crisi, sfide e lezioni speciali, ecco tutto quello che è successo nella scuola di Maria De Filippi.

Le reazioni post puntata

La puntata di domenica 5 ottobre ha visto Michele, che nel daytime si era vantato dicendo che con Viva la vida avrebbe “spaccato tutto”, classificarsi al terzultimo posto e chiedere di andare in sfida al posto di Flavia, penultima in classifica.

Il Bro Plasma in casetta gli dice di stimarlo e di essere orgoglioso di lui, il tutto condito da una pioggia di “Bro” e “Fra”. Secondo lui Michele non meritava quella posizione, e per rincuorarlo gli regala anche un disegno.

Fraza è in crisi per la bassa posizione in classifica, soprattutto dopo essere stato primo la settimana precedente. Insieme a Michele e Bro Plasma, nel consolarsi, si ribattezzano “gli Zucconi”.

Flavia, invece, la prende con filosofia:

“Siamo una classe, ci sono persone brave, ma sono tranquilla: la vinco la sfida.”

Maria convoca la classe

Maria mostra ai ragazzi le loro esibizioni.

Michele, riguardando la sua, commenta:

“Ero stonato, una mer*a. A volte completamente calante, altre crescente.”

I compagni non sono d’accordo, ma Maria interviene:

“È giusto quello che dice lui, così migliora. Quando si è in studio con il pubblico serve ancora più concentrazione rispetto alle prove.”

Flavia rivede la sua performance:

“Non è la più brutta della mia vita, ma neanche la migliore. Sono stata calante, forse perché era la prima volta con gli in-ear.”

Riccardo confessa invece:

“Ho paura di non arrivare come non arrivo ad Anna. Non ho mai studiato, e vedendo gli altri ho paura di non andare avanti.”

Le crisi di Fraza e Matilde

Fraza non si piace, nonostante i compagni gli dicano che è stato bravo:

“Mi sento un po’ perso. Questo è l’unico contesto in cui mi sento appartenente a qualcosa. So di avere tanto da dire, ma ho paura di non poterlo fare.”

La prof Anna Pettinelli lo rimprovera per l’atteggiamento demotivato:

“Tu ti prepari, vinci la sfida e andiamo avanti.”

Lui risponde:

“Ho una fame incredibile di questo lavoro. So quanto ho sacrificato per essere qui, non ho altri obiettivi nella vita.”

Anche la ballerina Matilde entra in crisi e viene consolata da Maria Rosaria.

Valentina e la paura di mostrarsi

Maria parla da sola con Valentina, in difficoltà.

La ragazza confessa:

“Non metto mai a nudo i miei sentimenti. Canto bene, ma non interpreto. Mi nascondo dietro la tecnica.”

Maria le risponde:

“Non ti colpevolizzare. Ognuno ha i suoi tempi. Se leggendo un testo piangi, significa che dentro di te la verità c’è.”

Clicca in basso su continua per il ballo, le sfide e la lezione di Fiorella Mannoia nel Daytime di Amici 25.