19 Agosto 2025
di
All Music Italia
Amici
Condividi su:
19 Agosto 2025

Svelata la data di inizio della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi

Già confermata anche la nuova edizione di This is me.

Amici di All Music Italia
Amici 25, Maria De Filippi conduce la nuova edizione del talent show con professori e concorrenti del 2025
Condividi su:

Quando inizia la nuova edizione Amici 25?

La macchina di Amici è pronta a rimettersi in moto per l’edizione 2025/2026, un’edizione molto particolare. Il talent show di Maria De Filippi, infatti, festeggerà i suoi 25 anni di storia e tornerà con una nuova classe di allievi e professionisti pronti a guidarli nel loro percorso.

amici 25: Chi saranno i professori e i concorrenti?

Per quanto riguarda il corpo docenti non si registrano al momento annunci ufficiali anche se appare quasi certo che tornerà Veronica Peparini al posto di Deborah Lettieri e al fianco di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Per il canto sono sicuramente riconfermati Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi e, molto probabilmente, anche Anna Pettinelli.

Cliccate in basso su continua per scoprire la data di inizio della programma nella fase pomeridiana e non solo…

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Le pagelle di Alvise Salerno con i brani promossi e bocciati dell’estate 2025 1

Top e Flop estate 2025: i brani che hanno sorpreso e quelli che hanno stancato
Antonia finalista di Amici 24 e Stefano Clessi, manager di Blanco e Tananai, rottura professionale 2

Antonia e Stefano Clessi: a pochi mesi dalla finale di Amici di interrompe la collaborazione
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Fedez live a Forte dei Marmi con biglietti venduti a metà prezzo secondo quanto rivelato da Selvaggia Lucarelli 4

Biglietti svenduti al 50% per Fedez a Forte dei Marmi, lo svela Selvaggia Lucarelli
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 5

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
Vasco Rossi sul palco del concerto I Magnifici 7, in onda su Canale 5: scaletta completa. 6

Vasco Rossi - I Magnifici 7 approda su Canale 5: ecco la scaletta dello speciale docufilm!
Pippo Baudo ricordo cantanti 7

Il mondo della musica piange Pippo Baudo. Per lui un'ondata d'affetto e gratitudine!
Vista delle strade di Sanremo con il Teatro Ariston, sede del Festival di Sanremo, in relazione al nuovo accordo tra Rai e Comune per le edizioni 2026-2029 8

Il Festival di Sanremo resta a casa? Il nuovo accordo tra Rai e Comune dovrebbe coprire dal 2026 al 2029
Pippo Baudo durante una delle 13 edizioni del Festival di Sanremo da lui condotte 9

Dall’esordio all’ultimo Festival: le 13 edizioni di Sanremo di Super Pippo Baudo
Ultimo autore, le canzoni scritte da Niccolò Moriconi per Bianca Atzei, Francesco Renga e Fiorella Mannoia 10

Da cantautore ad autore: i brani scritti da Ultimo per altri artisti

Cerca su A.M.I.