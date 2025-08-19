Svelata la data di inizio della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi

Quando inizia la nuova edizione Amici 25?

La macchina di Amici è pronta a rimettersi in moto per l’edizione 2025/2026, un’edizione molto particolare. Il talent show di Maria De Filippi, infatti, festeggerà i suoi 25 anni di storia e tornerà con una nuova classe di allievi e professionisti pronti a guidarli nel loro percorso.

amici 25: Chi saranno i professori e i concorrenti?

Per quanto riguarda il corpo docenti non si registrano al momento annunci ufficiali anche se appare quasi certo che tornerà Veronica Peparini al posto di Deborah Lettieri e al fianco di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Per il canto sono sicuramente riconfermati Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi e, molto probabilmente, anche Anna Pettinelli.

Cliccate in basso su continua per scoprire la data di inizio della programma nella fase pomeridiana e non solo…